3 thứ thường thấy nhất trong túi xách của người EQ thấp

Trong tâm lý học hành vi, cách một người sắp xếp và lựa chọn những vật dụng mang theo bên mình thể hiện rất rõ năng lực tự quản trị và sự tinh tế trong các mối quan hệ xã hội. Người có trí tuệ cảm xúc (EQ) cao thường giữ cho chiếc túi của mình sự gọn gàng, chỉ mang đủ những vật dụng cần thiết để luôn chủ động trong mọi tình huống. Ngược lại, người có EQ thấp thường để sự hỗn loạn, ích kỷ hoặc nỗi bất an của mình tràn vào trong chiếc túi xách, thể hiện qua 3 thứ điển hình dưới đây.

Vỏ bánh kẹo, hóa đơn cũ nát và đống rác vụn tích tụ lâu ngày

Vật dụng chiếm diện tích nhất trong túi xách của người EQ thấp đôi khi lại là những thứ đáng lẽ phải nằm trong thùng rác: từ chiếc vỏ kẹo đã ăn từ tuần trước, những tờ hóa đơn siêu thị nhàu nát, cho đến những sợi chun buộc tóc đã đứt hay khăn giấy dùng dở. Họ có thói quen tiện tay nhét mọi thứ vào túi và không bao giờ dành thời gian để dọn dẹp hay thanh lọc.

Ảnh minh họa

Tâm lý học chỉ ra rằng, không gian sống vật lý phản chiếu chính xác trạng thái tinh thần của một cá nhân. Việc để chiếc túi xách ngập trong rác vụn tố cáo sự thiếu hụt năng lực tự nhận thức và tư duy trì trệ. Họ không có khả năng sắp xếp cuộc sống của chính mình, dẫn đến việc luôn loay hoay, mất thời gian tìm kiếm những thứ quan trọng như chìa khóa hay thỏi son giữa một đống hỗn độn. Sự luộm thuộm này cũng vô tình khiến họ mất điểm trầm trọng về sự chuyên nghiệp trong mắt người đối diện khi vô tình mở túi ra.

Những vật dụng phô trương vẻ bề ngoài một cách quá đà nhưng thiếu tính thực tế

Người EQ thấp thường bị điều khiển bởi nhu cầu muốn được người khác công nhận và tung hô ngay lập tức. Trong túi xách của họ thường không thể thiếu những món đồ mang tính "làm màu" như một chiếc ví hàng hiệu to bản, những loại mỹ phẩm đắt đỏ cố tình để lộ nhãn mác, hay những thiết bị công nghệ đời mới nhất nhưng họ lại hiếm khi dùng hết công năng.

Đây là biểu hiện của xu hướng tìm kiếm sự công nhận từ bên ngoài để khỏa lấp sự thiếu tự tin bên trong nội tâm. Họ coi những vật dụng này như một thứ vũ khí để nâng cao giá trị bản thân trong các cuộc gặp gỡ. Tuy nhiên, họ lại thường quên mang theo những thứ cơ bản, thiết yếu như một hộp kẹo cao su, một gói khăn giấy khô hay một chiếc khẩu trang dự phòng - những thứ nhỏ bé nhưng thể hiện sự chu đáo và tinh tế đối với bản thân và những người xung quanh khi cần thiết.

Ảnh minh họa

Thiết bị ghi âm bí mật hoặc những cuốn sổ tay ghi chép đầy những lời oán hận, soi xét

Một điều khá đáng sợ nhưng thường thấy ở những người EQ thấp, có xu hướng nghi ngờ và phòng thủ cao, là họ thích mang theo những công cụ phục vụ cho mục đích giám sát hoặc ghi lại lỗi sai của người khác. Đó có thể là một chiếc máy ghi âm, hoặc phổ biến hơn là một cuốn sổ tay nhỏ chứa đầy những dòng nhật ký than vãn, nói xấu đồng nghiệp, hoặc ghi lại chi tiết những lần người khác làm họ "phật ý" để găm giữ sự thù hằn.

Hành vi này tố cáo một cái tôi đầy tổn thương và sự thiếu hụt lòng thấu cảm. Thay vì dùng năng lượng để thấu hiểu và xây dựng các mối quan hệ lành mạnh, họ chọn cách tích lũy những bằng chứng tiêu cực để sẵn sàng tấn công hoặc đóng vai nạn nhân khi có xung đột xảy ra. Việc luôn mang theo sự phòng thủ và định kiến trong túi xách khiến họ lúc nào cũng ở trong trạng thái căng thẳng, tự cô lập mình khỏi sự chân thành của mọi người xung quanh.

Chiếc túi xách gọn gàng, ngăn nắp chính là bước đầu tiên để bạn thiết lập một tư duy minh mẫn và một phong thái tự tin. Hãy dành ra 5 phút mỗi tối để dọn dẹp không gian nhỏ này, giữ lại sự bình yên và vứt bỏ những rác rưởi không cần thiết, cả trong chiếc túi của mình lẫn trong tâm hồn.