Triệu Lộ Tư là "minh chứng sống": Sơ mi trắng không làm bạn nhạt đi, mà khiến cả người sang lên

Giữa thời điểm những xu hướng thời trang “maximalism” lên ngôi, nơi ai cũng cố layering thật nhiều, diện item thật nổi bật hay chạy theo các thiết kế khó mặc để tạo dấu ấn, Triệu Lộ Tư lại nhiều lần khiến dân tình phải dừng lại chỉ vì… một chiếc áo sơ mi trắng. Không chạy theo những item quá cầu kỳ hay logo phủ kín outfit, Triệu Lộ Tư nhiều lần chứng minh chỉ riêng áo sơ mi trắng cũng đủ tạo nên cảm giác sang, nữ tính và rất có khí chất nếu biết cách chọn form dáng và styling phù hợp.

Điểm đặc biệt trong style của nữ diễn viên nằm ở việc cô gần như không mặc sơ mi trắng theo kiểu công sở truyền thống. Thay vào đó, mỗi outfit đều được biến tấu theo một tinh thần khác nhau: lúc trẻ trung, lúc thanh lịch tối giản, khi lại mang vibe tiểu thư. Nhưng dù ở công thức nào, áo sơ mi trắng vẫn luôn là “nhân vật chính” giúp tổng thể trông sạch sẽ, sang và rất dễ ứng dụng.

Hãy cùng điểm qua một số bản phối sơ mi trắng nổi bật của Triệu Lộ Tư, biết đâu nàng có thể lượm được nhiều tips hay ho để ứng dụng vào thời trang thường ngày đó:

Trong outfit hậu trường từng viral khắp MXH, Triệu Lộ Tư chọn công thức cực đơn giản nhưng rất dễ tạo cảm giác sang: áo sơ mi trắng dáng fit, chất liệu mềm có độ rũ nhẹ thay vì ôm sát, phần cổ mở vài cúc để tổng thể trông thanh thoát và nữ tính hơn. Nữ diễn viên phối cùng quần jeans xanh cạp cao dáng suông nhẹ, ôm vừa phần hông rồi thả thẳng xuống giúp chân nhìn dài và gọn hơn. Phần tóc được búi lơi tự nhiên với vài lọn mái bay nhẹ quanh mặt tạo vibe mềm mại, trong trẻo thay vì quá chỉn chu. Phụ kiện cũng được nàng tiểu hoa giữ ở mức tối giản như khuyên tai nhỏ, kính mắt móc hờ trước ngực áo để tổng thể vẫn trẻ trung lại không bị đơn điệu.

Vẫn là sơ mi trắng, người đẹp 9x chọn dáng oversized form dài, chất vải mềm và hơi nhăn tự nhiên để tạo cảm giác thoải mái, không quá chỉn chu kiểu công sở. Thay vì mặc theo cách thông thường, nữ diễn viên dùng thắt lưng bản vừa màu nâu để chiết nhẹ eo, biến chiếc sơ mi rộng thành outfit có tỷ lệ rõ ràng và tạo hiệu ứng chân dài hơn. Form áo rộng, tay áo xắn cao và phần cổ mở nhẹ khiến tổng thể vẫn giữ được sự mềm mại, không bị quá sexy dù diện short siêu ngắn bên trong. Đây cũng là kiểu mặc áo sơ mi trắng rất phổ biến của hội cool girl vì vừa trẻ trung vừa tạo cảm giác sang chảnh tự nhiên.

Ở bản phối mang tinh thần công sở hơn, Triệu Lộ Tư đưa áo sơ mi trắng về tinh thần thanh lịch tối giản vốn có. Cô chọn thiết kế vừa người, cổ chữ V mở nhẹ và phối cùng chân váy bút chì cạp cao màu đen. Công thức trắng - đen tối giản giúp set đồ mang đậm vibe “quiet luxury”, đặc biệt phù hợp với những nàng thích phong cách trưởng thành, nữ tính nhưng không quá phô trương. Điểm hay là dù outfit rất basic, tổng thể vẫn nổi bật nhờ phần chất liệu mềm rũ và cách tiết chế phụ kiện tối đa.

Nếu muốn học cách mặc áo sơ mi trắng theo kiểu nghỉ dưỡng sang chảnh, outfit phối cùng quần short màu be của Triệu Lộ Tư là công thức rất dễ áp dụng. Cô diện sơ mi trắng form rộng vừa phải, sơ vin gọn gàng cùng quần short cạp cao xắn gấu. Phần cổ áo mở nhẹ và tay áo xắn tự nhiên giúp outfit nhìn thoải mái hơn, trong khi túi tote cói viền da nâu lại tăng ngay cảm giác của các chuyến du lịch biển. Đây là bản phối đồ gần như không bao giờ lỗi thời vì vừa trẻ vừa tạo cảm giác sạch sẽ, đắt tiền.

Cuối cùng, nàng tiểu hoa cũng có một phiên bản áo sơ mi trắng nữ tính hơn khi dùng item này như áo khoác layering bên ngoài váy bodycon màu xám. Cô chọn sơ mi trắng dáng rộng nhẹ rồi buộc vạt ngang eo để tạo điểm nhấn cho vòng hai và giúp tổng thể có tỷ lệ mềm mại hơn. Chính cách styling này khiến áo sơ mi trắng không còn mang cảm giác công sở mà trở nên nữ tính, nhẹ nhàng hơn hẳn. Khi kết hợp cùng tóc dài uốn nhẹ và phụ kiện ngọc trai, outfit lập tức mang vibe tiểu thư rất rõ.

Nhìn loạt outfit của Triệu Lộ Tư mới thấy, áo sơ mi trắng chưa bao giờ là món đồ nhạt nhòa. Chỉ cần thay đổi một chút về form dáng, cách mặc hay phụ kiện đi kèm, item cơ bản này hoàn toàn có thể trở thành món đồ giúp khí chất trông sang hơn bội phần.

