4 bệnh tưởng vặt vãnh nhưng nếu dai dẳng không dứt là dấu hiệu sớm cảnh báo ung thư

Theo thống kê của GLOBOCAN năm 2020, tình hình mắc và tử vong do ung thư trên toàn thế giới đều có xu hướng tăng. Tại Việt Nam, ước tính có 182.563 ca mắc mới và 122.690 ca tử vong do ung thư. Cứ 100.000 người thì có 159 người chẩn đoán mắc mới ung thư và 106 người tử vong do ung thư.

Ung thư hay bất kỳ chứng bệnh nào, khi được phát hiện càng sớm thì khả năng điều trị thành công càng cao. Các triệu chứng ban đầu của ung thư sẽ phụ thuộc vào loại ung thư bạn mắc phải cũng như vị trí cơ quan nội tạng có tế bào ung thư trong cơ thể.

Một số loại ung thư có thể khó phát hiện triệu chứng cho đến khi bệnh tiến triển đến giai đoạn nặng hơn. Tuy nhiên, có những dấu hiệu khác có thể xuất hiện trong giai đoạn đầu giúp người bệnh chẩn đoán sớm.

Theo Tổ chức nghiên cứu Ung thư Vương quốc Anh, 4 triệu chứng có thể báo hiệu ung thư nếu chúng xuất hiện dai dẳng và không biến mất, gồm:

- Vết loét ở miệng, lưỡi không lành

- Ho dai dẳng

- Lở loét hoặc các vết thương không lành

- Ợ nóng dai dẳng hoặc khó tiêu.

Tổ chức này cũng nói thêm: “Hầu hết các dấu hiệu và triệu chứng được liệt kê trên có thể bắt nguồn từ những căn bệnh khác ít nghiêm trọng hơn ung thư. Nhưng nếu nó thực sự là những dấu hiệu ban đầu của ung thư thì việc phát hiện sớm có ý nghĩa lớn và tạo sự khác biệt trong quá trình điều trị.

Nếu nhận thấy bất kỳ thay đổi nào không bình thường trong cơ thể hoặc những triệu chứng này dai dẳng không biến mất thì đừng bỏ qua mà hãy trao đổi với bác sĩ."

1. Loét miệng hoặc lưỡi

Vết loét lâu lành hơn ba tuần nên được bác sĩ chuyên khoa kiểm tra vì đó có thể là dấu hiệu của ung thư miệng hoặc hầu họng.

Tổ chức Nghiên cứu Ung thư Vương quốc Anh giải thích: “Việc bị lở loét hoặc vết loét nhỏ trong miệng lưỡi là điều bình thường khi bạn mệt mỏi hay do chế độ ăn uống và thường khỏi sau khoảng hai tuần.

Nhưng bạn nên thông báo cho bác sĩ hoặc nha sĩ về vết loét hoặc mảng đỏ hoặc trắng trong miệng này nếu chúng không lành sau ba tuần.”

2. Ho

Triệu chứng này cũng có thể đi kèm với khàn giọng và khó thờ.

Tổ chức Nghiên cứu Ung thư Vương quốc Anh cảnh báo: “ Ho thường gặp khi bị cảm lạnh và một số tình trạng sức khỏe khác. Nhưng nếu cơn ho không biến mất sau vài tuần hoặc trở nên tồi tệ hơn, đó có thể là dấu hiệu của bệnh ung thư. Các triệu chứng của ung thư phổi có thể bao gồm ho dai dẳng và khó thở.”

3. Lở loét hoặc các vết thương không lành trên da

Các vết loét hoặc vết thương trên da nên được theo dõi trong trường hợp chúng không lành sau một thời gian dài. Bởi da có khả năng tự sửa chữa rất nhanh và mọi tổn thương thường lành trong vòng một tuần hoặc lâu hơn.

Chính vì vậy, khi một đốm nâu, mụn cóc hoặc vết loét không lành, kể cả khi không có cảm giác đau vẫn nên đến bác sĩ kiểm tra bởi đây có thể là triệu chứng của bệnh ung thư da. Đồng thời, khi trên da có nốt ruồi mới hoặc nốt ruồi cũ có chuyển biến về kích thước, màu sắc, hình dạng cũng có thể là dấu hiệu ban đầu của ung thư da.

4. Ợ nóng hoặc khó tiêu

Tổ chức Nghiên cứu Ung thư Vương quốc Anh cho biết: “Đôi khi cảm thấy khó chịu hoặc đau nhẹ sau khi ăn một bữa ăn nhiều chất béo hoặc cay là điều bình thường.

Nhưng nếu xuất hiện tình trạng ợ nóng (trào ngược axit), đầy bụng khó tiêu nhiều hoặc đặc biệt đau tức bụng trong thời gian dài thì bạn nên tìm gặp bác sĩ để xác định đúng nguyên nhân và phương hướng điều trị."

Ợ nóng, khó tiêu là dấu hiệu ban đầu của các loại ung thư liên quan đến đường tiêu hoá như ung thư dạ dày, ung thư ruột hay thậm chí có thể là ung thư gan.

Nguồn: Express