4 mẫu áo dạ lỗi mốt không nên mua

Ngoài những chiếc áo len, áo phao dày dặn và ấm cúng, áo dạ chắc hẳn là item không thể vắng mặt trong tủ đồ của chị em phụ nữ để vượt qua cái lạnh của mùa đông này. Chất liệu dạ vừa dày dặn, vừa bền bỉ có khả năng giữ ấm cơ thể cực kỳ tốt. Bên cạnh đó, kiểu áo này được thiết kế mẫu mã đa dạng, đủ loại màu sắc cho các nàng thỏa sức lựa chọn cho outfit mùa đông của mình. Tuy nhiên, nếu không tinh tế và khéo léo khi lựa đồ, các chị em có thể vô tình chọn những chiếc áo dạ với thiết kế hiện đã lỗi mốt và khiến tổng thể set đồ trở nên kém thời trang. Dưới đây là mẫu áo dạ đã lỗi mốt mà chị em không nên đầu tư để mặc đẹp và sang hơn cho mùa đông này.

Áo dạ da lộn phối lông

Trước đây, mẫu áo dạ da lộn phối lông được nhiều chị em ưa chuộng bởi nó giúp người mặc mang phong thái sang chảnh, sành điệu nhưng vẫn giúp giữ ấm cực tốt nhờ phần lông dày dặn. Dù vậy, cho đến nay, item này không còn được săn đón và trở thành một trong nhiều món đồ lỗi thời khác. Phần lông thường được phối với tay áo, cổ áo, vạt áo vô tình khiến chiếc áo có phần cồng kềnh và lùng bùng, điều này không chỉ có thể gây khó chịu cho người mặc, mà còn khiến outfit của các nàng trông kém sang và thời trang hơn nhiều.

Áo dạ kẻ ô to

Cái tên thứ hai trong danh sách mẫu áo dạ mà các nàng hiện đại không nên đầu tư cho tủ đồ của mình là áo dạ kẻ ô cỡ lớn. Không bàn đến khả năng giúp giữ ấm, các màu sắc thông thường được kết hợp với nhau trong mẫu áo này là đen, trắng, đỏ, vàng,... cho tới nay lại khiến người mặc trông quê mùa, lỗi thời, và thậm chí là rối mắt khi diện lên người. Bên cạnh đó, mẫu áo này còn có thể gây nhiều khó khăn cho các nàng trong khâu phối đồ.

Áo dạ 2 màu

Áo dạ 2 màu cũng là một trong những cái tên hiện không còn nhận được nhiều tình cảm của chị em phụ nữ nữa. Cách kết hợp 2 màu sắc trên chiếc áo này là nguyên nhân chính gây ra khó khăn cho các nàng khi phối đồ mặc dù khả năng giữ ấm tốt của chúng là không thể phủ nhận. Hơn nữa, diện mẫu áo này sẽ khiến các nàng trông có phần già hơn, thiếu tinh tế và quê mùa.

Áo dạ tay lửng

Một cái tên không thể không nhắc tới trong danh sách này để đặc biệt lưu ý tới các chị em là mẫu áo dạ tay lửng. Về khả năng giữ ấm, mẫu áo này hẳn sẽ có phần kém hơn những item khác do phần tay áo lửng đến khuỷu tay thường được may thả suông. Chi tiết này là yếu tố chính khiến chiếc áo trông kém sang và hiện đã lỗi mốt. Ngoài ra, nếu không may lựa chọn một chiếc áo này, chị em sẽ gặp nhiều khó khăn khi tìm cách kết hợp chúng với các item khác trong tủ đồ của mình.