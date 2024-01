3 thế hệ hội ngộ tại đề cử WeChoice Awards 2023: Mỹ Linh - Hà Hồ xuất sắc, "em út" quá nổi bật!

Với mong muốn vinh danh những sản phẩm nghệ thuật, nghệ sĩ truyền cảm hứng tích cực tới cộng đồng trong lĩnh vực giải trí, Wechoice Awards 2023 đã tìm ra những đề cử chính thức và mở cổng bình chọn cho các hạng mục từ ngày 8/1. Trong đó, hạng mục Nghệ sĩ có hoạt động nổi bật với 3 "chị đẹp" khiến cư dân mạng đặc biệt chú ý. Cả 3 đều có những màn bứt phá ngoạn mục khi góp mặt trên đường đua nghệ thuật năm 2023!

Diva Mỹ Linh

Mỹ Linh là một trong 4 diva của Việt Nam, được coi là người tiên phong cho dòng nhạc R&B trong nước từ cuối thập niên 1990. Trong "bộ tứ diva" của làng nhạc Việt, Mỹ Linh nổi bật với chất giọng chuẩn mực, âm sắc đẹp và kĩ thuật thanh nhạc nhuần nhuyễn bậc nhất.

Trong năm 2023, diva Mỹ Linh gây sốt khi tham gia chương trình Chị đẹp đạp gió rẽ sóng. Sau những tập đầu tiên phát sóng, Mỹ Linh mang đến hình ảnh một "chị đại" thân thiện, chuyên môn cao và hết lòng hỗ trợ các đàn em trong nghề. Tại cuộc đua năm nay, Mỹ Linh khiến người hâm mộ thích thú với nhiều khoảnh khắc hài hước nói đùa, chọc ghẹo các "chị đẹp" khác. Thậm chí, nữ ca sĩ còn pha trò để tung hứng với các cố vấn. Cách thể hiện của Mỹ Linh tạo cảm giác vừa phải, dễ chịu chứ không ồn ào hay cố tỏ ra mình là "chị đại" thì được quyền lấn lướt các em.

Diva Mỹ Linh chỉ toàn nhận được những lời khen khi tham gia Chị đẹp đạp gió rẽ sóng

Không còn là Diva chỉ "đứng 1 chỗ để hát", Mỹ Linh vượt qua nỗi sợ của chính mình để nhảy múa, lộn vòng trên không rồi xoạc chân, múa võ như vũ công chuyên nghiệp. Xem Mỹ Linh trình diễn ở vòng công diễn, khán giả liên tục hú hét vì thích thú. Chẳng ai có thể ngờ Diva đình đám làng nhạc Việt lại có thể chịu chơi đến thế! Câu chuyện của diva Mỹ Linh chính là câu chuyện của một nghệ sĩ dám vượt khỏi vòng an toàn, bứt phá để khám phá bản thân và chạm đến những đỉnh cao mới.

Hậu bối "chơi" đến đâu, Diva Mỹ Linh nhất quyết không nằm ngoài cuộc!

Hồ Ngọc Hà

Dù đã trải qua 2 lần sinh nở, trong đó có một lần sinh đôi, Hồ Ngọc Hà vẫn giữ được vóc dáng nóng bỏng, nuột nà khiến nhiều người ngưỡng mộ. Body chuẩn, nhan sắc mặn mà ở độ tuổi 40 cũng là lý do Hồ Ngọc Hà thường xuyên được truyền thông gọi với danh xưng "Chị đẹp" dù cô chưa từng góp mặt trong dàn cast Chị đẹp đạp gió rẽ sóng.

Tổ chức liveshow Lovesongs, xuất hiện trong hàng loạt sự kiện thời trang đẳng cấp... phần nào chứng minh sự chăm chỉ và nỗ lực làm việc của Hồ Ngọc Hà trong năm 2023. Đặc biệt, màn tái xuất truyền hình thực tế của "nữ hoàng giải trí" tạo được dấu ấn đáng nhớ với "bà mẹ 3 con".

Hồ Ngọc Hà chưa bao giờ khiến người hâm mộ thất vọng với style thời trang của nữ ca sĩ

Xuyên suốt hành trình tại The New Mentor 2023, Hồ Ngọc Hà một lần nữa chứng minh được đẳng cấp của mình. Cách nhận xét thẳng thắn nhưng đầy tính chuyên môn giúp Hồ Ngọc Hà trở thành huấn luyện viên được các thí sinh yêu thích và mong muốn vào đội. The New Mentor cũng là chương trình mà lần đầu tiên người ta thấy "nữ hoàng giải trí" nổi nóng để bảo vệ học trò của mình. Sau chặng đường truyền lửa cho những các thí sinh ở show thực tế, Hồ Ngọc Hà chứng minh sức hút chưa từng giảm đi của mình với công chúng.

Hành trình từ một cô ca sĩ bị hoài nghi về giọng hát đến danh xưng "Nữ hoàng giải trí" của Hồ Ngọc Hà chính là minh hoạ rõ nét cho tinh thần của WeChoice Awards 2023 "Dám đam mê, dám rực rỡ". Những gì Hồ Ngọc Hà đã và đang có ở thời điểm hiện tại cũng truyền thông điệp về hình ảnh người phụ nữ mạnh mẽ, dám đối đầu với những khó khăn sóng gió để chạm đến những điều tích cực.

Chi Pu

Năm 2023, Chi Pu đã có cú bứt phá ngoạn mục khi sang Trung Quốc tham gia Tỷ tỷ đạp gió rẽ sóng mùa 4. Từ một nhân tố lạ mặt, không nhận được sự cổ vũ lớn ở phần solo, Chi Pu dần chinh phục được khán giả Trung Quốc nhờ vào nỗ lực biến hóa trong từng vòng thi. Nữ ca sĩ gây ấn tượng với khả năng vũ đạo cuốn hút, bứt phá với phần thể hiện đu dây, múa cột... Cái tên của Chi Pu cũng nhiều lần lên hot search của Weibo với đa dạng các chủ đề. Tham gia Đạp gió 2023, Chi Pu còn tích cực quảng bá văn hóa quê nhà bằng cách diện trang phục thương hiệu trong nước, giới thiệu đến nghệ sĩ quốc tế ẩm thực, âm nhạc, văn hóa Việt Nam.

Sau hơn 3 tháng nỗ lực ở Trung Quốc, Chi Pu uất sắc có tên trong danh sách 11 chị đẹp được ra mắt nhóm nhạc sau chương trình. Cô còn được truyền thông Trung Quốc đánh giá là "cầu nối văn hóa giữa hai nước (Trung Quốc - Việt Nam) trong thời kỳ mới". Sau đó, Chi Pu trở thành nghệ sĩ Đông Nam Á duy nhất được mời tham gia trình diễn tại sự kiện âm nhạc Asian Youth Music Festival 2023 (AYMF) - Đại nhạc hội thanh niên châu Á với quy mô hơn 30.000 khán giả, được đứng chung sân khấu với dàn nghệ sĩ hàng đầu đến từ nhiều quốc gia.

