4 mẫu iPhone không còn được cập nhật

Khi WWDC cận kề, các thông tin về danh sách thiết bị iPhone tương thích với iOS mới lại càng được người dùng quan tâm. Theo thông lệ, ngay sau bài phát biểu khai mạc, Apple sẽ phát hành bản beta đầu tiên để người dùng và nhà phát triển trải nghiệm sớm các tính năng mới.

Theo nguồn tin từ tài khoản Instant Digital trên Weibo, danh sách thiết bị dự kiến tương thích iOS 27 bao gồm toàn bộ dòng iPhone 17 (kể cả phiên bản 17e), iPhone 16 series, iPhone 15 series, iPhone 14 series, iPhone 13 series, iPhone 12 series và iPhone SE (thế hệ 3).

iPhone SE 2 và iPhone 11 series có thể không còn được cập nhật mới. (Ảnh minh hoạ)

Nếu thông tin này chính xác, bốn mẫu iPhone quen thuộc sẽ không còn được nâng cấp sau khi dừng ở iOS 26 gồm iPhone SE (2nd generation), iPhone 11, iPhone 11 Pro và iPhone 11 Pro Max. Đây đều là những thiết bị sử dụng chip A13 Bionic.

Việc không được cập nhật iOS 27 đồng nghĩa các thiết bị này nhiều khả năng cũng không thể tiếp cận thế hệ trợ lý ảo mới, thường được gọi là Siri 2.0, điểm nhấn trong chiến lược trí tuệ nhân tạo của Apple.

Theo các rò rỉ, Siri mới có thể hiểu ngữ cảnh nội dung đang hiển thị trên màn hình để thực hiện lệnh trực tiếp, đồng thời truy xuất dữ liệu cá nhân từ các ứng dụng như Lịch, Mail hay Ảnh nhằm đưa ra phản hồi phù hợp hơn.

Bên cạnh đó, trợ lý ảo này còn được cho là có khả năng kết nối với các dịch vụ bên thứ ba, hỗ trợ theo dõi chuyến bay, sắp xếp lịch trình, đặt dịch vụ và xử lý nhiều yêu cầu liên tiếp chỉ bằng một câu lệnh.

Trước đó, ở phiên bản iOS 26, Apple đã chấm dứt hỗ trợ ba mẫu iPhone ra mắt năm 2018 gồm iPhone XS, iPhone XS Max và iPhone XR, tất cả đều sử dụng chip A12 Bionic.

Hiện tại, các thông tin vẫn dừng ở mức tin đồn. Danh sách chính thức các thiết bị được hỗ trợ iOS 27 sẽ chỉ được Apple công bố tại WWDC sắp tới.

Theo PhoneArena