3 thay đổi ở phụ nữ báo hiệu ngày rụng trứng, muốn có em bé đừng bỏ qua

Rụng trứng là hiện tượng xảy ra hàng tháng đối với phụ nữ trong độ tuổi sinh đẻ. Là quá trình trứng phóng ra khỏi buồng trứng và di chuyển xuống ống dẫn trứng. Lúc này, tinh trùng sẽ có cơ hội gặp trứng khi quan hệ tình dục để thụ tinh, nếu thành công trứng sẽ di chuyển về tử cung, phát triển thành phôi thai. Còn nếu trứng rụng không được thụ tinh sẽ tự phân hủy, được đưa ra ngoài cùng niêm mạc tử cung bong ra khi đến kỳ kinh nguyệt.

Thông thường, rụng trứng thường diễn ra vào khoảng ngày 14 của chu kỳ kinh 28 ngày mỗi tháng. Một chu kỳ rụng trứng bình thường kéo dài trong khoảng 24 giờ nhưng sự thụ thai có thể xảy ra trong vòng sáu ngày, năm ngày trước khi rụng trứng và tốt nhất là ngày rụng trứng. Lý do là bởi tinh trùng có thể sống trong cơ thể phụ nữ sau khi quan hệ khoảng 5,6 ngày.

Tận dụng ngày rụng trứng có thể giúp phụ nữ tăng tỷ lệ mang thai hoặc tránh thai an toàn hơn (Ảnh minh họa)

Như vậy, rụng trứng có vai trò vô cùng quan trọng, quyết định khả năng thụ thai thành công. Nên các cặp đôi muốn có em bé thường phải tính toán thời điểm này để quan hệ tình dục, hoặc ngược lại tránh những ngày này để tránh thai an toàn. Nhưng điều đáng lo là nếu chị em có chu kỳ kinh nguyệt không đều sẽ rất khó tính ngày rụng trứng. Cũng là lý do nhiều cặp đôi mãi không có con nhưng đi khám lại nhận được chẩn đoán hoàn toàn khỏe mạnh.

May mắn là bên cạnh cách tính ngày, phụ nữ cũng có thể nhận biết ngày rụng trứng thông qua 1 số dấu hiệu khác. Trong đó, có 3 thay đổi trong cơ thể rất dễ để nhận ra như sau:

1. Tăng dịch tiết âm đạo

Đây là một trong những dấu hiệu nhận biết ngày rụng trứng dễ dàng và điển hình nhất. Bởi khi đến ngày rụng trứng, cơ thể phụ nữ sẽ có sự thay đổi, chất nhầy ở cổ tử cung sẽ ra nhiều hơn. Dịch nhầy này sẽ có màu như lòng trắng trứng và dính trên quần lót. Chất dịch nhầy cổ tử cung của mỗi người có thể không giống nhau, tuy nhiên chị em đều có thể cảm nhận và quan sát được sự ẩm ướt ở vùng kín khi đến ngày rụng trứng cùng dịch tiết âm đạo tăng lên.

Lý do chất nhầy tử cung tăng lên, gây dịch tiết âm đạo vào ngày rụng trứng có 2 lý do. Một là do thay đổi nội tiết tố và 2 là cơ chế hỗ trợ việc mang thai của cơ thể. Cụ thể, chất nhầy cổ tử cung sẽ giúp tinh trùng di chuyển dễ dàng đến âm đạo, gặp trứng và thụ tinh thành công.

2. Cảm giác khó chịu ở ngực, bụng, hông

Khôn chỉ hành kinh mới khiến phụ nữ khó chịu, ngày rụng trứng cũng có thể khiến cơ thể thay đổi như nhạy cảm hơn, căng tức hoặc đau ở vài bộ phận.

Phổ biến nhất là cảm giác vùng bụng dưới căng tức, bụng dưới hoặc vùng chậu thường có cảm giác đau nhẹ trước ngày rụng trứng. Thường là đau ở một bên nhiều hơn cả hai bên. Do hormone hoàng thể hóa đạt tới đỉnh cao làm tăng prostaglandine tạo ra các cơn co ở vòi trứng, tử cung và đường ruột. Nang trứng phình to trước thời điểm phóng noãn, vỏ buồng trứng phải rách để noãn thoát ra.

Không ít chị em phụ nữ cảm thấy khó chịu rõ ràng mỗi khi rụng trứng (Ảnh minh họa)

Chính sự phóng noãn đã gây đau khi rụng trứng. Sau khi phóng noãn, vòi trứng co thắt giống như sự nhu động của thực quản và gây đau. Cũng có thể máu hoặc dịch thoát ra từ nang vỡ kích thích nội mạc tử cung gây cảm giác căng tức, đau.

Đồng thời, ngay trước và trong ngày rụng trứng, ngực và núm vú cũng sẽ có cảm giác căng tức cho đến đau nhẹ, nhạy cảm với ma sát và nhiệt độ bên ngoài. Lý do là để chuẩn bị cho quá trình thụ thai, nồng độ hormone progesterone sẽ tăng lên và khiến cho bầu ngực chị em căng cứng, tương đối nhạy cảm.

Nên nhớ, không phải tất cả phụ nữ đều cảm nhận rõ cảm giác khó chịu hay đau ở những bộ phận này. Và quan trọng hơn là chúng sẽ biến mất sau ngày rụng trứng, còn nếu kéo dài hoặc cơn đau quá dữ dội hãy tìm tới bác sĩ ngay.

3. Tăng nhiệt độ cơ thể và tăng ham muốn tình dục

Khi phụ nữ bước vào kỳ rụng trứng, nhiệt độ cơ thể thường có xu hướng tăng lên Điều này đề cập đến nhiệt độ khi đang nghỉ ngơi và chỉ tăng nhẹ khoảng 0,5 độ C. Vấn đề là không phải chị em nào cũng dễ dàng phát hiện ra nhiệt độ cơ thể tăng lên ở mức này. Vì vậy, nên kết hợp với ước lượng ngày qua chu kỳ hoặc những thay đổi khác. Ví dụ như khi thấy khó chịu ở ngực, bụng, tăng dịch tiết thì nên đo nhiệt độ cơ thể thường xuyên hơn.

Rụng trứng cũng là thời điểm chị em có ham muốn tình dục tăng cao (Ảnh minh họa)

Đặc biệt, phụ nữ khi đến ngày rụng trứng thường có nhu cầu ham muốn tình dục hơn so với bình thường. Bởi vì nội tiết tố trong thời gian rụng trứng tăng lên khiến chị em có nhu cầu ham muốn tình dục cao hơn. Vì vậy khi đến ngày rụng trứng chị em phụ nữ thường nghĩ đến "chuyện ấy" nhiều hơn. Hiện tượng tăng ham muốn tình dục khi đến ngày rụng trứng thường kéo dài từ 5 đến 6 ngày.

Nguồn và ảnh: Sohu, Family Doctor, Top 1 Health