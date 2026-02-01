Lazada chưa bao giờ làm tôi thất vọng: Sát Tết sale toàn item thời trang xinh xỉu, lướt 1 vòng có ngay outift đón xuân

Với hội con gái, Tết không chỉ là chuyện bánh chưng, lì xì hay dọn nhà, mà còn là thời điểm đại tu lại tủ đồ cho một năm mới thật xinh. Ai cũng muốn mùng 1 mặc đồ mới, đi chơi Tết phải có outfit mới, gặp họ hàng, bạn bè, crush thì càng phải chỉnh chu từ đầu tóc tới phụ kiện.

Nhưng giữa muôn vàn khoản chi cuối năm, không phải lúc nào cũng thoải mái để mua sắm. Đó là lý do mùa Siêu Sale Tết của Lazada từ 15/1 đến 10/2/2026 trở thành thời điểm vàng để chị em vừa lên đồ xịn xò, vừa mua được giá hời nhờ loạt voucher, ưu đãi sâu và freeship. Từ thời trang trong nước đến các thương hiệu quốc tế, Lazada đang gom về đủ kiểu item từ áo dài, đầm dự tiệc, giày sneaker cho tới kính mát. Chỉ cần một vòng lướt nhẹ là đã có thể hoàn thiện nguyên cây outfit đón xuân.

1. Áo dài Phấn Chi CARDINA

Nếu Tết mà không có ít nhất một bộ áo dài mới thì coi như chưa trọn không khí. Mẫu áo dài Phấn Chi của CARDINA gây ấn tượng với chất liệu tơ tằm ánh kim siêu hot năm nay, tay lỡ nhẹ nhàng, đi kèm quần lụa mềm rủ. Thiết kế này hợp cả chụp ảnh Tết lẫn đi chúc Tết họ hàng. Dù là thiết kế cách tân nhưng vẫn giữ được vẻ nền nã, nữ tính truyền thống. Màu sắc dịu, ánh kim nhẹ giúp tổng thể nhìn rất có gu, không bị sến.

Giá gốc gần 800 nghìn, hiện đang được giảm hơn 20 phần trăm trên Lazada, lại áp thêm voucher là thành một trong những deal áo dài đáng mua nhất mùa Tết năm nay.

2. Giày thể thao PUMA Flyer Flexs

Tết giờ không chỉ mặc váy bánh bèo, mà sneaker mới là chân ái để thoải mái du xuân trẩy hội mà không đau chân. PUMA Flyer Flexs bản màu đen có form gọn, thiết kế tối giản, cực dễ phối với váy, quần ống rộng hay cả áo dài cách tân. Điểm cộng lớn là đế nhẹ, êm, đi nhiều không bị mỏi, rất hợp cho mấy ngày Tết phải di chuyển liên tục như đi chúc Tết, dạo phố, du xuân, cà phê đầu năm. Giá đang được giảm khoảng 15 phần trăm kèm voucher sâu trên Lazada, so với giá niêm yết thì mua thời điểm này lời hơn hẳn.

3. Đầm tơ SIXDO

Nếu chỉ được chọn một item gây wow nhất trong danh sách này, thì chắc chắn là đầm tơ SIXDO màu vàng nhạt. Form cổ V, tay hến, dáng xòe nhẹ, chất organza mỏng, nhìn vào là thấy ngay vibe tiểu thư, sang nhưng không quá phô trương. Bình thường dòng này giá gần 3 triệu, nhưng đang được giảm sâu tới hơn 70 phần trăm, còn chưa tới 700 nghìn, đúng kiểu deal hiếm gặp trong năm. Mặc đi tiệc đầu năm, họp mặt gia đình, chụp ảnh xuân hay thậm chí làm váy dự tiệc đều rất hợp. Một chiếc đầm mà mặc lên là auto nâng level visual.

4. Gile Maki Maya

Gile đang là item được nhiều chị em mê vì mặc rất dễ đẹp. Chỉ cần layer ngoài sơ mi hoặc váy trơn là outfit nhìn có chiều sâu ngay. Mẫu gile Maki Maya có thiết kế gọn gàng, kèm hoa cài tạo điểm nhấn nhẹ, hợp style thanh lịch, tiểu thư. Mặc đi làm sau Tết hay đi cafe, gặp gỡ đầu năm đều rất ổn. Không phải giảm sâu nhất danh sách, nhưng form đẹp, chất liệu ổn và dễ phối nên mua kiểu đầu tư lâu dài rất hợp lý.

5. Kính mát RAY BAN

Outfit có thể đơn giản, nhưng chỉ cần thêm một chiếc kính mát xịn là vibe khác liền. Mẫu Ray Ban RB4441D dáng basic, dễ hợp nhiều khuôn mặt, đeo đi du lịch, dạo phố hay chụp ảnh đều rất ăn hình. Giá đang được giảm khoảng 25 phần trăm trên Lazada, kèm voucher thêm là tiết kiệm được cả triệu so với mua trực tiếp tại cửa hàng. Một món phụ kiện dùng được quanh năm, không riêng gì dịp Tết.

Tết là dịp hiếm hoi trong năm mà chị em vừa có lý do chính đáng để mua sắm, vừa gặp đúng thời điểm vàng để săn sale. Với mùa Siêu Sale Tết 2026, Lazada đang gom đủ từ thời trang trong nước đến thương hiệu quốc tế, giá giảm sâu nhưng mẫu mã vẫn rất xịn. Chỉ cần chọn khéo 4 đến 5 item chủ lực là đã có thể mix ra cả chục outfit từ mùng 1 tới hết xuân, đi chơi, đi tiệc, chụp ảnh hay du lịch đều không lo trùng đồ. Quan trọng nhất là mua đúng dịp, vừa mặc đẹp, vừa không thấy xót ví.

Lazada Việt Nam chính thức khởi động mùa mua sắm "Siêu Sale Tết" diễn ra xuyên suốt từ ngày 15/1 đến 10/2/2026. Chiến dịch là cơ hội để bạn thong dong sắm Tết một cách nhẹ nhàng, thảnh thơi giữa nhịp sống bận rộn những ngày giáp Tết. Không chỉ đa dạng các sản phẩm trong nước, người dùng còn có thể tận hưởng hàng triệu sản phẩm chính hãng quốc tế từ Gmarket Korea và TMALL (gian hàng chính hãng của Taobao). Tất cả đều đang được hưởng ưu đãi ""khủng"": Giảm giá "phát phát" lên đến 88% Voucher chiến dịch 1 triệu Gói trợ giá lên tới 8 triệu đồng Đặc quyền Freeship toàn sàn Đổi trả tùy ý trong vòng 30 ngày Voucher giảm đến 25% cho người mua mới Cùng Lazada tối ưu chi tiêu dịp Tết này. Mua sắm Tết thông minh tại đây



