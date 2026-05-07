Mặc gì để trông mềm mại và có gu hơn trong mùa hè? Câu trả lời là áo chiffon

Áo sơ mi voan chiffon chính là một trong số đó. Với chất liệu mềm nhẹ, độ rũ tự nhiên cùng những chi tiết bèo nhún nữ tính, kiểu áo này đang trở lại mạnh mẽ trong mùa hè năm nay như một biểu tượng của vẻ đẹp dịu dàng và sang trọng kiểu Pháp.

Khác với những chiếc sơ mi công sở cứng cáp quen thuộc, áo chiffon mang đến cảm giác mềm mại ngay từ ánh nhìn đầu tiên. Chất vải mỏng nhẹ giúp từng chuyển động trở nên uyển chuyển hơn, tạo hiệu ứng bay nhẹ đầy nữ tính khi di chuyển. Chính vì thế, chỉ cần khoác lên mình một chiếc áo chiffon đơn giản, tổng thể cũng dễ dàng mang tinh thần “quiet luxury” – sang trọng nhưng không phô trương.

Điểm đặc biệt khiến áo sơ mi chiffon được yêu thích nằm ở chi tiết bèo nhún. Những đường bèo nhỏ nơi cổ áo, tay áo hay dọc hàng cúc giúp thiết kế trở nên mềm mại hơn mà không bị quá “bánh bèo”. Đây cũng là chi tiết giúp outfit trông có chiều sâu và tinh tế hơn so với những chiếc sơ mi basic thông thường. Khi kết hợp cùng ánh nắng mùa hè hoặc các gam màu trung tính như kem, trắng, be, hồng phấn hay xanh pastel, áo chiffon càng phát huy được vẻ lãng mạn vốn có.

Một trong những lý do khiến item này được nhiều cô gái yêu thích là khả năng phối đồ rất linh hoạt. Nếu muốn theo đuổi phong cách thanh lịch kiểu công sở, bạn có thể kết hợp áo chiffon cùng quần âu ống rộng hoặc chân váy midi. Chất liệu mềm rũ của áo sẽ giúp cân bằng sự cứng cáp của quần tây, tạo nên tổng thể vừa chuyên nghiệp vừa nữ tính. Chỉ cần thêm một đôi sandal quai mảnh hoặc giày mule là đã đủ cho một outfit đi làm đầy tinh tế.

Trong khi đó, nếu muốn hướng tới phong cách nhẹ nhàng, mang hơi thở mùa hè, áo sơ mi chiffon lại đặc biệt hợp với quần jeans sáng màu hoặc chân váy dài. Sự đối lập giữa chất voan mềm mại và denim khỏe khoắn giúp outfit có cảm giác trẻ trung nhưng vẫn giữ được nét thanh lịch. Đây cũng là công thức được nhiều fashion blogger Hàn Quốc và Pháp yêu thích vì dễ mặc, dễ ứng dụng mà không cần quá nhiều phụ kiện cầu kỳ.

Ngoài ra, áo chiffon còn là “vũ khí” giúp tổng thể trông đắt tiền hơn mà không cần đầu tư quá nhiều. Thực tế, nhiều outfit nhìn sang trọng không nằm ở việc mặc hàng hiệu, mà nằm ở chất liệu và cách phối tổng thể. Những chất liệu có độ rũ nhẹ như chiffon thường tạo cảm giác mềm mại, nữ tính và cao cấp hơn hẳn. Đó cũng là lý do nhiều người nhận xét rằng chỉ cần thay áo thun bằng áo chiffon, outfit lập tức trở nên thanh lịch hơn vài phần.

Mùa hè năm nay, những gam màu nhẹ đang lên ngôi và áo sơ mi chiffon gần như sinh ra để dành cho xu hướng ấy. Từ trắng kem, vàng bơ, hồng nude đến xanh pastel, tất cả đều mang lại cảm giác nhẹ mắt và dễ tạo thiện cảm. Đây cũng là kiểu trang phục phù hợp với nhiều độ tuổi. Những cô gái trẻ có thể mặc theo hướng ngọt ngào, trong khi phụ nữ trưởng thành lại dễ tạo cảm giác sang trọng và tinh tế khi diện item này.

Không quá phô trương nhưng vẫn đủ nổi bật, không gợi cảm trực diện nhưng vẫn mang nét cuốn hút rất riêng, áo sơ mi voan chiffon chính là kiểu trang phục đại diện cho vẻ đẹp nữ tính hiện đại. Đó là kiểu đẹp đến từ sự mềm mại, tinh tế và cảm giác thoải mái khi mặc lên người. Và có lẽ cũng vì thế mà mỗi mùa hè đến, item này lại một lần nữa quay trở lại tủ đồ của những cô gái yêu phong cách thanh lịch và lãng mạn.

Gợi ý mua sắm:

Nơi mua: Lazada Global

Nơi mua: UCMVZO



