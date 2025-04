Kỳ nghỉ lễ là khoảng thời gian lý tưởng để bạn thư giãn sau những ngày làm việc căng thẳng. Có nhiều hoạt động giải trí để lựa chọn, và thưởng thức một bộ phim cùng người thân yêu cũng là lựa chọn thú vị.

Dưới đây là danh sách 3 phim điện ảnh ngôn tình Trung Quốc hay để "cày" dịp lễ. Các tác phẩm này có thể không quá nổi tiếng hoặc tạo được doanh thu khủng, nhưng chúng thực sự hay và hứa hẹn sẽ không khiến khán giả cảm thấy phí công xem.

Đếm ngược nói yêu em

"Đếm ngược nói yêu em" của Trần Phi Vũ và Châu Dã thực sự là một bộ phim hay.

Cái tên đầu tiên trong danh sách là "Đếm ngược nói yêu em". Tác phẩm này do Trần Phi Vũ và Châu Dã đóng chính. Được chuyển thể từ tiểu thuyết nổi tiếng "My tomorrow, your yesterday" do nhà văn Nanatsuki Takafumi sáng tác, bộ phim là câu chuyện tình yêu mang đầy những cung bậc cảm xúc giữa Cốc Vũ Hiên cùng với Hàn Thư Nghiên.

Định mệnh dường như từ lâu đã an bài cho Hàn Thư Nghiên đến bên Cốc Vũ Hiên. Cô để lại dấu ấn trong cuộc đời anh từ khi còn nhỏ và cả lúc trưởng thành. Cả hai có một chuyện tình đẹp, rồi cũng xảy ra cãi vã như bao cặp đôi khác.

Một ngày, tai nạn bất ngờ xảy ra khiến cho Cốc Vũ Hiên tận mắt chứng kiến cái chết thương tâm của Hàn Thư Nghiên. Kể từ ngày ấy, cuộc sống của anh chìm trong bóng tối của sự đau khổ, day dứt. Thế nhưng rồi, mọi thứ được "tua ngược" trở lại, cho Cốc Vũ Hiên một cơ hội nữa để thay đổi mọi chuyện. Dẫu vậy, liệu sau cùng anh có thể cứu được người mình yêu khỏi cái chết tưởng như là một điều tất yếu hay không?

Với "Đếm ngược nói yêu em", cả Trần Phi Vũ lẫn Châu Dã đều có màn thể hiện ấn tượng. Trần Phi Vũ mang tới một Cốc Vũ Hiên với rất nhiều sắc thái cảm xúc khác nhau, khiến khán giả phải công nhận rằng ở mảng phim hiện đại, anh quả thực là một trong những ngôi sao trẻ đáng xem nhất. Trong khi đó, Châu Dã không chỉ khoe nhan sắc xinh đẹp tràn màn hình, mà còn dùng diễn xuất ấn tượng để ra phản ứng hóa học bùng nổ cùng với Trần Phi Vũ.

Xin đừng tin cô ấy

Diễn xuất của Chương Nhược Nam là điều chưa bao giờ cần nghi ngờ.

Tiếp theo, chúng ta có "Xin đừng tin cô ấy" do Chương Nhược Nam và Ngô Dục Hàn, được remake từ tác phẩm "Người đẹp nói dối" của màn ảnh Hàn ra mắt hồi 2004. Trong phim, Chương Nhược Nam đảm nhận vai Bạch Na, một cô nàng lừa đảo. Cơ duyên đưa cô gặp gỡ Phương Diệu Đông - con trai của một vị trưởng thôn, còn trở thành "con dâu" của gia đình này.

Vốn dĩ, tất cả chỉ là một trò lừa đảo mà thôi và Phương Diệu Đông tìm mọi cách để vạch trần Bạch Na. Hai người đấu trí với nhau, tạo nên những phút giây vô cùng hài hước. Nhưng cũng chính trong khoảng thời gian này, Bạch Na cảm nhận được tình thương chân thành từ gia đình Phương Diệu Đông, cũng nảy sinh tình yêu đối với anh.

Nói về diễn xuất của cặp đôi chính, Chương Nhược Nam đương nhiên không cần bàn cãi. Cô không chỉ sở hữu visual đậm chất bạch nguyệt quang mà khả năng biểu cảm gương mặt, ánh mắt đều rất tốt. Ngô Dục Hàn là cái tên khá xa lạ với khán giả Việt, thế nhưng nếu xem phim, tin rằng khán giả sẽ không cảm thấy thất vọng với màn thể hiện của anh.

Niệm niệm tương vong

Phản ứng hóa học của Lưu Hạo Tồn và Tống Uy Long thực sự rất tốt.

Bộ phim cuối cùng trong danh sách này là "Niệm niệm tương vong" của Lưu Hạo Tồn và Tống Uy Long. Đây là sự lựa chọn đáng tham khảo cho những khán giả thích thể loại phim thanh xuân vườn trường.

"Niệm niệm tương vong" có kịch bản được chuyển thể từ tiểu thuyết "Có người đang tìm bạn" của tác giả Trương Hạo Thần, xoay quanh tình yêu tuổi trẻ giữa cô nàng Hứa Niệm Niệm và anh chàng Dương Tứ Hỏa. Ban đầu, cả hai không hợp nhau khi Dương Tứ Hỏa hay tìm cớ trêu chọc cô, sau đó Hứa Niệm Niệm cũng sẽ tìm cách để trả đũa. Thế nhưng rồi, họ dần cảm mến nhau từ khi nào chẳng hay và những ngày tháng đó trở thành kỷ niệm đẹp theo họ mãi sau này.

Thực tế, so với những bộ phim cùng đề tài thì "Niệm niệm tương vong" không có quá nhiều sự khác biệt. Dẫu vậy, đây là một tác phẩm có kịch bản chỉn chu, diễn xuất của dàn diễn viên đều rất tốt. Khả năng của nàng "Mưu nữ lang" Lưu Hạo Tồn là không cần bàn cãi, thế nhưng ngay cả với Tống Uy Long - một mỹ nam vốn không được đánh giá quá cao về thực lực - cũng có màn thể hiện miễn chê.