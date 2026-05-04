Nhiều iPhone giảm giá kỷ lục, có mẫu chỉ còn 5,3 triệu đồng

Thị trường iPhone đã qua sử dụng đang bước vào đợt điều chỉnh giá mạnh trước thềm ngày đôi 5/5, tạo cơ hội cho người dùng tiếp cận các dòng máy của Apple với chi phí thấp hơn đáng kể so với trước đây.

Ở phân khúc phổ thông, nhiều model đời cũ ghi nhận mức giá chạm đáy mới. Đáng chú ý, iPhone 11 Pro bản 64GB hiện được chào bán khoảng 5,3 triệu đồng, trong khi iPhone 12 64GB cũng giảm còn khoảng 5,6 triệu đồng. Một số phiên bản cao hơn như iPhone 12 Pro 256GB đã qua sử dụng hiện dao động quanh mức 8,4 triệu đồng, trở thành lựa chọn đáng cân nhắc trong tầm giá dưới 10 triệu đồng.

iPhone 15 Pro và iPhone 14 Pro Max 128GB là các dòng sản phẩm qua tay được nhiều người tìm mua. (Ảnh minh hoạ)

Không chỉ các model cũ, nhóm thiết bị cao cấp hơn cũng ghi nhận mức giảm rõ rệt. Khảo sát tại Thế Giới Di Động cho thấy dải sản phẩm iPhone cũ khá rộng, từ khoảng 9 triệu đồng cho iPhone 13 128GB đến hơn 37 triệu đồng với iPhone 17 Pro Max 1TB.

Tại CellphoneS, các mẫu iPhone qua tay cũng có giá từ khoảng 4,59 triệu đồng cho iPhone Xs 64GB đến hơn 32 triệu đồng với iPhone 17 Pro Max 512GB. Trong khi đó, tại Viện Di Động, nhiều model được điều chỉnh giá trong khung giờ ưu đãi ngày 5-6/5, như iPhone 16 Pro Max 512GB còn khoảng 28,5 triệu đồng, iPhone 15 Pro 128GB còn 18,1 triệu đồng, hay iPhone 14 Pro Max 128GB xuống mức 15,9 triệu đồng.

Theo dữ liệu từ các hệ thống bán lẻ, phân khúc cao cấp vẫn duy trì sức hút ổn định. Hai model dẫn đầu doanh số iPhone cũ hiện nay là iPhone 15 Pro Max và iPhone 16 Pro Max, nhờ hiệu năng mạnh, thời gian sử dụng dài và khả năng giữ giá tốt.

Ở chiều ngược lại, nhóm khách hàng trẻ, đặc biệt là học sinh, sinh viên, đang có xu hướng dịch chuyển sang các thiết bị “cân bằng” hơn về chi phí. Những model như iPhone 12 Pro Max hay iPhone 14 Pro Max được lựa chọn nhiều nhờ đáp ứng tốt nhu cầu sử dụng phổ thông trong khi vẫn đảm bảo trải nghiệm ổn định.

Không chỉ thiết bị, các phụ kiện chính hãng cũng được giảm giá mạnh, có sản phẩm giảm tới 50%. Các mặt hàng như cáp sạc, củ sạc, tai nghe hay pin dự phòng, vốn có nhu cầu thay thế thường xuyên, trở thành lựa chọn đi kèm phổ biến khi người dùng mua máy hoặc sửa chữa trong dịp này.