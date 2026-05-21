3 hành động người EQ thấp thường làm khi đi họp phụ huynh

Trong tâm lý học giáo dục, thái độ của cha mẹ tại trường học ảnh hưởng trực tiếp đến lòng tự trọng và sự tự tin của đứa trẻ. Người có trí tuệ cảm xúc (EQ) cao luôn hiểu rằng họ đến gặp giáo viên với tư cách là một đối tác đồng hành, tôn trọng không gian chung và bảo vệ tâm lý cho con.

Ngược lại, người có EQ thấp thường bị điều khiển bởi sự sĩ diện cá nhân hoặc kỹ năng quản trị cảm xúc kém, dẫn đến 3 hành vi rất dễ gây mất điểm dưới đây.

Biến buổi họp chung thành buổi tư vấn riêng cho con mình và ngắt lời người khác

Biểu hiện phổ biến nhất của phụ huynh EQ thấp là sự thiếu ranh giới và tính ích kỷ. Trong khi giáo viên đang phổ biến tình hình chung của cả lớp hoặc các phụ huynh khác đang phát biểu, họ thản nhiên cắt ngang để hỏi sâu về điểm số, tính cách hoặc những vấn đề vụn vặt của riêng con mình. Họ chiếm dụng phần lớn thời gian của tập thể để bắt giáo viên phải phân tích, giải thích riêng cho trường hợp của nhà mình.

Tâm lý học gọi đây là hội chứng vị kỷ, khi một người mặc định nhu cầu của mình là quan trọng nhất và phớt lờ thời gian của cộng đồng. Hành vi này không chỉ khiến giáo viên khó xử mà còn gây ức chế cho hàng chục phụ huynh khác đang ngồi chờ. Người có EQ cao luôn hiểu rằng những vấn đề mang tính cá nhân nên được trao đổi riêng sau buổi họp hoặc qua các kênh liên lạc cá nhân, thay vì làm phiền đến tập thể.

So sánh điểm số của con với "con nhà người ta" ngay tại khán phòng

Buổi họp phụ huynh là lúc các bảng điểm và thành tích được công bố. Đối với phụ huynh có EQ thấp, đây trở thành một "đấu trường" để họ thỏa mãn sự sĩ diện hoặc xả nỗi thất vọng. Khi thấy con mình không bằng bạn bằng bè, họ không ngần ngại quay sang hỏi han, dò xét điểm số của những đứa trẻ xung quanh, rồi buông những câu cảm thán đầy so sánh ngay trước mặt các phụ huynh khác: "Sao con nhà chị học giỏi thế, chẳng bù cho đứa nhà tôi".

Hành vi này thể hiện sự thiếu hụt nghiêm trọng về lòng thấu cảm. Họ dùng sự thành công của đứa trẻ khác để hạ thấp lòng tự trọng của con mình, đồng thời biến không gian giáo dục thành một cuộc đua tranh đầy toxic. Việc không công nhận sự nỗ lực tự thân của con mà chỉ nhìn vào những con số để phán xét không giúp đứa trẻ tiến bộ, ngược lại chỉ làm dầy thêm khoảng cách giữa cha mẹ và con cái, khiến trẻ sợ hãi mỗi khi mùa họp phụ huynh đến.

Quát mắng, chỉ trích hoặc dùng bạo lực lạnh với con ngay khi bước ra khỏi lớp

Dấu hiệu của một người EQ thấp kịch đáy là khả năng quản trị cơn giận rất kém. Nếu con cái có kết quả học tập không tốt hoặc bị giáo viên nhắc nhở, thay vì giữ điềm tĩnh để về nhà tìm hiểu nguyên nhân, họ lập tức bộc phát cảm xúc tiêu cực ngay tại hành lang lớp học. Họ có thể quát mắng con trước mặt bạn bè, dùng những lời lẽ nặng nề để nhục mạ đứa trẻ, hoặc chọn cách "bạo lực lạnh", mặt nặng mày nhẹ, im lặng đáng sợ và cô lập cảm xúc của con suốt đường về.

Tâm lý học hành vi chỉ ra rằng, phản ứng thái quá này thực chất là cách phụ huynh trút bỏ sự xấu hổ và bất lực của chính mình lên đứa trẻ. Họ cảm thấy mình bị "mất mặt" trước các phụ huynh khác và giáo viên, nên quay sang trừng phạt con để giải tỏa. Đứa trẻ bị tổn thương lòng tự trọng ngay tại ngôi trường mình học sẽ dễ nảy sinh tâm lý chán học, lầm lì hoặc chống đối. Một người cha, người mẹ giàu EQ sẽ luôn là chỗ dựa vững chắc, họ biết cách bảo vệ thể diện cho con ở nơi đông người và chọn cách ngồi lại trò chuyện, phân tích giải pháp khi về đến nhà.

Buổi họp phụ huynh là cơ hội để cha mẹ soi chiếu lại phương pháp giáo dục của chính mình, chứ không phải là nơi để trút giận hay phô diễn cái tôi. Sự tinh tế, lịch thiệp và điềm tĩnh của bạn tại trường học chính là bài học giáo dục công dân sống động nhất mà bạn có thể làm gương cho con cái.