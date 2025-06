383 phương tiện có biển số sau nhanh chóng nộp phạt nguội theo Nghị định 168

Mới đây, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Lâm Đồng đã công bố danh sách 383 phương tiện vi phạm Luật giao thông đường bộ. Lỗi vi phạm được phát hiện thông qua camera giám sát giao thông trong trên địa bàn thành phố Đà Lạt, thời điểm từ 1/5 - 15/6/2025.

Các phương tiện dưới đây thường mắc một số lỗi phổ biến như không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông, điều khiển xe rẽ trái tại nơi có biển báo hiệu có nội dung cấm rẽ trái, đi ngược chiều trên đường có biển “Cấm đi ngược chiều”.

Theo Nghị định 168, tài xế điều khiển xe ô tô không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông sẽ bị phạt 18-20 triệu đồng. Mức phạt đối với người lái xe mô tô cùng hành vi này là 4-6 triệu đồng. Ngoài ra chủ phương tiện vi phạm sẽ bị trừ 4 điểm trên Giấy phép lái xe.

Đối với hành vi đi ngược chiều trên đường có biển cấm “đi ngược chiều”, tài xế điều khiển xe ô tô sẽ bị xử phạt tiền từ 18 - 20 triệu đồng và bị trừ 4 điểm trên giấy phép lái xe, theo quy định tại điểm b khoản 16 Điều 6 Nghị định 168/2024/NĐ-CP. Đối với người điều khiển xe mô tô, xe gắn máy, mức phạt cho lỗi này là 6 triệu đồng.

Liên quan đến lỗi điều khiển xe rẽ trái tại nơi có biển báo hiệu có nội dung cấm rẽ trái đối với loại phương tiện đang điều khiển, Nghị định 168/2024/NĐ-CP quy định như sau: Với ô tô, phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 3.000.000 đồng. Với xe máy, chủ phương tiện phải nộp mức 600-800 nghìn đồng.

Dưới đây là danh sách phương tiện vi phạm từ 1/5- 31/5

Dưới đây là danh sách phương tiện vi phạm từ 1/6 - 15/6

Phòng Cảnh sát giao thông - Công an tỉnh Lâm Đồng yêu cầu chủ phương tiện đến cơ quan Công an nơi người điều khiển phương tiện vi phạm hoặc cơ quan Công an địa phương nơi người điều khiển phương tiện đang cư trú (theo địa chỉ đăng ký xe) để làm việc và thực hiện việc nộp phạt theo đúng quy định.

Theo Cổng TTĐT Công an tỉnh Lâm Đồng