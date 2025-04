4 khuyết điểm nhan sắc "chí mạng" Lưu Diệc Phi luôn xóa sổ hoàn toàn trong ảnh tự đăng

Lưu Diệc Phi là biểu tượng nhan sắc, người duy nhất nắm giữ mỹ danh "thần tiên tỷ tỷ" đến nay chưa ai có thể thay thế trong showbiz Trung Quốc. Thuộc hàng top mỹ nhân Cbiz, nhưng thực tế nữ diễn viên Câu Chuyện Hoa Hồng không sở hữu vẻ đẹp hoàn mỹ 100%. Theo tờ Sina, Lưu Diệc Phi có 4 khuyết điểm nhan sắc thường xuyên khiến cô dính tranh cãi mỗi lần xuất hiện trước công chúng. Thứ 1 là nụ cười hở lợi. Thứ 2 là sống mũi cao như bị gồ. Thứ 3 là đôi chân cột đình. Và cuối cùng là vóc dáng kém thon gọn.

Những khuyết điểm nhan sắc chí mạng này thường xuyên khiến Lưu Diệc Phi bị "dìm hàng" trước ống kính. Do đó, mỹ nhân 8X hàng đầu Cbiz luôn nhờ cậy photoshop xóa sạch những điểm trừ sắc vóc này của mình trong ảnh tự đăng để bản thân trông luôn đẹp trên MXH. Tuy nhiên, do lạm dụng công nghệ chỉnh ảnh, Lưu Diệc Phi thường xuyên bị "bóc mẽ" sống ảo quá đà, đánh lừa khán giả. Thời gian gần đây, ngôi sao đình đám xứ tỷ dân không ít nhận phản ứng tiêu cực vì lộ nhan sắc thật qua cam thường khác biệt quá nhiều so với ảnh đã qua là lượt bằng công nghệ.

Lưu Diệc Phi có 4 khuyết điểm nhan sắc mà cô thường xuyên cố che giấu qua việc chỉnh sửa hình ảnh là nụ cười hở lợi...

... chiếc mũi gồ...

... đôi chân cột đình...

... và vóc dáng kém thon gọn

Sắc vóc hoàn mỹ từ đầu đến chân của Lưu Diệc Phi trong ảnh chỉnh sửa kỹ lưỡng

Cô luôn xóa sạch mọi điểm trừ nhan sắc của mình trong ảnh tự đăng. Việc visual cam thường khác xa visual trong ảnh đã chỉnh sửa nhiều lần khiến Lưu Diệc Phi vướng tranh cãi

Theo cư dân mạng, tuy có khuyết điểm nhan sắc, nhưng Lưu Diệc Phi vẫn rất xinh đẹp, toát ra sức hút riêng khó lẫn với mỹ nhân nào ở showbiz Trung Quốc. Về việc chỉnh ảnh đôi khi hơi quá đà, nhiều người bày tỏ sự cảm thông cho "thần tiên tỷ tỷ" bởi nữ diễn viên thuộc tạng người dễ tăng cân. Bước qua tuổi trung niên, cô khó giữ phong độ nhan sắc ổn định. Vì vậy, để có hình tượng hoàn hảo nhất, Lưu Diệc Phi đành nhờ đến công nghệ.

Ngoài ra, công chúng cho rằng "nhân vô thập toàn", con người không ai là hoàn hảo và Lưu Diệc Phi cũng vậy. Do đó, việc nữ diễn viên có khuyết điểm nhan sắc cũng là chuyện bình thường. Thậm chí chiếc mũi gồ vốn được coi là khuyết điểm, nhưng thực tế lại tạo nên 1 vẻ đẹp ngũ quan riêng biệt cho Lưu Diệc Phi. Ngoài ra, điều khiến Lưu Diệc Phi mãi là tượng đài trong lòng công chúng không chỉ nằm ở vẻ đẹp hình thức nổi bật mà còn là khí chất độc lập, thanh tao và tự tin với bản thân của cô.

Khán giả cho rằng dù có khuyết điểm nhan sắc nhưng Lưu Diệc Phi vẫn rất xinh đẹp, toát ra sức hút khó cưỡng

Hiện tại, Lưu Diệc Phi là cái tên hot bậc nhất Cbiz trong lĩnh vực truyền hình. Cô liên tục có phim gây tiếng vang trong 5 năm trở lại đây như Mộng Hoa Lục, Đi Đến Nơi Có Gió, Câu Chuyện Hoa Hồng. Tuy nhiên, sau loạt tác phẩm thành công, Lưu Diệc Phi vẫn chưa chọn được kịch bản phù hợp để "oanh tạc" màn ảnh. Tờ Sohu cho biết nữ diễn viên đã có 500 ngày không đóng phim.

Nguồn: Sina, Sohu