Tháng 6/2026: 4 con giáp EQ cao ngất, mở miệng ra là tiền vào túi, càng khéo càng giàu

Người xưa hay nói "lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau", và đến thời nay câu ấy vẫn đúng, thậm chí còn đúng hơn trong chuyện làm ăn buôn bán. Có những người không cần bằng cấp cao, không cần xuất phát điểm tốt, chỉ cần biết đối nhân xử thế là vận may tự khắc tìm đến cửa. Tháng 6/2026 được xem là giai đoạn "vàng" cho nhóm người biết dùng EQ thay vì sức lực, và 4 con giáp dưới đây chính là những cái tên được điểm danh sáng giá nhất. Họ không cần xông pha, chỉ cần đứng đúng chỗ, nói đúng câu, gặp đúng người là tiền tự chảy về.

Tuổi Tý: Miệng ngọt như mía lùi, từ ngày 5/6 trở đi tiền vào như nước

Người tuổi Tý vốn là bậc thầy giao tiếp bẩm sinh. Họ có khả năng đọc vị đối phương chỉ sau vài câu chào hỏi, biết khi nào nên nói, khi nào nên im, và quan trọng nhất là biết cách khiến người đối diện cảm thấy mình được tôn trọng. Bước vào tháng 6, đặc biệt từ khoảng ngày 5/6 trở đi khi vận Thiên Tài bắt đầu khởi động, kỹ năng ấy của họ sẽ được "quy đổi" thành tiền mặt một cách rõ rệt.

Trong công việc, người tuổi Tý có thể chốt được những hợp đồng mà đồng nghiệp đã đeo đuổi nhiều tháng không thành. Bí quyết nằm ở chỗ họ không chào hàng, họ trò chuyện. Họ không bán sản phẩm, họ bán cảm giác an tâm. Với người làm kinh doanh tự do, giai đoạn giữa tháng 6 là thời điểm thích hợp để mở rộng tệp khách hàng cũ, bởi chính những mối quan hệ tưởng đã nguội lạnh lại là nơi mang về đơn hàng bất ngờ nhất. Lời khuyên dành cho tuổi Tý là đừng ngại chủ động nhắn tin hỏi thăm những người từng giúp đỡ mình, một câu hỏi thăm đúng lúc đôi khi giá trị bằng cả tháng chạy quảng cáo.

Tuổi Hợi: Phúc khí dày, từ tuần thứ hai tháng 6 quý nhân kéo đến tận nhà

Tuổi Hợi không phải kiểu người sắc sảo, nhưng họ có một thứ mà tiền cũng khó mua được: cái duyên khiến ai gặp cũng quý. Họ ít khi tranh giành, ít khi để bụng, và càng ít khi để người khác phải khó xử. Chính sự dễ chịu ấy biến họ thành "nam châm" hút quý nhân trong suốt tuần thứ hai và tuần thứ ba của tháng 6.

Điểm thú vị là tuổi Hợi tháng này không cần phải nỗ lực tìm cơ hội, cơ hội sẽ tự tìm đến qua những mối quan hệ cũ. Có thể là một người bạn học cũ rủ góp vốn, một người họ hàng giới thiệu mối làm ăn, hoặc thậm chí là một người quen sơ sơ trên mạng xã hội bỗng nhiên ngỏ lời hợp tác. Giá trị mới mẻ ở đây là tuổi Hợi cần học cách "chọn lọc" thay vì gật đầu với tất cả. Phúc khí dày không có nghĩa là cơ hội nào cũng tốt, người Hợi nên dành thời gian quan sát kỹ đối phương trong ít nhất một tuần trước khi xuống tiền. Càng từ tốn, lộc càng bền.

Tuổi Mão: Mềm mại bên ngoài, sắc bén bên trong, cuối tháng 6 thu về quả ngọt

Người tuổi Mão thường bị đánh giá là hiền lành, nhưng đó là vì người ta chưa thấy họ ra quyết định. Họ có một kiểu EQ rất riêng, ấy là biết im lặng đúng lúc và biết nói đúng câu vào đúng thời điểm. Bước vào nửa cuối tháng 6, đặc biệt khoảng ngày 18 đến 26/6, tuổi Mão sẽ được tưởng thưởng cho cả một quá trình âm thầm xây dựng uy tín.

Khác với tuổi Tý phát tài nhờ giao tiếp rộng, tuổi Mão phát tài nhờ giao tiếp sâu. Một lời khuyên đúng lúc dành cho sếp có thể đổi lấy một cơ hội thăng tiến, một lần giúp đỡ tận tâm với đối tác có thể đổi lấy một hợp đồng dài hạn. Điều người tuổi Mão cần lưu ý là đừng để sự khiêm tốn trở thành rào cản, khi cơ hội đến tay vẫn cần lên tiếng để được ghi nhận. Tháng 6 là lúc thích hợp để tuổi Mão đề xuất tăng lương, đổi vị trí hoặc trình bày dự án ấp ủ bấy lâu nay.

Tuổi Tỵ: Lạnh lùng nhìn thấu, ra tay là trúng, tuần cuối tháng 6 bứt phá ngoạn mục

EQ của tuổi Tỵ là kiểu EQ "lạnh". Họ không xởi lởi như tuổi Tý, không dễ gần như tuổi Hợi, nhưng họ có một sức nặng riêng khi mở lời. Tuổi Tỵ ít nói, nhưng đã nói là trúng tim đen đối phương. Họ nhìn người chuẩn, đọc tình huống nhanh, và quan trọng nhất là không bao giờ phí thời gian vào những mối quan hệ không sinh lời.

Tuần cuối tháng 6, khoảng từ ngày 24 đến 30/6, là giai đoạn tuổi Tỵ có thể tạo nên cú bứt phá khiến nhiều người bất ngờ. Trong khi người khác còn đang phân vân có nên đầu tư hay không, tuổi Tỵ đã xuống tiền. Trong khi đối thủ còn đang đàm phán, họ đã ký xong hợp đồng. Tuy nhiên, giá trị thực sự dành cho tuổi Tỵ trong tháng này nằm ở chỗ biết tiết chế cái "lạnh" của mình. Quyết đoán là tốt, nhưng nếu thêm chút mềm mỏng với cấp dưới và đối tác, thành quả sẽ không chỉ là tiền mà còn là một mạng lưới trung thành về lâu dài.

Nhìn chung, điểm chung của bốn con giáp này không nằm ở việc họ giỏi hơn người khác, mà ở chỗ họ hiểu người và hiểu mình. Trong một tháng mà thị trường còn nhiều biến động, ai biết giữ cái đầu lạnh và cái miệng ngọt sẽ là người về đích sớm nhất. Tiền bạc cuối cùng vẫn chỉ là phần thưởng cho những ai biết đối nhân xử thế đúng cách.

*Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm.