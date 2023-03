3 hiểu lầm về kiểm soát cân nặng thai kỳ của mẹ bầu trẻ

Dù là thế hệ rất chủ động và nhanh nhạy với việc tìm hiểu thông tin, mẹ bầu Gen Z cũng sẽ không tránh khỏi những hiểu lầm trong việc kiểm soát cân nặng thai kỳ. Vậy đâu là những hiểu lầm phổ biến mẹ bầu lần đầu làm mẹ hay gặp phải?



Hiểu lầm 1: Mang thai thì phải ăn cho 2 người, mẹ càng tăng cân con càng khỏe mạnh

Vì vậy, có không ít những mẹ trẻ mang thai lần đầu hay có suy nghĩ cần phải ăn cho 2 người, và ăn thật nhiều những món ngon, bổ dưỡng để cung cấp đầy đủ nhất những dưỡng chất cần thiết cho thai nhi. Hệ quả là không ít thai phụ tăng đến 20 - 25kg hoặc hơn nữa trong thai kỳ, cao hơn mức tăng cân cần thiết trong thai kỳ.

Ở nhà thì có bà nội và bà ngoại bồi bổ, lướt mạng thì lại thấy các hội nhóm, các YouTuber TikToker nói nhiều về dinh dưỡng thai kỳ, lòng thì thèm trà sữa, gà rán, pizza khiến các mẹ bầu Gen Z "rối như tơ vò" không biết nên có chế độ dinh dưỡng ra sao mới phù hợp với mình.

Để kiểm soát tốt cân nặng trong thai kỳ, dinh dưỡng là một trong những yếu tố quan trọng hàng đầu. Mẹ bầu không cần thiết ăn quá nhiều mà quan trọng là mẹ bầu chọn các thực phẩm giàu dinh dưỡng và tốt cho mẹ và bé. Mẹ bầu Gen Z cần bổ sung đầy đủ những nhóm chất quan trọng sau:

Thông thường, tùy vào tình trạng dinh dưỡng trước khi có thai, trong thai kỳ, mẹ bầu cần tăng 15%-25% cân nặng trước khi mang thai (1). Để đáp ứng được nhu cầu dinh dưỡng tăng cao của mẹ bầu trong thai kì, từ tam cá nguyệt thứ 2, ngoài Folat, Vitamin B12, I-ốt và DHA, mẹ bầu còn cần bổ sung hợp lí các dưỡng chất khác như: Đạm, Bột đường và chất béo,…(2)

Hiểu lầm 2: Uống sữa bầu thì béo, gây thừa cân

Sữa bầu được nghiên cứu và sản xuất dành riêng cho mẹ bầu, vì vậy các thành phần và hàm lượng dưỡng chất trong sữa bầu đã được thiết kế khoa học để đáp ứng nhu cầu năng lượng và dinh dưỡng tăng lên trong thai kì cho mẹ và bé.

Bổ sung 2 ly Similac Mom mỗi ngày giúp đáp ứng nhu cầu dinh dưỡng gia tăng trong giai đoạn mang thai và cho con bú

Để giúp đáp ứng nhu cầu dinh dưỡng thai kỳ một cách khoa học, công ty Abbott Hoa Kỳ đã giới thiệu sản phẩm Similac Mom chứa hệ dưỡng chất Eye-Q Plus gồm DHA, lutein, vitamin E tự nhiên, cholin, acid folic, sắt cùng 24 vitamin và khoáng chất thiết yếu, giúp đáp ứng nhu cầu dinh dưỡng tăng cao của mẹ trong giai đoạn quan trọng này. Similac Mom còn chứa nhiều chất xơ giúp cải thiện nhu động đại tràng, giúp giảm tình trạng táo bón thường gặp trong thai kỳ.



Nếu mẹ lo lắng sữa bầu sẽ khiến thừa cân sau sinh thì đừng lo nhé. Mỗi ly Similac Mom chỉ cung cấp 129 Kcal - lượng Kcal nạp vào cơ thể chỉ bằng 1/4 lượng Kcal của 1 ly trà sữa full topping (3). Ngoài ra Similac Mom còn được chứng minh lâm sàng giúp mẹ bầu không tăng cân hơn sau sinh. (4)

Rất nhiều mẹ bầu đã và đang tin chọn Similac Mom bổ sung dưỡng chất cần thiết hỗ trợ thai kỳ khỏe mạnh

Hiểu lầm 3: Mang thai hạn chế vận động, chỉ nên nghỉ ngơi thư giãn

Mang trong mình một mầm sống nhỏ bé đang lớn dần lên từng ngày, mẹ bầu nào cũng trân quý, nâng niu. Nhưng gìn giữ bé yêu trong bụng không có nghĩa là mẹ phải ngồi yên một chỗ, càng ít vận động càng tốt (trừ trường hợp bác sĩ đề nghị bạn như vậy vì vấn đề sức khỏe đặc biệt).

Ngoài dinh dưỡng, mẹ bầu Gen Z hiện đại cần chọn cho mình một chế độ vận động phù hợp với thể trạng để hỗ trợ tốt cho quá trình trao đổi chất trong cơ thể, cơ thể được vận động nhẹ nhàng sẽ giúp tinh thần luôn thoải mái, tích cực. Việc tập luyện, vận động hợp lý trong suốt thai kỳ sẽ giúp mẹ giảm cân sau sinh (5). Các môn thể thao mẹ bầu có thể cân nhắc trong thai kỳ đó là yoga, bơi lội, đi bộ và các mẹ bầu đừng quên tập nhẹ nhàng, vừa sức nhé.

