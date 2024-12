Những vụ tai nạn hàng không là tình tiết quen thuộc trong các bộ phim hành động, được các nhà sản xuất sử dụng nhằm mang lại những hiệu ứng cảm xúc mạnh mẽ cho khán giả. Bây giờ, hãy cùng điểm qua danh sách 3 phim Hàn hay về tai nạn máy bay.

Vagabond

Suzy và Lee Seung Gi trong phim "Vagabond".

Cái tên đầu tiên trong danh sách là "Vagabond", bom tấn hành động - tội phạm do Lee Seung Gi, Suzy và Shin Sung Rok đóng chính. Bộ phim đưa khán giả theo chân nhân vật nam chính Cha Dal Geon (Lee Seung Gi), người vốn chỉ là một diễn viên đóng thế lại bị cuốn vào vòng xoáy quyền lực đầy nguy hiểm trên hành trình đi tìm công lý cho những nạn nhân của một vụ tai nạn máy bay thương tâm.

221 hành khách bước chân lên chuyến bay định mệnh này là những mảnh đời rất khác nhau. Trong số đó bao gồm cả cậu bé Cha Hoon, cháu của nam chính Cha Dal Geon. Trước đó, Cha Dal Geon và cháu mình có xảy ra tranh cãi. Nhưng Cha Dal Geon không bao giờ ngờ được, đây lại là lần cuối cùng hai người được nói chuyện với nhau. Và Cha Dal Geon càng chẳng thể ngờ, lý do thật sự dẫn đến vụ việc này khởi nguồn từ những thủ đoạn, mưu đồ tranh quyền đoạt lợi.

Trên hành trình truy tìm công lý, Cha Dal Geon nhận được sự giúp đỡ của Go Hae Ri (Suzy), một đặc vụ của Cơ quan tình báo quốc gia. Không chỉ đối mặt với những thế lực xấu xa, cả hai còn đem tới cho khán giả những khoảnh khắc vô cùng lãng mạn. Cho những ai chưa biết, "Vagabond" không phải bộ phim đầu tiên "se duyên" cho Lee Seung Gi và Suzy. Trước đó, hai người từng nên đôi trong siêu phẩm cổ trang "Cửu gia thư".

"Vagabond" là một bộ phim nổi tiếng và có chất lượng nội dung xuất sắc. Trên trang Mydramalist, phim được chấm tới 8.5 điểm từ 44.337 khán giả. Sau 5 năm ra mắt, đến nay vẫn còn rất nhiều fan trung thành đang chờ đợi tác phẩm này sản xuất mùa 2.

Chó điên

Tiếp theo, chúng ta có bộ phim "Chó điên" từng được chiếu trên KBS 2 vào năm 2017. Tác phẩm này quy tụ dàn diễn viên nổi tiếng như Yoo Ji Tae, Woo Do Hwan và Ryu Hwa Young. Giống như "Vagabond", câu chuyện phim cũng liên quan tới một thảm kịch hàng không.

Yoo Ji Tae đảm nhận vai Choi Kang Woo, người từng là cảnh sát và hiện đang đứng đầu tổ chức tên Chó Điên. Họ là những người làm công việc săn lùng tội phạm chiếm đoạt tiền bảo hiểm. Ryu Hwa Young đảm nhận vai Jang Ma Ri, mỹ nhân xinh đẹp làm việc trong Chó Điên. Về phần Woo Do Hwan, anh thể hiện nhân vật Kim Min Joon, người từng là một thiên tài lừa đảo.

"Chó điên" quy tụ dàn diễn viên nổi tiếng.

Choi Kang Woo và Kim Min Joon có một điểm chung là đều phải trải qua nỗi đau mất người thân vì sự cố máy bay đáng ngờ. Vì vậy, họ bắt tay nhau để cùng đưa sự thật ra ngoài ánh sáng, bắt những kẻ có tội phải trả giá thích đáng.

Vây hãm trên không

Cái tên cuối cùng trong danh sách là "Vây hãm trên không" (tựa Anh: "Hijack 1971"), phim điện ảnh quy tụ dàn diễn viên cực đỉnh gồm Ảnh đế Ha Jung Woo, Sung Dong Il, Yeo Jin Goo và Chae Soo Bin - nữ chính của bộ phim lãng mạn "When the phone rings" đang khuynh đảo mạng xã hội hiện tại.

Chae Soo Bin, nữ chính "When the phone rings" góp mặt trong phim điện ảnh "Vây hãm trên không".

Kịch bản của "Vây hãm trên không" được lấy cảm hứng từ vụ việc có thật xảy ra vào năm 1971. Bối cảnh phim đặt vào giai đoạn đầu những năm 1970, trên chuyến bay dân sự do hai phi công giàu kinh nghiệm Jeon Tae In (Ha Jung Woo) và Kim Gyu Sik (Sung Dong Il) chỉ huy, Lee Ok Sun (Chae Soo Bin) làm tiếp viên trưởng.

Mọi chuyện sẽ chẳng có gì đáng nói nếu như không có sự xuất hiện của Kim Yong Dae (Yeo Jin Goo) với một quả bom tự chế. Anh ta buộc cơ trưởng phải thay đổi lộ trình, bay theo ý mình, đẩy tính mạng của rất nhiều hành khách và thành viên phi hành đoàn vào cảnh ngàn cân treo sợi tóc.

"Vây hãm trên không" từng được chiếu tại Việt Nam.

Tác phẩm này ra rạp hồi giữa năm qua và cũng từng được chiếu ở phòng vé Việt. Bộ phim được khán giả đánh giá cao về nội dung cũng như diễn xuất của dàn cast, ghi nhận doanh thu 14.6 triệu USD.