3 người chết, 261 nhà hư hỏng do bão số 4 và mưa lũ

Theo thống kê của Cục Quản lý đê điều và phòng, chống thiên tai (Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn), tính đến 7h ngày 23/9, bão số 4 và ảnh hưởng của hoàn lưu bão làm 3 người chết do lũ cuốn tại Nghệ An (đã tìm thấy thi thể người mất tích).

Về tài sản, 261 nhà hư hỏng, tốc mái (Thanh Hoá 113, Nghệ An 93, Hà Tĩnh 26, Thừa Thiên - Huế 12, Quảng Nam 17). Cùng đó, một số diện tích lúa, hoa màu, thuỷ sản bị ngập úng, thiệt hại; gia súc, gia cầm bị chết cuốn trôi.

Cơ quan chức năng cho biết, mưa bão cũng gây ngập cục bộ một số vị trí đường giao thông, ngầm tràn tại khu vực trũng, thấp thuộc các tỉnh Thanh Hoá, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình.

Nhiều tuyến đường TP Vinh (Nghệ An) ngập sâu trong biển nước. (Ảnh: Trần Lộc)

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, đêm 22/9 và sáng 23/9, ở các tỉnh từ Thanh Hóa đến Quảng Bình có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và giông, riêng nam Nghệ An và Hà Tĩnh có mưa to đến rất to.

Lượng mưa tính từ 19h ngày 22/9 đến 8h ngày 23/9, có nơi trên 200 mm, như: TP Vinh (Nghệ An) 252,8 mm, Sơn Lễ (Hà Tĩnh) 212,2 mm…

Dự báo, ngày và đêm 23/9, ở khu vực từ Hà Tĩnh và Quảng Bình có mưa to đến rất to với lượng mưa phổ biến từ 50 - 100 mm, có nơi trên 150 mm. Nghệ An và khu vực từ Quảng Trị đến Thừa Thiên Huế có mưa vừa, mưa to và rải rác có giông, có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến từ 30 - 60 mm, có nơi trên 100 mm.

Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Từ ngày 24/9 mưa lớn ở khu vực Trung bộ có xu hướng giảm dần.