4 cây nhà giàu thích trồng

Trong những không gian sống rộng rãi như biệt thự, nhà vườn hay căn hộ cao cấp, cây xanh không đơn thuần chỉ để trang trí mà còn góp phần định hình phong cách và gu thẩm mỹ của gia chủ. Thay vì chọn cây theo trào lưu, nhiều người có điều kiện thường ưu tiên những loại cây vừa có giá trị thẩm mỹ, vừa dễ tạo điểm nhấn lâu dài. Trong đó, lộc vừng, hoa giấy, bàng Singapore và tùng la hán là những cái tên xuất hiện khá thường xuyên.

Lộc vừng

Lộc vừng là loại cây quen thuộc nhưng lại rất “được lòng” những không gian nhà rộng. Khi trồng lâu năm, cây phát triển tán lớn, tạo bóng mát tự nhiên và mang lại cảm giác thư thái. Điểm đặc biệt nhất của lộc vừng nằm ở những chùm hoa dài, rủ xuống, thường có màu đỏ hoặc hồng, khi nở đồng loạt sẽ tạo hiệu ứng rất bắt mắt.

Không chỉ dừng ở yếu tố thẩm mỹ, lộc vừng còn được nhiều người lựa chọn vì ý nghĩa gắn với tài lộc và sự thịnh vượng. Cây thường được trồng ở sân trước, gần hồ nước hoặc dọc lối đi để vừa làm cảnh vừa tạo thế cân đối cho tổng thể. Tuy nhiên, để cây đẹp, cần không gian đủ rộng và chăm sóc ổn định trong thời gian dài.

Hoa giấy

Hoa giấy là một trường hợp khá đặc biệt. Đây không phải là loại cây đắt đỏ, nhưng lại xuất hiện rất nhiều trong những ngôi nhà đẹp. Lý do nằm ở khả năng tạo mảng màu cực tốt. Khi được trồng đúng cách, hoa giấy có thể phủ kín ban công, tường rào hoặc cổng, biến cả không gian trở nên nổi bật mà không cần quá nhiều chi tiết trang trí khác.

Điểm mạnh của hoa giấy là dễ trồng, chịu nắng tốt và ra hoa nhiều nếu được cắt tỉa hợp lý. Ngoài ra, cây có nhiều giống với màu sắc đa dạng, từ tím, hồng, đỏ đến các loại ghép nhiều màu, giúp gia chủ dễ dàng lựa chọn theo phong cách mong muốn.

Trong những không gian lớn, hoa giấy thường được trồng leo giàn trước cổng hoặc uốn thành dáng bonsai để tăng tính nghệ thuật. Khi vào mùa hoa, hiệu ứng thị giác mà loại cây này mang lại gần như không thua kém bất kỳ cây cảnh đắt tiền nào.

Bàng Singapore

Khác với hai loại cây thiên về sân vườn, bàng Singapore lại rất được ưa chuộng trong không gian nội thất. Cây có đặc điểm là thân thẳng, lá to, xanh đậm và mọc theo tầng rõ ràng, tạo cảm giác gọn gàng và hiện đại.

Bàng Singapore thường được đặt ở phòng khách, sảnh lớn hoặc góc nhà có ánh sáng tốt. Chỉ cần một chậu cây dáng đẹp cũng đủ để làm “mềm” không gian, đặc biệt là những thiết kế mang phong cách tối giản hoặc sang trọng.

Một ưu điểm khác là cây không quá khó chăm, chỉ cần ánh sáng gián tiếp và tưới nước hợp lý là có thể duy trì trạng thái xanh tốt. Chính sự cân bằng giữa thẩm mỹ và tính tiện dụng khiến bàng Singapore trở thành lựa chọn phổ biến trong nhiều không gian cao cấp.

Tùng la hán

Nếu cần chọn một loại cây thể hiện rõ nhất “chất” của người chơi cây lâu năm, thì tùng la hán gần như đứng đầu danh sách. Cây có dáng cổ kính, thân xù xì, có thể uốn tạo nhiều thế khác nhau. Càng lâu năm, giá trị của cây càng cao, không chỉ về kinh tế mà còn về mặt thẩm mỹ.

Tùng la hán thường được đặt ở vị trí trung tâm sân vườn hoặc trước nhà, đóng vai trò như một điểm nhấn chính. Dáng cây vững chãi, tán gọn gàng tạo cảm giác ổn định và bền bỉ cho toàn bộ không gian.

Điểm đáng chú ý là loại cây này không dành cho những ai thích sự nhanh chóng. Để có một cây đẹp, cần thời gian chăm sóc, cắt tỉa và tạo dáng khá lâu. Tuy nhiên, chính quá trình này lại tạo nên giá trị riêng mà không phải loại cây nào cũng có được.