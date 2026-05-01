Thu phí 10.000 - 20.000 đồng/tháng đối với những khách hàng Agribank, BIDV, VietinBank… sau

Nhiều ngân hàng thương mại đang áp dụng hoặc chuẩn bị triển khai chính sách thu phí đối với các tài khoản thanh toán không phát sinh giao dịch trong thời gian dài.

Theo biểu phí hiện hành của BIDV, ngân hàng này áp dụng phí quản lý tài khoản không hoạt động ở mức 30.000 đồng/quý, tương đương khoảng 10.000 đồng/tháng. Chính sách được áp dụng với các tài khoản không phát sinh giao dịch ghi nợ hoặc giao dịch chủ động từ phía khách hàng trong thời gian dài, ngoại trừ các giao dịch tự động của hệ thống như thu nợ, thu lãi hay thu phí dịch vụ.

Tại Vietcombank, tài khoản thanh toán thông thường bằng VND có mức phí quản lý 20.000 đồng/tháng, tài khoản USD là 1 USD/tháng. (Ảnh minh hoạ)

Tương tự, VietinBank hiện thu “phí duy trì tài khoản thanh toán không hoạt động” ở mức 10.000 đồng/tài khoản/tháng và được trích tự động từ số dư tài khoản.

Trong khi đó, MB cho biết từ tháng 5/2026 sẽ áp dụng mức phí 10.000 đồng/tháng (chưa gồm VAT) đối với các khách hàng chưa xác thực định danh NFC và không phát sinh bất kỳ giao dịch chủ động nào trong vòng 12 tháng liên tục kể từ ngày 1/5/2025.

Đại diện MB cho biết với những tài khoản không đủ số dư để thu phí, ngân hàng sẽ trích phần tiền còn lại trong tài khoản, đồng thời miễn phần phí chưa thu đủ.

Cùng xu hướng, VIB áp dụng mức phí 11.000 đồng/tháng đối với các tài khoản thanh toán không phát sinh giao dịch liên tục trong 12 tháng, bắt đầu từ tháng 12/2025.

Không chỉ các ngân hàng nội địa, nhiều ngân hàng nước ngoài tại Việt Nam cũng triển khai loại phí này với mức thu cao hơn đáng kể.

Cụ thể, Standard Chartered thu 150.000 đồng/tháng đối với tài khoản không phát sinh giao dịch trong 12 tháng liên tiếp. Trong khi đó, HSBC áp dụng mức phí 100.000 đồng/tháng với các tài khoản không giao dịch từ 24 tháng trở lên.

Riêng Woori Bank hiện thu 5.000 đồng/tháng đối với tài khoản không phát sinh giao dịch trong 12 tháng liên tục và có số dư dưới 50.000 đồng.

Ngoài nhóm tài khoản “ngủ đông”, một số ngân hàng còn áp dụng phí quản lý tài khoản cố định. Đơn cử, Agribank hiện thu khoảng 10.000 đồng/tháng đối với nhiều loại tài khoản thanh toán, bất kể khách hàng có phát sinh giao dịch hay không.

Các ngân hàng khuyến nghị khách hàng nên duy trì hoạt động tài khoản thông qua các giao dịch như chuyển khoản, thanh toán hóa đơn, nạp tiền điện thoại hoặc gửi tiết kiệm để tránh bị tính phí. Đồng thời, người dùng cũng cần cập nhật đầy đủ thông tin định danh, xác thực sinh trắc học hoặc NFC theo yêu cầu nhằm đảm bảo tài khoản được duy trì bình thường và tăng cường bảo mật trong quá trình sử dụng dịch vụ.