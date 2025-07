4 loại quần áo KHÔNG nên mua: Phí tiền, chật tủ, mặc lên phèn cả con người

Ngày nay, mua sắm quần áo online ngày càng phổ biến. Chỉ cần lướt vài phút là có thể mua được đủ loại áo quần với giá siêu rẻ, nhiều khi chưa tới trăm nghìn một chiếc. Tuy nhiên, rẻ chưa chắc đã lợi, bởi quần áo giá rẻ đôi khi ẩn chứa những rủi ro mà nhiều người không để ý, từ chất lượng kém đến nguy cơ gây kích ứng da, thậm chí ảnh hưởng sức khỏe về lâu dài.

Dưới đây là 4 loại quần áo mà theo khuyến cáo của nhiều chuyên gia dệt may, người tiêu dùng nên tránh.

1. Áo thun in hình bằng keo dán

Các loại áo thun giá rẻ in hình bằng keo dán (decal) rất phổ biến. Nhìn thì bắt mắt nhưng thực chất lại có thể là sản phẩm chất lượng thấp. Đặc điểm dễ nhận biết là lớp hình in có độ bóng, dày, khi mặc lên cảm giác bí bách. Những hình in này dễ nứt vỡ, bong tróc chỉ sau vài lần giặt. Đặc biệt vào mùa hè, áo càng gây cảm giác nóng bức vì bề mặt in cản gió, giữ nhiệt.

Theo khuyến nghị từ các nhà sản xuất, nên ưu tiên áo in bằng mực in thấm sợi vải (in lụa, in chuyển nhiệt) thay vì in decal nếu muốn dùng lâu dài và đảm bảo thoáng khí.

2. Áo chống nắng giá rẻ từ chất liệu polyester tái chế

Áo chống nắng không phải loại nào mặc lên cũng có tác dụng. Nhiều loại áo bán trên thị trường giá chỉ khoảng 50.000 đến 100.000 đồng/chiếc, thường được làm từ polyester tái chế hoặc sợi tổng hợp kém chất lượng.

Vải polyester vốn dĩ không thoát khí tốt, mặc lâu dễ gây hầm bí, đặc biệt là khi đi ngoài trời nắng. Chưa kể, nếu là polyester tái chế thì khả năng chống tia UV gần như không có tác dụng, mặc vào còn nóng hơn áo thường. Vậy nên khi mua áo chống nắng, bạn hãy chọn loại ghi rõ chỉ số chống tia UV và ưu tiên các chất liệu như nylon cao cấp, vải cotton pha có xử lý chống nắng đạt chuẩn.

3. Áo thun đen giá rẻ

Màu đen vốn hấp thụ nhiệt và ánh sáng mạnh. Thêm vào đó, nhiều xưởng gia công giá rẻ thường tận dụng vải lỗi hoặc vải thừa, sau đó nhuộm đen để che đi khuyết điểm. Thuốc nhuộm giá rẻ thường không đảm bảo an toàn, dễ phai màu sau vài lần giặt. Khi mặc, mồ hôi kết hợp với thuốc nhuộm có thể gây kích ứng da, nổi mẩn đỏ hoặc ngứa ngáy. Đặc biệt là với những ai có da nhạy cảm.

Nếu là tín đồ của trang phục màu đen, bạn hãy ưu tiên mua sắm ở những thương hiệu thời trang uy tín, có nhãn mác rõ ràng về thành phần và quy trình nhuộm đạt tiêu chuẩn an toàn.

4. Đồ lót, quần áo mặc sát da không rõ tiêu chuẩn an toàn

Đồ lót và quần áo mặc sát da là những món tiếp xúc trực tiếp với cơ thể nên càng cần chú ý đến chất liệu và độ an toàn. Tuy nhiên, không ít loại đồ lót giá rẻ trên thị trường hiện nay được làm từ vải kém chất lượng, thậm chí không rõ nguồn gốc xuất xứ.

Những sản phẩm này thường dùng sợi tổng hợp giá rẻ, thuốc nhuộm không đảm bảo, dễ phai màu và tiềm ẩn nguy cơ gây kích ứng da. Mặc lâu có thể khiến da bị ngứa ngáy, nổi mẩn đỏ, thậm chí dễ tích tụ vi khuẩn nếu khả năng thấm hút mồ hôi kém.

Chính vì vậy, khi chọn mua đồ lót hoặc áo quần mặc sát da, nên ưu tiên sản phẩm từ chất liệu cotton, vải hữu cơ hoặc các loại sợi tự nhiên an toàn, có nhãn mác rõ ràng và đến từ thương hiệu uy tín. Khuyên bạn đừng ham rẻ mà chọn đồ kém chất lượng, ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe bản thân!

Theo Toutiao