2h sáng 30/4: Biển người tập trung chờ xem diễu binh diễu hành

Dù mới rạng sáng nhưng khu vực trung tâm TP.HCM lại càng lúc càng sôi động, náo nhiệt hơn bao giờ hết. Không khí chẳng hề lắng xuống như thường lệ – ngược lại, dòng người đổ về khu vực diễu binh vẫn tiếp tục tăng mạnh, tạo nên một bầu không khí chờ đón tưng bừng, rộn ràng trong một ngày hội lớn.

Lực lượng chức năng đang chuẩn bị ổn định trật tự khu vực đường Lê Lợi (Ảnh: Nghĩa Lê)

Tại khu vực đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa, dòng người đổ về ngày càng đông (Ảnh: NXH)

Khu vực chợ Bến Thành nhộn nhịp người (Ảnh: Quân)

Trên các tuyến đường xung quanh như Tôn Đức Thắng, Lê Duẩn, Đồng Khởi, Nguyễn Huệ… dòng người tay xách nách mang lều trại, ghế xếp, chiếu, nước uống, đồ ăn nhẹ… vẫn tiếp tục tiến về phía trung tâm. Khuôn mặt ai cũng rạng rỡ và đầy háo hức dù đã có một đêm gần như thức trắng.

Toàn cảnh người dân tập trung tại khu vực chợ Bến Thành. Ảnh: Quân

Lượng người chờ đón diễu binh, diễu hành gây ấn tượng mạnh. Ảnh: Quân

Không có sự hối hả, không có tiếng than phiền – chỉ có sự kiên nhẫn, đoàn kết và tinh thần hòa chung nhịp đập với cả nước trong thời khắc thiêng liêng.

Bên cạnh đó, lực lượng chức năng vẫn túc trực xuyên đêm để đảm bảo an ninh trật tự và hỗ trợ người dân, từ việc điều tiết giao thông, phát nước miễn phí đến hướng dẫn chỗ ngồi. Những hình ảnh ấy càng tô điểm cho đêm 29 rạng 30/4 thêm phần cảm xúc, sâu sắc.

2h30: Dòng người mỗi lúc một tăng, ai cũng nở trên môi nụ cười

Mặc dù đã 2h30 sáng ngày 30/4 thế nhưng nhiều em nhỏ vẫn trên lưng bố mẹ để được theo dõi trực tiếp lễ diễu binh diễu hành kỷ niệm 50 năm giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.

Ảnh: NXH

Clip: Xuân Hoàng

3h00, Lực lượng chức năng đang điều phối giao thông tại Bến Bạch Đằng

Lực lượng chức năng đã được tăng cường tại khu vực Bến Bạch Đằng để tổ chức điều phối giao thông, đảm bảo trật tự khi dòng người ngày một đông đổ về theo dõi lễ diễu binh, diễu hành sáng 30/4. Trong ánh đèn đường mờ ảo, tiếng loa hướng dẫn vang lên đều đặn, từng chiến sĩ công an, cảnh sát giao thông kiên trì làm nhiệm vụ, góp phần giữ gìn an ninh và an toàn cho sự kiện trọng đại.

Nhựng bạn trẻ nở nụ cười, liên tục giơ cao chiếc nón và cờ Tổ quốc khi thấy ống kính hướng đến. Ảnh: Hiệu

3h10, Phỏng vấn nhanh những người dân có mặt tại khu vực chợ Bến Thành từ sớm

Tại khu vực chợ Bến Thành, nhiều người dân đã có mặt từ đêm hôm trước để giữ chỗ theo dõi lễ diễu binh sáng 30/4. Một người dân cho biết đã có mặt từ 22h, mang theo lều nhỏ và lương thực để cắm trại qua đêm. Không khí tại đây rộn ràng, người người háo hức chờ đón khoảnh khắc trọng đại từ lúc trời còn chưa rạng sáng.

Clip: Quân

Ảnh: Quân

3h30, Một đêm đặc biệt tại TP.HCM

Hàng nghìn người dân TP.HCM đã cùng nhau trải qua một đêm không ngủ khi đổ về các tuyến phố trung tâm để chờ đón lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm ngày 30/4.

Dù nhiều tuyến đường bị cấm người và xe đi lại, buộc người dân phải đi bộ một quãng xa, nhưng không khí vẫn tràn ngập sự háo hức và phấn khởi. Những tiếng cười nói rộn ràng, ánh đèn điện thoại sáng rực cả góc phố, tất cả tạo nên một đêm đặc biệt và đầy cảm xúc giữa lòng thành phố mang tên Bác.

Ảnh: Xuân Hoàng

Clip: Xuân Hoàng

3h40, Toàn cảnh Bến Bạch Đằng và đường Nguyễn Huệ nhìn từ trên cao

Bên Bạch Đằng nhìn từ trên cao

Các phương tiện rất vất vả khi di chuyển qua khu vực này. Ảnh: Đ.X

Đường Nguyễn Huệ, hiện tại lực lượng chức năng đã điều phối giao thông để có lối đi cho đoàn diễu binh

Nhiều người tranh thủ nằm ngả lưng nghỉ ngơi, chợp mắt trong lúc chờ đợi đến giờ diễn ra lễ diễu binh diễu hành sáng 30/4

Trung tâm TP.HCM ken đặc, lòng người náo nức chờ đại lễ (Clip: Di Anh)

3h45, Khu vực soi chiếu an ninh trên đường Lê Duẩn trước khi vào lễ đài

Những khách mời trước khi tiến vào khu vực khán đài đều phải thực hiện nghiêm việc kiểm tra giấy tờ, soi chiếu an ninh. Ảnh: ĐX

Đồ đạc mang theo cũng được tiến hành soi chiếu kĩ càng

4h30, Người dân hai bên đường hào hứng vẫy tay chào đón những vị khách đầu tiên đến dự lễ diễu binh diễu hành sáng 30/4

Clip: Xuân Hoàng

