3 người mẫu đột tử trên sàn diễn khiến làng thời trang bàng hoàng xót thương

"Sinh nghề tử nghiệp" là miêu tả đúng đắn nhất cho hoàn cảnh của 3 người mẫu xấu số dưới đây. Ở độ tuổi còn rất trẻ họ đã ra đi mãi mãi vì những lý do khác nhau, nhưng điểm chung đều là ngay tại sàn diễn mà mình đang theo đuổi giấc mơ thời trang.

Nam người mẫu 26 tuổi đột tử sau cú ngã

Tháng 4 năm 2019, làng thời trang Brazil bàng hoàng trước tin tức nam người mẫu Tales Soares (sinh năm 1993) bất ngờ qua đời khi đang trình diễn trong 1 show thời trang thuộc khuôn khổ Tuần Lễ Thời Trang Sao Paulo (SPFW). Sự việc diễn ra không ai lường trước khi nam người mẫu đang xoay người trở về khi vừa đi hết đường băng.

Bức ảnh thời trang cuối cùng của Tales Soares được chụp ít giây trước khoảnh khắc anh ngã xuống và ra đi mãi mãi.

Theo truyền thông Brazil, Tales Soares đã vấp vào dây giày và ngã mạnh xuống, khán giả ban đầu còn cho rằng đây là một yếu tố bất ngờ của màn trình diễn. Mãi cho đến khi nam người mẫu có dấu hiệu sùi bọt mép, các nhân viên y tế mới có mặt và đưa anh ra khỏi sàn diễn bằng cáng cứu thương. Cuối cùng, Tales Soares đã không qua khỏi, kết thúc hành trình ở tuổi 26. Tờ The New York Times đã đưa tin tuyên bố từ phía BTC SPFW rằng người mẫu Tales Soares đột tử do bị ốm.

Trước cú ngã định mệnh, 1 ngày trước đó Tales Soares vẫn trình diễn chuyên nghiệp. Hay khi chuẩn bị lên sàn diễn cuối cùng, Tales cho biết anh vẫn khoẻ, chỉ cảm thấy lo lắng và đói bụng.

Nam người mẫu được chăm sóc y tế ngay lập tức và rời khỏi show diễn trên cáng.

Nữ người mẫu 24 tuổi tử nạn vì sập sân khấu

Tháng 6/2023, một tai nạn hy hữu trên sàn diễn thời trang cũng đã xảy ra tại Noida (Ấn Độ) khiến một người đàn ông bị thương nặng và một nữ người mẫu qua đời. Tờ Indiatoday đưa tin, người mẫu trẻ Vanshika Chopra thiệt mạng sau khi bất ngờ bị khung sắt sân khấu đổ sập xuống và đè trúng người, làm nạn nhân tử vong ngay tại chỗ.

Nữ người mẫu trẻ 24 tuổi bất ngờ ra đi khi tên tuổi đang trên đà phát triển.

Sự việc thương tâm khiến làng thời trang Ấn Độ dậy sóng, nhiều nhân vật quyền lực trong ngành đã chỉ trích sự bất cẩn ở khâu dàn dựng của BTC show diễn. Đồng thời, họ cũng yêu cầu các đơn vị tổ chức sự kiện cần có biện pháp bảo đảm an toàn cho người mẫu khi tham gia trình diễn.

Sân khấu nơi xảy ra sự việc đau lòng trước khi bị đổ sập.

Hiện trường ngổn ngang với những khung sắt nằm la liệt trên sàn diễn.

Nữ người mẫu 22 tuổi qua đời vì ép cân

Vấn nạn ép cân dẫn đến kiệt quệ và không thể cứu vãn là câu chuyện nhức nhối của làng thời trang thế giới trong suốt nhiều năm với những cái chết đau lòng. Tiêu biểu ở đây là trường hợp của cặp chị em người mẫu nhà Ramos tại Uruguay. Tháng 8/2006, nữ người mẫu Luisel Ramos (sinh năm 1984), qua đời vì suy tim do chứng chán ăn tâm thần khi đang tham gia một buổi trình diễn thời trang thuộc Tuần lễ thời trang Montevideo.

Luisel Ramos là 1 trong số những người mẫu theo đuổi thân hình Size 0 mà dẫn đến bi kịch.

Ramos đã cảm thấy không ổn sau khi vừa kết thúc phần trình diễn, sau đó cô bất tỉnh trên đường trở về phòng thay đồ và ra đi ở tuổi 22. Vào thời điểm xảy ra biến cố, Luisel có chỉ số khối cơ thể (BMI) là 14,5 (nặng 44 kg, cao 1,75m). Trong khi đó, Tổ chức Y tế Thế giới phân loại BMI dưới 16 là gầy nghiêm trọng. Gia đình nữ người mẫu cho biết, Luisel đã nhiều ngày không ăn gì do theo đuổi chế độ ăn kiêng chỉ gồm rau và nước ngọt không đường trong ba tháng cuối trước khi qua đời.

Đáng tiếc rằng chỉ chưa đầy vài tháng sau cái chết của chị gái, em gái ruột của Luisel Ramos là Eliana Ramos (18 tuổi) cũng là nữ người mẫu tử vong tại nhà riêng vì vấn đề tương tự.