2 "chảo lửa tuyển sinh" NÓNG nhất Hà Nội: Mỗi em phải đánh bật 20, thậm chí 30 em để giành suất học, vào rồi mới thấy xứng đáng!

Mỗi mùa hè tới, sức nóng của cuộc đua giành tấm vé vào lớp 6 tại các trường THCS chất lượng cao ở Hà Nội lại khiến dư luận xôn xao. Không còn là những bài kiểm tra năng lực thông thường, kỳ tuyển sinh của những ngôi trường top đầu hiện nay đã trở thành một "chảo lửa" thực sự.

Tại đây, các sĩ tử nhí phải đối đầu với những tỷ lệ chọi khốc liệt không kém gì thi đại học, biến mùa hè đầu đời của các em thành một dấu mốc đầy áp lực.

2 "chảo lửa" tuyển sinh NÓNG nhất Hà Nội

Con số thống kê từ các mùa tuyển sinh gần đây tại trường THCS & THPT Nguyễn Tất Thành và THCS Ngoại ngữ khiến bất cứ ai nhìn vào cũng phải giật mình. Năm nay, với hơn 6.300 hồ sơ đổ về trường Nguyễn Tất Thành trong khi chỉ tiêu thi tuyển chỉ có 320 suất, tỷ lệ chọi chạm ngưỡng 1/20. Điều này đồng nghĩa với việc mỗi học sinh phải "đánh bật" 19 bạn khác để giành lấy một chỗ ngồi.

Còn tại THCS Ngoại ngữ, chỉ tiêu eo hẹp chỉ 150 em cho toàn khối nhưng tỷ lệ cạnh tranh luôn giữ mức cao ngất ngưởng, có năm đỉnh điểm chạm mốc 1/30. Nghĩa là một đứa trẻ vừa rời ghế tiểu học đã phải bước vào một cuộc chiến sinh tồn học thuật, nơi tỷ lệ chiến thắng chỉ vỏn vẹn vài phần trăm.

THCS Ngoại ngữ

Để chuẩn bị cho vài tiếng ngắn ngủi trong phòng thi, các gia đình đã phải lên chiến lược từ rất sớm, tạo nên một làn sóng ôn luyện căng thẳng lan rộng khắp các trang mạng xã hội. Trên một hội nhóm Facebook với hơn 130 nghìn thành viên chia sẻ kinh nghiệm ôn thi vào lớp 6, nhiều phụ huynh thừa nhận họ đã cuốn con vào vòng xoáy học thêm từ năm lớp 2, lớp 3.

Một người mẹ có con đặt mục tiêu vào trường Nguyễn Tất Thành chia sẻ rằng chị đã gửi con vào trung tâm luyện đề từ năm lớp 4, duy trì đều đặn mỗi tuần 3 buổi cho ba môn Toán, Tiếng Việt, Tiếng Anh.

Với mức học phí dao động từ 200.000 đến 360.000 đồng một buổi, mỗi tháng gia đình tiêu tốn khoảng 3,5 triệu đồng riêng cho việc học thêm của con.

Nhiều bậc cha mẹ chấp nhận thực tế rằng học giỏi ở lớp là chưa đủ, bởi đề thi đánh giá năng lực của các trường chất lượng cao nằm ở một đẳng cấp hoàn toàn khác, nếu không "cày" đúng dạng và rèn tư duy chuyên sâu thì cơ hội trúng tuyển gần như bằng không.

THCS & THPT Nguyễn Tất Thành

Quy trình "gạn đục khơi trong" đầy áp lực

Sự gắt gao của cuộc đua không chỉ nằm ở số lượng thí sinh mà còn ở chính phương thức tuyển sinh vô cùng khắt khe của các trường. Trường THCS Ngoại ngữ áp dụng chính sách xét tuyển thẳng cực kỳ ngặt nghèo, chỉ dành tối đa 12 suất cho những học sinh đạt giải Vàng IMSO, giải Nhất UPU, hoặc Huy chương Vàng cờ vua, nghệ thuật, thể thao cấp quốc gia và quốc tế.

Những học sinh còn lại phải tham gia vào quy trình xét tuyển kết hợp giữa một học bạ 5 năm tiểu học đạt thành tích xuất sắc tuyệt đối và điểm số của bài thi Đánh giá năng lực tổng hợp PSA do Trường Đại học Ngoại ngữ tổ chức.

Trong khi đó, trường Nguyễn Tất Thành lại chọn cách phân định trực tiếp bằng một kỳ thi nghẹt thở với 3 môn bắt buộc là Toán, Ngữ văn và Tiếng Anh. Nội dung đề thi được thiết kế phân hóa mạnh mẽ dựa trên chương trình lớp 5 mới, đòi hỏi thí sinh phải hoàn thành bài thi Ngữ văn tự luận kéo dài 120 phút, bài thi Toán kết hợp trắc nghiệm và tự luận trong 90 phút, cùng bài thi Tiếng Anh trong 60 phút. Áp lực thời gian và độ khó của đề thi thực sự là một thử thách quá lớn đối với tâm lý của những đứa trẻ 11 tuổi.

Đằng sau cuộc đua nghẹt thở: Trái ngọt có xứng đáng với giọt mồ hôi?

Nhìn vào bức tranh ôn thi đầy áp lực, nhiều người tự hỏi điều gì đã khiến hàng ngàn phụ huynh chấp nhận đầu tư cả tiền bạc lẫn công sức để đẩy con vào "chảo lửa" này? Câu trả lời nằm ở chính chất lượng giáo dục và những giá trị thực chất mà học sinh nhận được sau cánh cổng trường.

Tại THCS Ngoại ngữ, mức học phí 4.500.000 đồng một tháng mang lại một không gian phát triển lý tưởng với sĩ số giới hạn dưới 25 học sinh một lớp. Điểm đặc biệt khiến ngôi trường này trở thành thèm muốn của nhiều gia đình là triết lý không bài tập về nhà, giúp trẻ giải phóng thời gian buổi tối cho gia đình và sở thích cá nhân.

Thay vì nhồi nhét lý thuyết, trường tập trung vào chương trình Tiếng Anh chuyên sâu có giáo viên nước ngoài, bắt buộc học thêm ngoại ngữ hai gồm Đức, Hàn, Nhật hoặc Trung, kết hợp với các môn kỹ năng hiện đại như Tin học quốc tế IC3, Public Speaking, học bơi và chơi nhạc cụ truyền thống.

Quả ngọt từ mô hình này được chứng minh bằng bảng thành tích chói lọi khi học sinh nhà trường liên tục càn quét các giải thưởng học sinh giỏi cấp quận và thành phố. Đỉnh cao là trong kỳ thi vào lớp 10, trường ghi nhận hàng trăm lượt đỗ chuyên với nhiều thủ khoa xuất sắc qua các năm, khẳng định vị thế của một cái nôi đào tạo công dân toàn cầu.

Không kém cạnh, trường Nguyễn Tất Thành cũng chứng minh sức hút của mình bằng một lộ trình giáo dục bán trú toàn diện với mức học phí chính khóa 25.400.000 đồng một năm học. Học sinh tại đây được rèn luyện học thuật chuyên sâu ở ba môn cốt lõi, đồng thời thụ hưởng chương trình Tiếng Anh học thuật 4 tiết một tuần với giáo viên nước ngoài và được tiếp cận công nghệ thông qua việc tích hợp trí tuệ nhân tạo AI vào các môn học.

Sự nghiêm túc trong đào tạo đã mang lại kết quả đầu ra rực rỡ, tiêu biểu là trong kỳ thi vào lớp 10 năm 2025, khối THCS của trường đã lập kỷ lục với 129 học sinh đỗ chuyên, mang về tổng cộng 245 lượt đỗ. Nhiều học sinh cùng lúc chinh phục 4 trường chuyên danh tiếng, hàng chục em đạt điểm 10 tuyệt đối môn Toán và Tiếng Anh, đưa điểm trung bình xét tuyển toàn khối lên mức dẫn đầu thành phố là 25,46 điểm.

Có thể thấy, đằng sau sự khốc liệt của những mùa tuyển sinh lớp 6 tại Hà Nội là khát vọng chính đáng của các bậc phụ huynh trong việc tìm kiếm một bệ phóng hoàn hảo cho tương lai của con em mình.

Cuộc đua vào THCS Ngoại ngữ hay THCS Nguyễn Tất Thành dù đầy gian nan và áp lực, nhưng với những gì hai ngôi trường này mang lại từ môi trường phát triển kỹ năng đến những bảng vàng thành tích thực chất, đây vẫn là những đích đến hoàn toàn xứng đáng cho những nỗ lực kiên trì của cả gia đình.