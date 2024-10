4 kiểu tóc ngắn tuyệt xinh được sao Hàn lăng xê nhiệt tình

Tóc ngắn là style tóc mà nhiều chị em rất muốn thử nghiệm. Kiểu tóc này giúp vẻ ngoài trở nên cá tính và nổi bật hơn. Ngoài ra, khi cắt tóc nhắn, diện mạo của các nàng có thể trẻ ra vài tuổi. Tóc ngắn còn có một ưu điểm nữa, đó là giúp tiết kiệm thời gian gội sấy. Tóc ngắn cũng là style tóc được nhiều người nổi tiếng ưa chuộng. Cụ thể, nhiều mỹ nhân của làng giải trí Hàn Quốc đã có sự đột phá hình tượng khi để tóc ngắn.

Sau đây là 4 kiểu tóc ngắn được sao Hàn lăng xê nhiệt tình nhất, chị em nên tham khảo:

Tóc bob

Đặc trưng của kiểu tóc bob là có đường rẽ ngôi và phần đuôi cắt bằng. Vì vậy, kiểu tóc này mang đến cho diện mạo sự thanh lịch, chỉn chu. Dẫu vậy, tóc bob vẫn có nét hiện đại, đồng thời phù hợp với mọi độ tuổi, từ những nàng đôi mươi cho tới quý cô 40+.

Nếu tóc bob rẽ ngôi chính giữa khiến nhiều nàng e ngại rằng sẽ để lộ nhược điểm, hãy áp dụng phiên bản dễ chinh phục hơn, đó là tóc rẽ ngôi lệch. Tóc bob rẽ ngôi lệch gây ấn tượng ở sự phóng khoáng, đồng thời tạo cảm giác gương mặt thanh tú hơn.

Tóc ngắn layer

Vài năm trở lại đây, tóc ngắn layer là style tóc được ưa chuộng top đầu. Kiểu tóc này giúp vẻ ngoài trở nên trẻ trung, phóng khoáng hơn. Bên cạnh đó, tóc ngắn layer vẫn ghi điểm ở nét ngọt ngào và nữ tính.

Tóc ngắn layer không hề kén mặt. Thậm chí, khi cắt phiên bản tóc layer mái thưa, các nhược điểm sẽ được khắc phục hiệu quả, gương mặt trở nên nhỏ gọn, cân đối hơn. Tóc ngắn layer không tiêu tốn của chị em nhiều công sức, thời gian để tạo kiểu và giữ nếp. Do đó, các nàng rất nên tham khảo style tóc sành điệu này.

Tóc ngắn nhuộm nâu

Thời gian vừa qua, nữ diễn viên Han So Hee nhận được rất nhiều lời khen cho kiểu tóc ngắn sành điệu. Style tóc của cô không chỉ có sự trẻ trung mà còn toát lên nét nữ tính, bay bổng.

Điểm nhấn của kiểu tóc ngắn Han So Hee áp dụng là màu nhuộm nâu ánh rêu rất cuốn hút, sang trọng. Màu nhuộm này đã tôn lên làn da trắng sứ của Han So Hee. Xoay quanh kiểu tóc ngắn nhuộm nâu ánh rêu, Han So Hee có một số cách biến tấu như uốn đuôi cụp hay uốn sóng bồng bềnh để vẻ ngoài luôn mới mẻ, không bị nhàm chán.

Tóc ngắn ngang vai

Nếu như không muốn cắt tóc quá ngắn, chị em hãy tham khảo kiểu tóc ngang vai của Lisa. Thành viên nhóm BLACKPINK gây ấn tượng ở diện mạo ngọt ngào, trẻ trung khi để tóc ngang vai, tỉa layer. Cô nàng còn gợi ý tuyệt chiêu rất hay giúp tăng độ dày cho tóc, đó là uốn sóng nhẹ. Cách tạo kiểu này giúp vẻ ngoài càng thêm nữ tính và bay bổng.

Đối với tóc ngang vai, chị em không cần nhuộm màu, diện mạo vẫn trẻ trung. Bên cạnh kiểu tóc ngang vai sóng tự nhiên của Lisa, các nàng có thêm những gợi ý khác, đó là tóc ngang vai ép thẳng, tóc ngang vai uốn đuôi cụp đang rất thịnh hành.

Ảnh: Sưu tầm