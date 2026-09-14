4 hành trình, 4 trải nghiệm: những cách người trẻ Việt làm chuyến đi nước ngoài nhẹ hơn

Nỗi lo tìm phòng, mua eSIM hay tìm chỗ đổi tiền mặt rất dễ khiến chuyến du lịch nước ngoài "mất mood". Dù đến Seoul, Tokyo, Bangkok hay Tân Cương, khâu chuẩn bị chu đáo trước chuyến đi chính là chìa khóa vàng giúp hành trình khám phá nơi xa lạ trở nên nhẹ nhàng hơn.

Seoul trước chuyển đi: "Đặt vé máy bay trong lúc đợi order trà sữa"

Một chuyến đi Hàn Quốc của người trẻ có thể bắt đầu từ một tin nhắn trong nhóm chat: "Cuối năm đi Hàn ngắm tuyết không?". Nhưng đến lúc đặt vé mới có kha khá thứ phải cân nhắc: giờ bay nào thuận tiện, hãng nào phù hợp, giá vé bao nhiêu là vừa ngân sách. Có khi chỉ vì chênh nhau một chút mà phải mở đi mở lại vài lựa chọn mới quyết định được, kha khá thứ phải cân nhắc: bay thẳng hay transit, khởi hành sáng sớm hay chiều muộn cho hợp lịch, chưa kể giá hiển thị bằng Won nên muốn so sánh giữa các lựa chọn lại phải tính toán thêm một bước sang tiền Việt.

Đặt vé nhanh gọn trên MoMo, thời gian còn lại để tự do khám phá ở "xứ sở kim chi".

"Cuối cùng mình đặt luôn vé trên MoMo trong lúc ngồi chờ ly trà sữa", Minh Anh, 27 tuổi, chia sẻ. Giá vé hiển thị sẵn bằng VNĐ nên việc xem và cân đối ngân sách cũng dễ hơn. Chẳng mất quá nhiều thời gian, cả nhóm đã chốt được chuyến bay giá hợp lý, lịch bay vừa khớp với lịch nghỉ, rồi lại tiếp tục bàn xem tối đầu tiên nên ăn thịt nướng ở Hongdae hay ghé một quán cà phê nào đó ở Seonsgu, chọn góc nào ven sông Hàn ngắm hoàng hôn cho "sống ảo" đẹp nhất

Tokyo lúc nửa đêm: vừa hạ cánh đã có mạng, không cần kéo vali đi tìm SIM

Có một "kiểu mệt" rất đặc trưng sau chuyến bay đêm: vừa xuống máy bay, chỉ muốn về khách sạn thật nhanh nhưng trước mắt vẫn còn một danh sách việc phải xử lý. Chuyến đi Tokyo lần này lại gặp cảnh delay, đến Narita đã gần nửa đêm. Người mệt, vali kéo theo cũng nặng hơn thường ngày, nhưng vẫn phải tìm quầy SIM, xem còn quầy nào mở, chọn gói cước rồi mới có thể mở Maps tìm đường.

"Mấy lần trước mình toàn phải loay hoay tìm SIM ngay ở sân bay. Lần này rút kinh nghiệm, mình mua sẵn eSIM trên MoMo từ lúc còn ở Việt Nam. Máy bay vừa hạ cánh, kích hoạt theo hướng dẫn là có mạng luôn", Hoàng Minh, 26 tuổi, chia sẻ.

Từ cảnh kéo vali đi tìm SIM lúc nửa đêm, đến vừa hạ cánh đã có mạng nhờ eSIM cài sẵn.

Không phải xếp hàng, không cần tháo lắp thẻ vật lý, Minh vừa ra khỏi sân bay đã có thể mở Maps, kiểm tra chuyến tàu cuối, và quan trọng nhất là nhắn cho gia đình rằng mình đã đến nơi an toàn. Một việc được chuẩn bị trước, nhưng lại giúp buổi tối đầu tiên ở Tokyo bớt đi sự loay hoay.

Bangkok: Một ngày food tour, không phải bận tâm chuyện tiền lẻ

Bangkok là điểm đến lý tưởng cho những tín đồ mê ăn uống: từ pad Thai bên đường, trà sữa Thái đến những cửa hàng tiện lợi, khu chợ đêm luôn có món mới để thử. Với Minh Thư, lịch trình một ngày ở Bangkok đơn giản là ăn, khám phá và tiếp tục tìm món ngon tiếp theo. Điều duy nhất khiến cô phải cân nhắc là mỗi lần thanh toán lại phải kiểm tra số Baht còn lại và quy đổi sang tiền Việt.

Thanh toán QR tiện lợi trên MoMo, để trải nghiệm Bangkok không bị ngắt quãng bởi những lần đếm tiền lẻ.

"Đây là lần đầu mình đi Thái nên muốn thử những chỗ có "cảm giác local" một chút. Hôm đó mình ghé Song Wat, đi dọc mấy hàng ăn, tạt vào quán cà phê rồi mua vài món nhỏ trên đường. Cả ngày gần như không dùng đến tiền mặt, ghé đâu chỉ cần mở MoMo quét QR là xong. Tỷ giá và số tiền quy đổi cũng hiện trước khi xác nhận nên mình biết chính xác mình đang chi bao nhiêu." - Minh Thư, 24 tuổi, chia sẻ.

Tân Cương: Đi Trung mà thanh toán vẫn quen tay như thường

Nếu đã quen thanh toán QR mỗi ngày ở Việt Nam, lần đầu đến Trung Quốc có thể sẽ có chút bỡ ngỡ. QR được sử dụng phổ biến, tiền mặt không phải lúc nào cũng thuận tiện, trong khi việc làm quen với ứng dụng thanh toán nội địa và rào cản ngôn ngữ cũng khiến nhiều người phải chuẩn bị trước.

Điều này càng đáng lưu ý khi điểm đến là Tân Cương, một hành trình khá xa và khác biệt. Trong chuyến khám phá Tân Cương, travel blogger Fahoka đã ghé thủ phủ Urumqi và sử dụng MoMo để thanh toán tại các cửa hàng địa phương, từ ăn uống đến mua sắm. Anh cũng chia sẻ cách thanh toán bằng MoMo cho những người Việt cùng đoàn, khiến mọi người bất ngờ vì ở tận Tân Cương mà thao tác vẫn quen thuộc như ở nhà.

Từ mở app, quét mã đến hoàn tất giao dịch, những bước từng khiến người lần đầu đi Trung Quốc ngại, giờ quen tay như ở nhà.

Chính cảm giác "quen tay" này giúp chuyến đi bớt bỡ ngỡ. "Ở một nơi xa lạ, được thanh toán bằng đúng cái app mình dùng mỗi ngày ở Việt Nam khiến chuyến đi bớt căng hẳn." Giao dịch được quy đổi và hiển thị theo VNĐ trước khi xác nhận, nên dù ở Vân Nam hay Tân Cương cũng không phải đoán xem mình đang chi bao nhiêu.

Từ đặt chỗ ở, chuẩn bị eSIM đến thanh toán khi ở nước ngoài, nhiều việc cần lo cho chuyến đi giờ có thể chuẩn bị ngay trên MoMo. Bớt vài việc phải nghĩ, mình có thêm thời gian cho những thứ đáng nhớ hơn: một bữa ăn ngon, một buổi tối lang thang hay đơn giản là nhắn về nhà rằng mình đã đến nơi.

Lưu ngay checklist chuẩn bị cho chuyến đi nước ngoài dễ dàng với MoMo:

1. Đặt vé máy bay, phòng khách sạn: Gần 100 hãng bay quốc tế, xem giá bằng VNĐ trên MoMo, luôn nhiều ưu đãi, chi phí hợp lý.

2. Mua eSIM kết nối mạng: MoMo cung cấp eSIM tại 200+ quốc gia & vùng lãnh thổ, kích hoạt tự động, giá rẻ cạnh tranh.

3. Thanh toán QR quốc tế: Sử dụng tại 60+ quốc gia & vùng lãnh thổ, tỷ giá cạnh tranh, minh bạch