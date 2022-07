3 quán cafe vợt hơn 60 năm tuổi ở TP.HCM: Hương vị xưa nhưng không cũ, thu hút đông nghẹt khách mỗi sáng

Không thể phủ nhận rằng TP.HCM là nơi có rất nhiều nền văn hóa ẩm thực. Một trong những nét văn hóa đặc sắc vẫn còn lưu lại cho đến ngày nay là cafe vợt. Loại cafe này được đặt tên theo cách pha. Cụ thể, cafe sẽ được xay nhuyễn, lọc qua vợt bằng vải the, ủ trong siêu đất. Phần nước đầu này tiếp tục được đem đun sôi liu riu trên bếp than. Tuy cafe vợt đòi hỏi sự tỉ mỉ khá cao nhưng giá cho 1 ly chỉ tầm 10k - 15k.



Dù ngày nay, cafe phin và cafe pha máy đã thống lĩnh thị trường, cùng với hàng loạt hàng quán sang xịn “mọc” lên, nhưng người ta vẫn tìm đến những quán cafe vợt để thưởng thức lại phong vị xưa và trải nghiệm cảm giác ngồi nhâm nhi cafe ngắm đường phố. Nếu bạn cũng thích ngồi trong 1 không gian xưa cũ để uống cafe thì có thể ghé đến 3 quán lâu đời này nhé!



Cheo Leo Cafe - hương vị gần 85 năm không hề thay đổi

Nằm khuất trong 1 con hẻm trên đường Nguyễn Thiện Thuật, Cheo Leo Cafe hiện đang là quán cafe vợt lâu đời nhất ở TP.HCM với gần 85 năm tuổi. Cứ mỗi buổi sáng, quán lại tấp nập khách ra vào, ngồi uống tại quán và cùng trò chuyện với nhau. Khi đến Cheo Leo, bạn sẽ nhìn thấy những bức tường vôi loang lỗ, trần nhà ám đen màu than và mùi cafe thơm phức tỏa ra từ góc bếp. Do vậy, nơi đây đã trở thành địa chỉ quen thuộc cho những ai muốn thưởng thức cafe trong không gian Sài thành xưa.



Trong suốt nửa thế kỷ qua, quán vẫn pha cafe theo kiểu cũ bằng những chiếc vợt và siêu đất được giữ lại từ lúc mới mở bán. Đặc biệt hơn, mẻ cafe thành phẩm sẽ được ủ nóng, giữ độ ẩm trong lò gạch. Cũng nhờ cách pha này, vị cafe ở đây mang nét đặc trưng, hấp dẫn riêng. Không chỉ thu hút được nhiều lứa tuổi ghé đến, mà những vị khách nước ngoài cũng liên tục check-in với những ly cafe ở Cheo Leo. Tại quán có rất nhiều món như cafe đen, cafe sữa, trà đường,… nhưng nổi tiếng và ngon đúng điệu nhất là món bạc xỉu với lớp sữa dày, béo ngậy hòa cùng cafe đậm đặc.

Hiện tại, rất khó để tìm quán cafe tồn tại mấy chục năm mà vẫn giữ nguyên hương vị và cảnh vật như Cheo Leo. Nếu 1 ngày muốn thưởng thức ly cafe chuẩn xưa, ngồi ngắm đường phố, nghe mấy cô bác lớn tuổi kể chuyện thì bạn nhớ ghé qua đây nhé.

Địa chỉ: 36 Nguyễn Thiện Thuật, P. 2, Q. 3 Mở cửa: 6h - 18h

Vợt Cafe - quán cafe bán hơn 70 năm chưa nghỉ 1 ngày

Vợt Cafe nằm trong hẻm nhỏ trên đường Phan Đình Phùng chắc không còn quá xa lạ với những ai thích uống cafe đậm chất truyền thống. Ban đầu, giữa năm 1950, Vợt Cafe chỉ là 1 chiếc xe nhỏ bán ngoài vỉa hè. Đến năm 1975, quán mới dời về Phú Nhuận và bán suốt cho đến nay. Hơn 70 năm qua, không gian quán vẫn giữ nguyên vẻ xưa cũ, mộc mạc với dãy bàn ghế nhỏ đặt dọc theo những căn nhà trong hẻm và khu pha chế cafe nghi ngút khói trước hiên.



Cafe ở đây không pha sẵn, khi khách đến, chủ quán mới bắt đầu cho cafe xay vào túi vợt dài, sau đó đổ nước sôi rồi đun cafe liên tục bằng bếp than. Do vậy, ly cafe vẫn giữ được hơi nóng và mùi thơm đặc trưng. Điểm đặc biệt của Vợt Cafe là quán bán liên tục 24/24, không nghỉ ngày nào, từ trước giờ chỉ đóng cửa duy nhất 1 buổi do bận việc gia đình. Thế nên, nhiều người hay gọi vui với nhau đây là quán cafe "bất tử".

Ảnh: @hukha.foodaholic

Đồ uống tại đây có nhiều loại khác nhau như cafe đen, cafe đen đá, cafe sữa nóng, cafe sữa đá… cho bạn lựa chọn. Ngoài là điểm uống cafe sáng yêu thích của các bậc cao niên, Vợt Cafe còn thu hút nhiều bạn trẻ muốn khám phá văn hóa Sài thành xưa ghé đến. Ngồi thưởng thức cafe, nhìn những tấm ảnh kỷ niệm treo trong quán, bên cạnh là chiếc xe chất đầy các món đồ nghề pha cafe chắc chắn là trải nghiệm không dễ gì tìm được ở các quán sang trọng.

Địa chỉ: 330/2 Phan Đình Phùng, P. 1, Q. Phú Nhuận Mở cửa: 24/24

Cafe vợt Ba Lù - hơn 60 năm hút khách bằng cafe nấu bếp củi

Nếu muốn thưởng thức ly cafe "chuẩn chỉnh" người Hoa, bạn có thể đến quán cafe vợt Ba Lù nằm trong chợ Phùng Hưng. Tính đến thời điểm hiện tại, quán đã có tuổi đời trên 60 năm và vẫn giữ kiểu pha cafe thủ công ở mọi công đoạn, từ chẻ củi, nhóm lò để rang cafe cho đến ủ cafe trong siêu sành. Đặc biệt hơn, cafe tại đây còn được cho thêm bơ, muối và rượu để dậy mùi thơm đặc trưng.



Cũng như những quán cafe vợt khác, cafe Ba Lù được bán trong 1 ngôi nhà có lối kiến trúc cổ xưa, bên ngoài kê vài chiếc ghế nhựa, bàn inox và quầy pha cafe thì nằm ở cửa ra vào. Vì thế, không gian quán tạo cảm giác vô cùng cùng quen thuộc và ấm cúng. Ở đây có bán tất cả các loại cafe, nào là cafe sữa, cafe đen, cafe đá, bạc xỉu,… mang đúng hương vị người Hoa nên khi uống khá nhẹ, có mùi thơm và vị béo ngậy rất độc đáo.

Thời gian gần đây, quán cũng thu hút thêm không ít bạn trẻ ghé đến để tìm lại chút phong vị xưa của Sài thành. Cảm giác ngồi giữa 1 quán cafe nhỏ, lâu đời và lắng nghe âm thanh nhộn nhịp từ khu chợ ở bên ngoài quả thật rất mới lạ.

Địa chỉ: 193 Phùng Hưng, P. 14, Q. 5 Mở cửa: 6h - 16h

https://kenh14.vn/3-quan-cafe-vot-hon-60-nam-tuoi-o-tphcm-huong-vi-xua-nhung-khong-cu-thu-hut-dong-nghet-khach-moi-sang-2022072022402458.chn