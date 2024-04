3 Quán quân Vietnam Idol thi nhau làm chị đẹp - anh tài, những người còn lại giờ ra sao?

Liên tiếp 2 chương trình là Chị đẹp đạp gió rẽ sóng và Anh trai vượt ngàn chông gai đều có sự xuất hiện của những thí sinh bước ra từ cuộc thi Vietnam Idol. Đây từng là cuộc thi rất hot, tạo bước đệm để nhiều gương mặt triển vọng trở thành ca sĩ tên tuổi như hiện tại, có thể kể đến như Phương Vy, Quốc Thiên, Uyên Linh, Bích Phương, Trọng Hiếu, Văn Mai Hương, Trung Quân Idol, Nhật Thủy...

Vậy những Quán quân Vietnam Idol giờ ra sao?

Phương Vy - Quán quân mùa đầu tiên

Tham gia chương trình ở độ tuổi 20, Phương Vy là thí sinh duy nhất của mùa đầu tiên chưa một lần rơi vào nhóm không an toàn. Vượt qua Á quân Ngọc Ánh với tỉ lệ bình chọn 53,44%, cô chính thức trở thành người chiến thắng đầu tiên của Vietnam Idol và mang về nhiều giải thưởng có giá trị.

Sau cuộc thi này, Phương Vy cũng đại diện Việt Nam tham gia Asian Idol. Năm 2017, cô tiếp tục trải qua cảm giác đăng quang khi về nhất cuộc thi Tuyệt đỉnh tranh tài.

Phương Vy là Quán quân Vietnam Idol đầu tiên

Sở hữu nhiều bản hit như Lúc mới yêu, Có đôi lần, Chuyện về người con gái... nhưng Phương Vy lại hoạt động khá hạn chế. Đặc biệt, sau khi lập gia đình và sinh con, cô gần như "biến mất" khỏi showbiz. Thời điểm đó, cựu Quán quân bị áp lực rất nhiều vì hứng chịu những lời mỉa mai về ngoại hình hậu sinh con.

Đến năm 2023, Phương Vy bất ngờ trở lại với Chị đẹp đạp gió rẽ sóng và tiếp tục cống hiến cho khán giả những màn biểu diễn chất lượng. Dù không xuất hiện trong đội hình thành đoàn nhưng đây cũng là bước đệm để cô trở lại năng nổ hơn với âm nhạc.

Cô nhận giải Chị đẹp ấm áp ở Chị đẹp đạp gió rẽ sóng

Quốc Thiên - Quán quân mùa thứ 2

So với các Quán quân khác, thành công của Quốc Thiên được đánh giá "chậm mà chắc". Sau 16 năm trở thành Quán quân, nam ca sĩ khá chật vật dù được nhận định là giọng hát có nội lực, được đào tạo bài bản. Bản thân Quốc Thiên cũng thừa nhận bản thân chưa bật hẳn lên sau nhiều năm hoạt động nghệ thuật. "Tôi thấy bản thân thiếu nhiều thứ. Nhờ thời gian cùng với sự cố gắng, tôi dần bớt đi những thiếu sót. Bây giờ tôi cần nhiều nhất là sự ủng hộ từ khán giả để giúp tôi có thể lan tỏa giọng hát và các sản phẩm của mình", Quốc Thiên nói.

Quốc Thiên khá chật vật dù đăng quang ngôi vị cao nhất

Dù vậy, Quốc Thiên cũng sở hữu 1 số bản ballad được khán giả yêu thích như Chia cách bình yên, Mong manh tình về... Bên cạnh đó, nam ca sĩ cũng tranh tài ở các cuộc khi Gương mặt thân quen, Cuộc đua kỳ thú... Hiện, Á quân cùng năm với Quốc Thiên là Thanh Duy đã xác nhận tham gia Anh trai vượt ngàn chông gai nên nhiều người kỳ vọng cựu Quán quân cũng thử sức ở chương trình lần này.

Á quân Thanh Duy tham gia Anh trai vượt ngàn chông gai

Liệu Quốc Thiên có nên thử sức?

Uyên Linh - Quán quân mùa thứ 3

Có thể nói, Uyên Linh chính là Quán quân được yêu thích nhất của Vietnam Idol. Nữ ca sĩ đã có cú lội ngược dòng khi từ người suýt bị loại trở thành gương mặt chiến thắng mùa giải năm đó. Ở chặng đường nước rút, Uyên Linh chinh phục khán giả với Chỉ là giấc mơ, Sao chẳng về với em, Đường cong...

Uyên Linh lội ngược dòng thành công

Sau cuộc thi, Uyên Linh vẫn ra sản phẩm âm nhạc đều đặn nhưng cô lại không quá chạy theo thị trường để xuất hiện 1 cách ồ ạt mà luôn chắt lọc, chỉn chu trong mỗi ra mắt sản phẩm mới. Chính vì vậy, nữ ca sĩ vẫn có chỗ đứng vững chắc sau 14 năm đăng quang.

Việc xuất hiện tại Chị đẹp đạp gió rẽ sóng khiến nhiều khán giả có cái nhìn khác hẳn với Uyên Linh. Không còn đứng yên một chỗ hát ballad, Uyên Linh lần này đã chịu khó lăn xả khoe vũ đạo lẫn đọc rap vô cùng ấn tượng. Dù không thành đoàn nhưng cô lại cùng chị đẹp Mỹ Linh tạo thành bộ đôi đắt show bậc nhất.

Nữ ca sĩ khám phá khía cạnh mới của bản thân khi tham gia Chị đẹp đạp gió rẽ sóng

Kết hợp với Diva Mỹ Linh thành bộ đôi đắt show sau chương trình

Ya Suy - Quán quân mùa thứ 4

Quán quân mùa giải năm 2012 là Ya Suy - người gây tranh cãi khi vượt qua loạt gương mặt được đánh giá có chất giọng tốt hơn như Hoàng Quyên, Bảo Trâm... Trong 1 đêm thi, Ya Suy chọn ca khúc Viết tình ca của Tạ Quang Thắng để thể hiện. Chàng trai dân tộc Chu Ru đã khiến khán giả và ban giám khảo thất vọng với lối hát chậm chạp không một chút sắc thái, thậm chí còn sai lời. Ya Suy có phong độ biểu diễn không ổn định khiến Mỹ Tâm tức giận.

Chiến thắng năm đó của Ya Suy gây tranh cãi khá nhiều

Sau cuộc thi, chặng đường nghệ thuật của Ya Suy lại vô cùng mờ nhạt. Tới năm 2014, nam ca sĩ vướng phải scandal có con với fan nữ càng khiến sự nghiệp của anh ảnh hưởng trầm trọng, buộc Ya Suy phải ở ẩn một thời gian.

Sau thời gian im ắng, mãi cho đến tháng 4/2018, Ya Suy lại khiến người hâm mộ bất ngờ khi chia sẻ về việc bản thân mất giọng, không thể hát như mong muốn dẫn tới việc phải ngừng sự nghiệp sân khấu tại đây. Trở về với cuộc sống bình thường, Ya Suy thường xuyên làm những công việc như làm vườn cà phê, nuôi gà, cắt cỏ, câu cá… và hoàn toàn hài lòng với lựa chọn của mình. Anh cũng hay chia sẻ các đoạn clip ghi lại cuộc sống trên trang cá nhân.

Hiện tại, anh gần như rút lui khỏi showbiz

Nhật Thủy - Quán quân mùa thứ 5

Sở hữu chất giọng nội lực và ngoại hình sáng nhưng Nhật Thủy khá chật vật tìm chỗ đứng sau khi giành chiến thắng tại Vietnam Idol 2014. Có thể thây, mỗi lần tham gia chương trình thực tế, tên tuổi Nhật Thủy luôn được chú ý và dự đoán cho ngôi Quán quân.

Nhật Thủy là Quán quân tài năng của Vietnam Idol

Trước đó, nhiều người đã biết cô có tài giả giọng nghệ sĩ khác thông qua Vietnam Idol nhưng phải đến lần thứ 2 xuất hiện ở Gương mặt thân quen năm 2019, tài năng nổi trội này của Nhật Thủy mới được công nhận 1 cách rõ ràng và từ đó, biệt danh "nữ ca sĩ có 80 cuống họng" do chính giám khảo Hồ Ngọc Hà đặt cho chính thức ra đời.

Từ đó, Nhật Thủy trở thành cái tên đáng gờm ở bất kỳ cuộc thi hát giấu mặt nào, thậm chí cô luôn là lựa chọn cuối cùng mỗi khi cố vấn Bích Phương bị bí đáp án ở Ca sĩ mặt nạ. Chính vì tài năng quá đặc biệt nên Nhật Thủy mới được đảm nhận đến 2 vai trò ở Ca sĩ mặt nạ 2023: Vừa làm thí sinh Chuột Cherry, vừa làm khách mời trong ban bình luận.

Cô từng gây choáng khi giả một lúc giọng của 3 thành viên H.A.T trong 1 tiết mục

Hồ Ngọc Hà gọi cô là nữ ca sĩ có 80 cuống họng

Cô xuất hiện ở Ca sĩ mặt nạ 2023 với tận 2 vai trò

Có lẽ vì phải tập trung cho tổ ấm nhỏ của mình nên Nhật Thủy hạn chế các hoạt động nghệ thuật dù tài năng của cô đã được công nhận. Nhiều người mong rằng cô sẽ cho ra mắt nhiều sản phẩm hơn trong tương lai để đừng lãng phí tài năng.

TRONG (Trọng Hiếu) - Quán quân mùa 6

Vừa qua, Trọng Hiếu gây bất ngờ khi xuất hiện trong danh sách 5 anh tài đầu tiên của show Anh trai vượt ngàn chông gai. Chưa dừng lại ở đó, Trọng Hiếu cũng thông báo về việc đổi nghệ danh thành TRONG như muốn đánh dấu một hành trình mới trên bước đường âm nhạc.

Năm 2015, Trọng Hiếu quyết định về nước và tham dự Vietnam Idol 2015. Ngay từ trong cuộc thi, Trọng Hiếu đã gây ấn tượng bởi “vibe” quốc tế mạnh mẽ từ giọng hát, phong cách đến vũ đạo. Sau khi đăng quang Vietnam Idol 2015, Trọng Hiếu đã có một bước đà rất tốt để trở thành một ngôi sao lớn của thị trường nhạc Việt. Bước ra khỏi cuộc thi, anh có một số sản phẩm tạo tiếng vang nhất định như Say Ah, Bước đến bên em, Em là bà nội của anh...

Trọng Hiếu được dự đoán cho ngôi Quán quân ngay từ những ngày đầu

Phong cách âm nhạc “độc lạ” của Trọng Hiếu có thể xem như đúng người nhưng chưa đúng thời điểm. Thời điểm anh có bệ phóng vững vàng từ sau Vietnam Idol 2015, khán giả đại chúng vẫn còn quá lạ lẫm với các chất liệu âm nhạc mà anh truyền tải nên anh đã mất hoàn toàn thời điểm vàng để bứt phá. Đến khi khán giả trẻ, đặc biệt là các khán giả Gen Z, phát triển mạnh và cởi mở hơn với các chất liệu âm nhạc quốc tế thì họ đã có nhiều nghệ sĩ Gen Z đồng trang lứa để nghe, gần gũi và kết nối hơn hẳn Trọng Hiếu. Nam ca sĩ gốc Đức cứ thế lưng chừng, chật vật để bước lên một tầm cao mới. Chính vì vậy, việc đổi nghệ danh lẫn tham gia Anh trai vượt ngàn chông gai được xem như cú đánh cược của Trọng Hiếu để bứt phá lần cuối, ghi dấu tên tuổi trong lòng khán giả.

Tuy nhiên, có vẻ như phong cách âm nhạc của anh chưa gần gũi với khán giả cho lắm

Đổi nghệ danh, tham gia Anh trai vượt ngàn chông gai là cơ hội cuối để Trọng Hiếu bứt phá

Janice Phương - Quán quân mùa thứ 7

Còn nhớ cách đây 8 năm, Vietnam Idol đã gây xôn xao khi xướng tên ngôi vị Quán quân thuộc về 1 thí sinh người Philippines, đó là Janice Phương. Tuy sở hữu chất giọng đầy nội lực nhưng chiến thắng của Janice lại gây nhiều tranh cãi khi 1 cô gái nước ngoài lại đứng nhất 1 cuộc thi được tổ chức ở Việt Nam.

Janice Phương tên thật là Janicee Aranjuez Buco. Tên tiếng Việt của cô do nhạc sĩ Huy Tuấn và ca sĩ Thu Minh đặt khi tham gia Vietnam Idol. Cuộc sống gia đình khó khăn ở Philippines, Janice Phương sang Việt Nam ca hát trong các quán bar ở Hà Nội.

Là người nước ngoài nhưng Janice Phương lại chiến thắng Vietnam Idol

Sau khi đăng quang Vietnam Idol, Janice có ra một số sản phẩm âm nhạc cũng như đi diễn ở 1 số nơi nhưng sau đó, tần suất hoạt động của cô dần thưa thớt rồi đột ngột mất hút khỏi làng giải trí thời gian gần đây. Có thể nói, cô là Quán quân "bí ẩn" nhất Vietnam Idol cũng không ngoa!

Trong 1 lần tham gia show thực tế cùng ông xã tham gia 1 show thực tế vào năm 2021, Janice Phương cho biết hiện tại mình vẫn hoạt động nghệ thuật nhưng không còn năng nổ như trước, song song với đó, cô đi dạy tiếng Anh tại trung tâm cho người Việt Nam.

Cô có cuộc sống khá kín tiếng sau đăng quang

Hà An Huy - Quán quân mùa thứ 8

Trải qua nhiều tháng thi đấu, thí sinh Hà An Huy đã chính thắng đăng quang vị trí cao nhất của Vietnam Idol 2023. Đây là một chiến thắng thuyết phục vì xuyên suốt hành trình dự thi, Hà An Huy vẫn luôn là một cái tên nổi bật với cá tính âm nhạc riêng. Anh cũng có ngoại hình sáng sân khấu, hứa hẹn là một "làn gió mới" của Vpop sau khi giành chiến thắng.

Hà An Huy là Quán quân mới nhất của Vietnam Idol

Hà An Huy sinh năm 2002, sinh trưởng trong một gia đình nghệ thuật lâu đời về bộ môn chèo truyền thống. Anh là cháu ngoại của NSƯT Thúy Mơ, nguyên Phó Giám đốc Nhà hát Chèo Hải Dương; đồng thời An Huy cũng là con trai ruột của NSƯT Minh Phương, hiện đang công tác tại Đài Tiếng nói Việt Nam. Từ nhỏ, Hà An Huy đã theo mẹ đi diễn, thu âm nên thấm các làn điệu chèo. Với cá tính riêng, anh muốn bứt phá ra khỏi truyền thống gia đình. Gia đình không ngăn cản việc An Huy chọn theo đuổi nhạc trẻ thay vì gắn bó âm nhạc truyền thống mà để anh tự quyết định. Dù vậy, anh khẳng định tình yêu với nghệ thuật chèo luôn ở trong tim, bồi đắp cho giấc mơ âm nhạc. Anh hiện là sinh viên Khoa Âm nhạc Ứng dụng, Trường Đại học Thăng Long (Hà Nội).

Sau khi đăng quang cuộc thi, Hà An Huy chăm chỉ đi diễn để tích lũy kinh nghiệm cho các sản phẩm cá nhân. Anh cũng xuất hiện trong album Mùa xuân đầu tiên của nhạc sĩ Đức Trí. Nhiều người kỳ vọng nam ca sĩ Gen Z sẽ bùng nổ hơn trong thời gian tới.