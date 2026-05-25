3 thói quen lúc nửa đêm tố cáo bạn là người có EQ thấp kịch đáy

Trí tuệ cảm xúc (EQ) không chỉ thể hiện qua những bài thuyết trình bóng bẩy ban ngày, mà nó len lỏi vào từng hành vi tự quản trị khi bạn ở một mình. Khoảng thời gian từ 12 giờ đêm đến 3 giờ sáng là lúc bộ não mệt mỏi nhất, khiến bộ lọc lý trí bị suy yếu.

Những người có EQ thấp thường để mặc cho cảm xúc bản năng dẫn dắt, biến khoảng thời gian này thành "bãi rác" cảm xúc cá nhân và gây phiền toái cho người khác qua 3 thói quen điển hình dưới đây.

Đăng tải một tràng trạng thái đầy oán hận, than vãn ẩn ý rồi xóa vào sáng hôm sau

Kiểu người này có thói quen biến trang cá nhân thành một cuốn nhật ký độc hại lúc nửa đêm. Họ liên tục đăng những dòng trạng thái đầy ẩn ý, trách móc cuộc đời, oán hận ai đó, hoặc chia sẻ những bài viết mang năng lượng tiêu cực cực đoan kèm theo màn hình đen tối mịt. Đến sáng hôm sau, khi thức dậy và lấy lại lý trí, họ lại vội vàng xóa đi như chưa có chuyện gì xảy ra.

Tâm lý học hành vi vạch trần đây là biểu hiện của sự kém cỏi trong năng lực tự điều tiết cảm xúc. Việc liên tục phơi bày sự bất ổn tinh thần lên mạng xã hội là cách họ tìm kiếm sự chú ý và thương hại từ người khác một cách ích kỷ. Hành vi này không giúp giải quyết tận gốc vấn đề, ngược lại chỉ khiến bạn bè, đồng nghiệp đánh giá họ là một người thiếu chín chắn, không đáng tin cậy và luôn mang lại năng lượng tiêu cực cho môi trường xung quanh.

Nhắn tin, gọi điện làm phiền người cũ hoặc bạn bè chỉ để giải tỏa sự cô đơn của bản thân

Một thói quen rất phổ biến của những người có EQ thấp là việc thản nhiên gửi những tin nhắn dài dằng dặc, gọi điện liên tục cho người yêu cũ, hoặc khủng bố tin nhắn của bạn bè thân thiết vào lúc 1, 2 giờ đêm. Nội dung thường là những câu chuyện luyên thuyên, kể lể về sự cô đơn, hoặc khơi lại những tổn thương cũ mà không hề quan tâm xem đối phương có đang ngủ, đang mệt mỏi hay có muốn tiếp chuyện hay không.

Hành vi này tố cáo sự thiếu hụt ranh giới cá nhân và lòng thấu cảm tối thiểu. Người có EQ thấp mặc định rằng khi họ đang buồn, tất cả mọi người có nghĩa vụ phải thức cùng và lắng nghe họ. Việc xâm hại giấc ngủ và thời gian tái tạo năng lượng của người khác chỉ để thỏa mãn nhu cầu cảm xúc tức thời của mình là biểu hiện của một cái tôi vị kỷ, dễ làm rạn nứt và đẩy những mối quan hệ chân thành ra xa.

Chìm đắm vào việc "bình luận dạo" gây hấn hoặc soi mói đời tư người khác trên mạng

Thay vì đi ngủ để bảo vệ sức khỏe, nhiều người chọn cách thức xuyên đêm để lướt các hội nhóm hóng biến, tràn vào trang cá nhân của những người mình ghét để soi mói, hoặc để lại những bình luận công kích, mỉa mai dưới bài viết của người lạ. Họ lợi dụng bóng tối và sự ẩn danh của mạng xã hội để thỏa mãn cảm giác phấn khích khi được hạ bệ người khác.

Nghiên cứu về tâm lý học mạng chỉ ra rằng, hành vi gây hấn lúc nửa đêm là cách người EQ thấp giải tỏa những uất ức, bất mãn mà họ tích tụ ngoài đời thực nhưng không dám đối diện. Việc dùng năng lượng của bản thân để nuôi dưỡng sự đố kỵ và thù hằn không khiến họ tiến bộ hơn, ngược lại nó bào mòn lòng trắc ẩn và khiến họ ngày càng lún sâu vào trạng thái cô độc, hoang mang trong thế giới thực tại.

Đêm muộn là khoảng thời gian để cơ thể và tâm hồn được chữa lành, nghỉ ngơi sau một ngày dài bôn ba. Việc tắt điện thoại, học cách đối diện và gọi tên những bất ổn của bản thân một cách điềm tĩnh chính là bước đi đầu tiên chứng minh bạn là một người làm chủ được cảm xúc và trân trọng giá trị của chính mình.