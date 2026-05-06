Thông tin mới về giấy phép lái xe mà tất cả người dân cần biết

Việc sử dụng giấy phép lái xe và biển số xe không hợp pháp đang được lực lượng chức năng tăng cường kiểm tra, xử lý trên cả nước.

Trước thực trạng nhiều trường hợp vi phạm bị phát hiện thời gian gần đây, Công an tỉnh Cao Bằng đã phát đi khuyến cáo quan trọng đối với người tham gia giao thông về các dấu hiệu nhận biết giấy phép lái xe giả và những rủi ro pháp lý có thể gặp phải.

Theo Công an tỉnh Cao Bằng, thời gian gần đây, qua công tác nắm tình hình, kiểm tra xử lý vi phạm và giám định tài liệu, lực lượng chức năng phát hiện nhiều trường hợp sử dụng giấy phép lái xe giả, biển số xe giả khi tham gia giao thông.

Người dân cần lưu ý thông báo mới nhất từ công an về thông tin liên quan đến giấy phép lái xe. (Ảnh minh hoạ)

Đáng chú ý, hoạt động mua bán giấy tờ giả hiện được rao bán công khai trên Internet và các nền tảng mạng xã hội với nhiều lời quảng cáo “làm nhanh”, “giá rẻ”, “không cần thi”. Nguyên nhân chủ yếu xuất phát từ tâm lý ngại học, ngại thi nhưng vẫn muốn có giấy phép lái xe để đối phó với cơ quan chức năng.

Phòng Kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Cao Bằng cho biết, các loại giấy tờ giả hiện nay được làm ngày càng tinh vi, gây khó khăn trong việc nhận biết bằng mắt thường. Qua công tác giám định, lực lượng chức năng phát hiện nhiều dấu hiệu bất thường như hình ảnh, thông tin in không sắc nét, sai phông chữ; mã QR hoặc mã vạch không tra cứu được hoặc không trùng khớp dữ liệu; giấy tờ có dấu hiệu tẩy xóa, chỉnh sửa nội dung; các chi tiết bảo an không phát quang.

Cá biệt, có trường hợp đối tượng sử dụng mẫu in mặt trước giả ghép với mặt sau thật nhằm qua mắt cơ quan chức năng. Tuy nhiên, thông qua công tác kiểm tra, đối chiếu dữ liệu và giám định chuyên sâu, các hành vi vi phạm vẫn bị phát hiện và xử lý.

Trước thực trạng trên, Công an tỉnh Cao Bằng khuyến cáo người dân tuyệt đối không mua bán, sử dụng giấy phép lái xe giả dưới bất kỳ hình thức nào; chỉ tham gia học, thi và làm thủ tục cấp giấy phép lái xe tại các cơ sở hợp pháp.

Bên cạnh đó, người dân không sử dụng phương tiện gắn biển số không do cơ quan có thẩm quyền cấp; khi mua bán, chuyển nhượng phương tiện cần kiểm tra kỹ giấy tờ liên quan. Nếu phát hiện các hành vi làm giả hoặc sử dụng giấy tờ giả, cần kịp thời tố giác đến cơ quan công an nơi gần nhất để xử lý theo quy định.

Theo Công an tỉnh Cao Bằng