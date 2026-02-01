35 tuổi, tôi chọn sống một mình: Ít tiêu hơn, sống chậm hơn và nhẹ đầu hơn rất nhiều

Yan Xia là một blogger về nội thất và phong cách sống. Nhưng điều khiến câu chuyện của cô đáng chú ý không chỉ nằm ở không gian sống đẹp mắt, mà ở cách cô thiết kế cuộc sống và dòng tiền để đạt được sự nhàn nhã đó – không phải nhờ may mắn, mà nhờ lựa chọn có tính toán.

Không chạy theo “nhà đẹp sẵn”, mà chọn cải tạo theo nhu cầu sống thật

Căn hộ của Yan Xia vốn là nhà hoàn thiện sẵn nội thất. Với nhiều người, đó đã là “quá đủ”. Nhưng cô sớm nhận ra: sống trong không gian không hợp gu sẽ khiến chi tiêu phát sinh nhiều hơn về lâu dài – mua thêm đồ, sửa chỗ này, chắp vá chỗ kia.

Thay vì giữ nguyên, cô phá bỏ những phần không cần thiết, giữ lại kết cấu cơ bản và làm lại theo đúng nhịp sống của mình. Phòng khách được loại bỏ hoàn toàn TV, không làm tường trang trí cầu kỳ. Sàn gạch được phủ thêm sàn gỗ nguyên khối; tường được sơn lại màu nâu nhạt dịu mắt.

Nguyên tắc tài chính của cô rất rõ ràng: Đầu tư một lần cho những thứ dùng lâu – tiết chế tối đa những thứ dễ chán.

Ít đồ cứng - nhiều đồ mềm: Cách tiết kiệm chi phí mà vẫn giữ được thẩm mỹ

Là người làm nội dung về nội thất, Yan Xia hiểu rất rõ sự khác biệt giữa “đồ cứng” và “đồ mềm”. Cô giữ đồ cứng ở mức tối giản nhất: không đóng tủ âm tường phức tạp, không làm trần cầu kỳ, không chia nhỏ không gian bằng vách tốn kém.

Thay vào đó, cô tập trung chi tiền cho đồ nội thất mềm: sofa vải sáng màu, ghế đơn, đèn sàn, thảm, rèm. Đây là những món dễ thay đổi, dễ bán lại, dễ điều chỉnh theo cảm xúc, giúp không gian luôn mới mà không cần sửa chữa lớn.

Về mặt tài chính, đây là cách giảm rủi ro rất rõ ràng:

- Không “chôn tiền” vào những hạng mục cố định khó thay đổi

- Dòng tiền linh hoạt, dễ kiểm soát

- Tránh vòng lặp: chán - sửa - tốn tiền

Không gian sống không phục vụ “khoe”, mà phục vụ nhịp sống cá nhân

Phòng khách của Yan Xia hướng toàn bộ về phía cửa sổ lớn, ánh sáng tự nhiên là yếu tố được ưu tiên hàng đầu. Hai bên sofa là hệ tủ cùng màu sàn, vừa lưu trữ sách, vừa đựng đồ sinh hoạt hàng ngày.

Cô không cố nhồi nhét công năng. Không gian trống được giữ lại như một “khoảng thở” - thứ mà nhiều căn hộ thành phố thiếu trầm trọng, dù diện tích không hề nhỏ.

Những lúc rảnh rỗi, cô thắp một nén hương đàn hương, ngồi đọc sách hoặc viết lách. Đó là những hoạt động gần như không tốn chi phí, nhưng mang lại giá trị tinh thần rất cao. Với cô, đây cũng là một cách “đầu tư” – đầu tư cho sự ổn định tâm lý và năng lượng làm việc lâu dài.

Ban công và phòng ăn: Tối ưu công năng thay vì mua thêm diện tích

Ban công không chỉ dùng để phơi đồ. Một chiếc ghế, một đèn sàn, rèm mỏng – thế là đủ để biến thành góc đọc sách hoặc uống trà. Không thêm phòng, không thêm mét vuông, nhưng mở rộng trải nghiệm sống.

Phòng ăn đặt ở trung tâm nhà, với bàn gỗ nguyên khối có tích hợp lưu trữ. Một tủ thấp sát tường vừa đựng bát đĩa, vừa là bề mặt trang trí. Không dư thừa, không thiếu thốn.

Yan Xia chia sẻ: “Một bữa ăn ngon không nhất thiết phải ở nhà hàng đắt tiền. Đôi khi là bít tết tự nấu, đôi khi chỉ là nồi lẩu đơn giản. Quan trọng là mình ăn trong trạng thái thoải mái”.

Cách nghĩ này phản ánh rất rõ triết lý chi tiêu của cô: linh hoạt, không cực đoan, không tự ép mình vào chuẩn sống xa xỉ.

Phòng làm việc: Đầu tư cho thứ tạo ra giá trị lâu dài

Điểm đáng ghen tị nhất trong căn hộ 115m² này chính là phòng làm việc - được cải tạo từ phòng ngủ chính có ban công. Đây là không gian cô đọc sách, viết lách, thư pháp - cũng chính là nơi tạo ra thu nhập và giá trị nghề nghiệp.

Giá sách mở, ghế sofa đơn, bàn làm việc bằng gỗ nguyên khối đặt nơi có ánh sáng tự nhiên. Không gian này không phô trương, nhưng rất “đắt giá” về công năng.

Về tài chính, Yan Xia ưu tiên rõ ràng: Chi tiền cho không gian tạo ra giá trị – tiết chế tối đa không gian chỉ để trưng bày.

Nhàn nhã không đến từ diện tích lớn, mà từ cách quản lý tiền và cuộc sống

Câu chuyện của Yan Xia cho thấy: sự nhàn nhã không tự nhiên mà có. Nó là kết quả của việc hiểu mình cần gì, cắt bỏ những thứ không cần, và phân bổ tiền đúng chỗ.

Giữa một thành phố đắt đỏ như Bắc Kinh, cô không chạy theo nhịp sống vội vã hay tiêu dùng để lấp đầy cảm xúc. Thay vào đó, cô chọn một căn nhà vừa đủ, một nhịp sống chậm, và một cách chi tiêu tỉnh táo.

Có lẽ, điều đáng học nhất không phải là căn hộ 115m², mà là tư duy: Khi tiền được dùng đúng chỗ, cuộc sống tự khắc nhẹ đi.