4 chất liệu vải nhẹ mát, hoàn hảo để diện trong những ngày nóng bức

Nắng nóng mùa hè đòi hỏi chị em không chỉ cẩn thận hơn trong khoản chăm da, mà khi chọn quần áo để diện cũng cần sự khéo léo. Nếu "vớ nhầm" kiểu đồ có chất liệu vải nóng nực, bức bí thì đẹp chưa thấy đâu, chỉ thấy không thoải mái và mất tự tin. Khi đi shopping, không khó để chị em chọn được món thời trang có chất liệu vải nhẹ mát, thấm hút mồ hôi tốt. Ngoài khả năng giải nhiệt, các chất liệu vải này còn toát lên sự sành điệu, thậm chí là giúp sang chảnh hóa phong cách hiệu nghiệm. Vậy nên, muốn mặc đồ đẹp xinh, mát mẻ trong những ngày hè nóng đỉnh điểm, chị em đừng bỏ qua 4 gợi ý sau đây nhé!

Vải lụa

Vải lụa có độ mềm mượt, tạo cảm giác mát lịm khi diện lên người. Bởi vậy, vải lụa được coi là chất liệu đặc trưng của mùa hè. Chị em có thể diện những chiếc váy hai dây lụa quyến rũ, hay áo sơ mi lụa thanh lịch. Chân váy lụa dáng suông cũng là một trong các món thời trang được hội sành điệu ưa chuộng. Chỉ cần kết hợp chân váy lụa với một chiếc áo blouse, áo sơ mi hay áo thun màu trung tính, chị em sẽ có được bộ đồ nữ tính, bay bổng.

Ngoài độ nhẹ mát, trang phục vải lụa được đánh giá cao ở sự sang chảnh. Ngay cả khi chị em mua một món đồ lụa không quá đắt tiền, vẻ ngoài vẫn toát lên vẻ long lanh, xịn mịn tựa như đang diện đồ hiệu vậy.

Vải thô đũi

Vải thô đũi đã hot qua nhiều mùa hè, và đến giờ vẫn chưa hạ nhiệt. Các quý cô sành điệu yêu thích vải thô đũi vì diện lên thoáng mát, dễ chịu. Quan trọng hơn, trang phục vải thô đũi rất nhẹ nhàng và trang nhã, giúp phong cách mùa hè của chị em thêm sành điệu, chẳng cần cố.

Lý tưởng nhất, chị em nên chọn trang phục vải thô đũi mang tông màu như nâu nhạt, be hoặc trắng kem. Đây chính là chìa khóa cho set trang phục tinh tế. Cách chọn giày cho trang phục vải thô đũi cũng sẽ đặc biệt hơn. Thay vì diện các mẫu giày dép quá long lanh như là giày cao gót mũi nhọn, giày đính "sương sa hột lựu", giày ánh kim…, đồ vải đũi hợp với các thiết kế mộc mạc, chẳng hạn như là: sandal, giày đế xuồng, sneaker trắng hay giày mule.

Vải cotton

Áo thun vải cotton chính là "ngôi sao" của mùa hè. Kiểu áo này diện lên siêu mát, thấm hút mồ hôi tốt, hợp với các hoạt động ngoài trời. Ngoài khả năng làm mát cơ thể, áo vải cotton sẽ mang đến cho người mặc vẻ ngoài trẻ trung, năng động. Vào những ngày nóng đỉnh điểm, chị em đừng kết hợp áo cotton với quần jeans dày dặn. Nửa kia hoàn hảo của áo cotton là quần âu ống suông, quần vải thô, chân váy hoặc quần short. Áo thun vải cotton thậm chí có thể diện đi làm, miễn là chị em ưu tiên áo trơn màu trung tính, và không quên sơ vin gọn gàng.

Vải voan

Điệu đà hơn so với trang phục vải thô đũi và vải cotton là đồ vải voan. Chất liệu vải này mang đến cảm giác nhẹ nhõm khi diện. Vải voan thường được dùng để may áo sơ mi/blouse hoặc váy liền. Đây là kiểu trang phục hợp với nàng 30+, vì mang đến cho người mặc vẻ ngoài sang chảnh, yêu kiều, nhưng không sợ bị cộng tuổi. Vì váy áo vải voan thường có độ xuyên thấu nhất định, nên dễ để lộ nội y kém duyên. Bởi vậy, chị em cần khéo kéo khi mặc item này. Tốt nhất, chị em nên chọn áo voan có lớp vải lót được may sẵn bên trong. Nếu không, layer thêm áo hai dây, hoặc chọn nội y dáng quây sẽ giúp chị em hoàn thiện tổng thể trang phục đủ kín đáo, tinh tế.

Ảnh: Sưu tầm

https://afamily.vn/4-chat-lieu-vai-nhe-mat-hoan-hao-de-dien-trong-nhung-ngay-nong-buc-20220717092331874.chn