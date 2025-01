4 hiểu lầm về treo sa trễ - Sự thật bạn cần biết

Bác sĩ CKI. Châu Thanh Phong trong một ca treo sa trễ ngực

Những thông tin chưa chính xác không chỉ gây hoang mang mà còn khiến bạn bỏ lỡ cơ hội lấy lại sự tự tin cho vòng 1. Hãy cùng bác sĩ CKI. Châu Thanh Phong làm rõ những sự thật, để bạn có thể tự tin đưa ra quyết định đúng đắn!

Sa trễ có thể được khắc phục bằng các bài tập thể dục

"Em đã thử nhiều cách và động tác luyện tập, nhiều bộ môn khác nhau hàng ngày mà sao ngực vẫn không đứng được như mong muốn?" - Đây là câu hỏi bác Phong thường nghe từ các khách hàng nữ đang tìm kiếm một giải pháp tự nhiên để cải thiện vòng 1. Trên thực tế, các bài tập thể dục như hít đất hoặc plank có tác động trực tiếp vào cơ ngực, giúp khu vực này trở nên săn chắc hơn. Tuy nhiên, điều này chỉ giải quyết một phần rất nhỏ trong tình trạng sa trễ ngực.

Ngực sa trễ phần lớn xuất phát từ việc mô da bị chùng nhão và mô tuyến ngực mất đi độ căng bằng. Vì vậy, các bài tập không thể giúp đưa vòng 1 trở lại hình dáng ban đầu. "Treo sa trễ ngực là giải pháp duy nhất trong những trường hợp này!" - bác Phong khẳng định. Một số nghiên cứu đã chỉ ra rằng cấu trúc collagen và elastin trong da đóng vai trò quan trọng trong việc duy trì độ đàn hồi. Tuy nhiên, quá trình lão hóa, sinh nở hoặc tăng giảm cân đột ngột làm suy giảm các thành phần này, dẫn đến hiện tượng sa trễ. Việc nhận biết rõ bản chất của tình trạng sẽ giúp khách hàng tránh lãng phí thời gian, tiền bạc và công sức vào những phương pháp không hiệu quả.

Kết quả treo sa trễ có thể duy trì vĩnh viễn

Rất nhiều chị em khi tìm đến phương pháp phẫu thuật treo sa trễ thường mang trong mình sự mong đợi rằng vòng 1 sẽ giữ được vẻ đẹp trường tồn. Tuy nhiên, theo bác Phong, điều này là không thực tế. "Kết quả phẫu thuật có thể duy trì rất lâu, nhưng cơ thể con người luôn thay đổi theo thời gian".

Lão hóa là một yếu tố không thể tránh khỏi. Theo tuổi tác, da và mô ngực dần mất đi sự đàn hồi, gây ra tình trạng chùng nhão. Ngoài ra, những thay đổi như sinh nở hoặc tăng giảm cân đột ngột cũng ảnh hưởng đến kết quả phẫu thuật. Để duy trì kết quả lâu dài, bác Phong khuyên khách hàng nên kết hợp giữa chăm sóc sau phẫu thuật và duy trì lối sống lành mạnh, bao gồm điều chỉnh chế độ dinh dưỡng và thói quen sinh hoạt.

MC Cao Vy thực hiện phương pháp treo sa trễ đường quầng kết hợp đặt túi Ergonomix

Theo một báo cáo từ Hiệp hội Phẫu thuật Thẩm mỹ Hoa Kỳ (ASPS), tỷ lệ duy trì kết quả sau các ca phẫu thuật thẩm mỹ phụ thuộc nhiều vào yếu tố cá nhân, chẳng hạn như di truyền, chế độ ăn uống và mức độ chăm sóc bản thân. Điều này khẳng định rằng, bên cạnh yếu tố kỹ thuật, ý thức của khách hàng trong việc duy trì sức khỏe cũng đóng vai trò then chốt.

Treo sa trễ gây mất cảm giác vùng ngực

Đây là nỗi lo lắng lớn nhất của nhiều khách hàng. Thực tế, sau phẫu thuật, các dây thần kinh khu vực này có thể bị ảnh hưởng tạm thời. Tuy nhiên, điều này không đồng nghĩa với việc mất cảm giác vĩnh viễn.

"Một nghiên cứu khoa học về thần kinh học đã cho thấy rằng các dây thần kinh ở vùng ngực có khả năng tự tái tạo mạnh mẽ sau tổn thương. Hầu hết khách hàng sẽ hồi phục cảm giác sau vài tuần đến vài tháng," - bác sĩ Châu Thanh Phong giải thích. Việc chọn một bác sĩ có tay nghề cao và kinh nghiệm là yếu tố quan trọng nhất để đảm bảo phẫu thuật được thực hiện một cách an toàn nhất, hạn chế nguy cơ biến chứng.

Treo sa trễ là phương pháp chỉ dành cho người lớn tuổi

Nhiều người vẫn cho rằng treo sa trễ ngực là một phương pháp chỉ phù hợp với phụ nữ lớn tuổi hoặc những người đã trải qua nhiều lần sinh nở. "Nhưng thực tế, với hơn 5000 khách hàng gặp vấn đề sa trễ mà bác đã tiếp xúc thì trong đó không ít những bạn trẻ ở độ tuổi 20-25. Hầu hết họ đều có vấn đề trong việc tăng-giảm cân đột ngột, thay đổi nội tiết tố hoặc có yếu tố di truyền. Điều quan trọng nhất không phải là bạn bao nhiêu tuổi, mà là bạn có cảm thấy tự tin với hình dáng vòng 1 của mình hay không" - bác sĩ Châu Thanh Phong chia sẻ.

BS CKI. Châu Thanh Phong tư vấn cho khách hàng

Theo nghiên cứu từ các tạp chí y khoa quốc tế, các trường hợp sa trễ ngực do mất độ đàn hồi của da hoặc mô liên kết có thể bắt đầu sớm hơn nhiều so với tưởng tượng. Chính vì vậy, việc tìm kiếm tư vấn từ các bác sĩ chuyên khoa là bước đầu tiên để giải quyết vấn đề một cách an toàn và hiệu quả.

Hiểu lầm về phương pháp treo sa trễ ngực có thể khiến nhiều người bỏ lỡ cơ hội cải thiện vóc dáng và sự tự tin của mình. Thông qua những chia sẻ từ bác sĩ Châu Thanh Phong, hy vọng bạn đã có cái nhìn rõ ràng hơn và hiểu đúng bản chất của phương pháp này. Nếu bạn đang cân nhắc thực hiện treo sa trễ, đừng ngần ngại tìm đến các bác sĩ chuyên khoa uy tín để được tư vấn chi tiết và đưa ra quyết định phù hợp nhất.