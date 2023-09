3 nữ chính xuất sắc nhất 2023 do hơn 8 triệu người bình chọn: “Đối thủ” của Song Hye Kyo lại được vinh danh

Mới đây Giải thưởng Thương hiệu của năm 2023 đã công bố kết quả chính thức. Giải thưởng năm nay được xác định với sự tham gia của hơn 8.019.000 khán giả, người tiêu dùng. Ngay lập tức, những kết quả ở hạng mục phim ảnh nhận được sự quan tâm lớn từ khán giả.

Ở hạng mục nữ chính xuất sắc nhất 2023, ba cái tên đại diện cho phim điện ảnh - phim truyền hình và phim chiếu trên nền tảng trực tuyến lần lượt là IU - Kim So Yeon và Lim Ji Yeon.

Về IU, trong năm 2023, cô trở lại với bộ phim điện ảnh Dream . Tác phẩm này không được đánh giá quá cao về kịch bản nhưng màn thể hiện của IU thì được cho là mang đến một màu sắc tương đối mới mẻ so với những vai diễn trước đây. Đối với Kim So Yeon, cô có một màn trở lại vô cùng thành công với bộ phim Tale of the Nine Tailed 1938 . Sự xuất hiện của cô được cho là "cứu vớt" thương hiệu phim này, sau phần 1 vấp phải nhiều ý kiến trái chiều bởi sự góp mặt của nữ chính Jo Bo Ah.

IU phim Dream

Kim So Yeon phim Tale of the Nine Tailed 1938

Riêng Lim Ji Yeon, cô thắng lớn ở hạng mục phim chiếu trên nền tảng trực tuyến nhờ màn biến hóa xuất sắc tác phẩm là The Glory . Ngoài ra mới đây cô còn được Bechdelday tôn vinh là Diễn viên của năm với hai bộ phim truyền hình là The Glory và Khu Vườn Dối Trá (Bechdelday là giải thưởng được tổ chức bởi Hiệp hội Đạo diễn Phim Hàn Quốc). 2023 có thể nói là một năm thành công vang dội của Lim Ji Yeon, nhờ vai diễn kẻ thù của Song Hye Kyo ở The Glory, cô liên tục thắng lớn tại các giải thưởng danh giá.

Khu Vườn Dối Trá

The Glory

Những giải thưởng còn lại tại Giải thưởng Thương hiệu của năm 2023: Nữ diễn viên mới: Jo Aram Nam diễn viên mới: Choo Young Woo Ngôi sao đang lên (Nữ diễn viên): Shin Ye Eun Ngôi sao đang lên (Nam diễn viên): Lee Sin Young Nữ diễn viên thần tượng của năm: Yeri (Red Velvet) Nam diễn viên thần tượng của năm: Cha Eun Woo Nam diễn viên truyền hình: Lee Dong Wook Nam diễn viên điện ảnh: Ma Dong Seok Nam diễn viên nền tảng trực tuyến: Lee Do Hyun

Lee Do Hyun

Nguồn: Koreaboo