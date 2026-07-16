4 lời khuyên đến những người bật quạt cả đêm

Bật quạt suốt đêm là thói quen của nhiều gia đình trong những ngày nắng nóng.

Khi nhiệt độ tăng cao, quạt điện trở thành thiết bị gần như hoạt động liên tục trong nhiều gia đình. Không ít người có thói quen bật quạt từ lúc đi ngủ đến tận sáng vì cảm giác mát mẻ và tiết kiệm điện hơn so với điều hòa. Tuy nhiên, các chuyên gia cho rằng việc sử dụng quạt suốt nhiều giờ liền cũng cần đúng cách để vừa đảm bảo sự thoải mái, vừa hạn chế những ảnh hưởng không mong muốn đến sức khỏe. Chỉ với một vài điều chỉnh đơn giản, bạn vẫn có thể tận hưởng giấc ngủ dễ chịu trong những ngày oi bức.

1. Không nên để quạt thổi trực tiếp vào người suốt nhiều giờ

Đây là sai lầm khá phổ biến. Luồng gió thổi liên tục vào một vị trí trên cơ thể trong thời gian dài có thể khiến hơi nước trên da bốc hơi nhanh hơn, đồng thời làm các cơ bị lạnh cục bộ. Một số người sau khi thức dậy có thể gặp tình trạng khô họng, nghẹt mũi, đau vai gáy hoặc đau mỏi cơ, đặc biệt là người lớn tuổi và trẻ nhỏ. Thay vì để quạt hướng thẳng vào mặt hoặc cơ thể, nên điều chỉnh hướng gió chếch sang một bên hoặc để quạt đảo gió nhằm giúp không khí lưu thông đều hơn trong phòng.

2. Không nên để quạt ở tốc độ cao suốt đêm

Nhiều người thường bật mức gió mạnh nhất để phòng mát nhanh rồi quên điều chỉnh lại trước khi ngủ. Thực tế, khi cơ thể bước vào giấc ngủ sâu, nhu cầu tản nhiệt cũng giảm dần. Việc duy trì luồng gió mạnh trong nhiều giờ không chỉ khiến cơ thể dễ bị lạnh mà còn làm không khí trong phòng khô hơn. Nếu quạt có chế độ hẹn giờ hoặc chế độ gió tự nhiên, người dùng nên tận dụng để tạo cảm giác dễ chịu hơn trong suốt đêm.

3. Quan trọng nhất, đừng quên vệ sinh quạt định kỳ

Sau thời gian sử dụng, cánh quạt và lưới chắn thường bám khá nhiều bụi. Khi quạt hoạt động, lượng bụi này có thể bị thổi ngược trở lại không khí trong phòng. Đối với người mắc bệnh hô hấp, viêm mũi dị ứng hoặc hen suyễn, đây là yếu tố có thể làm các triệu chứng trở nên khó chịu hơn. Vì vậy, nên vệ sinh quạt định kỳ để thiết bị hoạt động hiệu quả, đồng thời giúp chất lượng không khí trong phòng được cải thiện.

4. Kết hợp thông gió thay vì chỉ phụ thuộc vào quạt

Quạt điện không làm giảm nhiệt độ phòng mà chủ yếu tạo cảm giác mát nhờ luồng gió lưu thông. Nếu căn phòng quá kín, nhiệt tích tụ nhiều hoặc độ ẩm cao, việc bật quạt liên tục đôi khi không mang lại hiệu quả như mong muốn. Vào sáng sớm hoặc chiều tối khi thời tiết dịu hơn, nên mở cửa để trao đổi không khí, giúp phòng thông thoáng và giảm cảm giác bí bách.

Trong những ngày nắng nóng kéo dài, có thể kết hợp quạt với điều hòa ở mức nhiệt phù hợp để vừa tiết kiệm điện vừa tạo môi trường ngủ dễ chịu hơn.