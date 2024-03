3 kênh podcast đầu tư bạn phải nghiên cứu trước khi quyết định xuống tiền đầu tư bất cứ thứ gì

Nếu bạn đang muốn mon men bước vào các thị trường đầu tư như chứng khoán, chứng chỉ quỹ, bất động sản,... mà kiến thức về thị trường lại tròn trĩnh bằng 0, hãy tham khảo 3 kênh podcast "giải ngố đầu tư" này. Tất cả đều miễn phí và đều cung cấp những kiến thức căn bản nhất về đầu tư, cách nền kinh tế vận hành và những biến động của thị trường tài chính.

Vừa phổ cập kiến thức đầu tư, vừa tăng khả năng nghe hiểu tiếng Anh, nên chẳng tội gì không dành thời gian "cày" 3 kênh podcast bổ ích này.

1 - The Investor’s Podcast Network

The Investor’s Podcast Network cập nhật rất nhiều thông tin hữu ích và những xu hướng đang hot trong ngành tài chính. Các tập podcast được chia thành 7 tuyến nội dung khác nhau.

The Investor’s Podcast Network

- Tips: Money And Life (Bí quyết về tiền bạc và cuộc sống), tập trung vào các phương thức quản lý dòng tiền và tài chính cá nhân để có cuộc sống ổn định và giàu có hơn trong tương lai dài hạn.

- Books For Success (Đọc sách để thành công): Gợi ý những cuốn sách hay về đầu tư, cách nền kinh tế vận hành, quản lý tài chính và dòng tiền.

- Stock Analysis (Phân tích chứng khoán): Nhận định nguyên nhân và xu hướng biến động của thị trường chứng khoán.

- We Study Billionaires (Học hỏi từ các tỷ phú): Nơi chia sẻ lại quan điểm đầu tư, cách tư duy về cuộc sống, cách làm giàu của những vị tỷ phú nổi tiếng.

- Richer, Wiser, Happier (Giàu có, thông minh và hạnh phúc hơn): Tất tần tật những yếu tố liên quan, cấu thành lên một cuộc sống viên mãn đều được phân tích ở đây.

- Millennial Investing (Cách thế hệ Millennial đầu tư): Những kiến ​​thức cơ bản về đầu tư dành cho thế hệ trẻ mới bắt đầu đầu tư, dưới sự hướng dẫn của các chuyên gia.

- Real Estate 101 (Giải ngố đầu tư bất động sản): Cuộc trò chuyện với các nhà đầu tư thành công trong lĩnh vực đầu tư bất động, giúp bạn bớt "gà mờ" trong thị trường này.

Mỗi podcast của The Investor’s Podcast Network dài không quá 25 phút - thời lượng được coi là vừa đủ cho một bữa ăn bình thường. Các kiến thức được chia sẻ cũng không quá khô khan hay khó hiểu, cũng không cần lo sẽ "bị ngợp" khi mới xem.

Chuỗi podcast có chế độ vietsub nên bạn hoàn toàn có thể yên tâm nếu chưa tự tin với khả năng nghe hiểu tiếng Anh của mình.

2 - Masters in Business

Nếu bạn chưa biết: Wall Street là nơi hội tụ của những chuyên gia đầu tư giỏi nhất thế giới, và đương nhiên, không dễ để chúng ta tiếp cận được nhóm người này. Tuy nhiên, chuỗi podcast Masters in Business lại giúp bạn làm được điều đó.

Masters in Business

Masters in Business tập hợp những cuộc phỏng vấn những chuyên gia đầu tư hàng đầu phố Wall, khám phá những suy nghĩ tiềm ẩn bên trong những cái đầu xuất chúng nhất.

Masters in Business được sản xuất bởi tạp chí Bloomberg – tạp chí hàng đầu thế giới về kinh doanh và đầu tư. Mỗi tập podcast thường có độ dài từ 60-90 phút, nên bạn cần có khả năng tập trung trong khi xem để có thể nắm bắt và hiểu nội dung được chia sẻ ở mức tốt nhất.

Điểm trừ duy nhất của podcast này là không có transcript nên bạn cần có kỹ năng nghe tiếng Anh khá mới tiếp cận hết được.

3 - Invest Like the Best

Chuỗi Podcast này được thực hiện bởi Patrick O’Shaughnessy - CEO của O’Shaughnessy Asset Management. Anh ra mắt chương trình podcast để cùng chia sẻ kiến thức và góc nhìn tài chính với các nhà đầu tư, nhà sáng lập và các giám đốc tài năng.

Invest Like the Best

Mỗi tập podcast, Patrick sẽ cùng các khách mời thảo luận để khám phá ra các ý tưởng mới mẻ trong lĩnh vực đầu tư. Từ đó, giúp người nghe rút ra được bài học cho riêng mình, biết cách đầu tư có hiệu quả mà không phải mắc phải sai lầm khiến bản thân lãng phí tiền bạc hay thời gian.

Mỗi tập podcast của Invest Like the Best dài không quá 15 phút, có chế độ vietsub/engsub. Bạn có thể tùy chọn chế độ sub phù hợp với bản thân.