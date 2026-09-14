3 con giáp nhận tin vui trong ngày thứ Hai, 14/9/2026

Tử vi học có nói ngày thứ Hai đầu tuần, 14/9 sẽ mang lại tiền bạc và may mắn cho 3 con giáp dưới đây.

Ngày thứ Hai, 14/9/2026, tức ngày 4 tháng 8 âm lịch, còn gọi là ngày Tân Mão, tháng Đinh Dậu, năm Bính Ngọ, mang nạp âm là Tùng Bách Mộc, biểu trưng cho cây tùng cây bách cổ thụ kiên cường, sừng sững vượt qua mọi bão giông và giá rét. Cát khí của nạp âm này mang lại cho bản mệnh một ý chí vô cùng sắt đá, sự kiên định bứt phá và tinh thần độc lập tự chủ để vượt qua mọi áp lực tài chính đầu tuần.

Khối gỗ cổ thụ dẻo dai vững chãi không chỉ giúp bạn giữ chặt tiền tài hiện có mà còn tích lũy thêm nguồn lực lớn để phát triển công danh sự nghiệp lâu dài. Tuy nhiên, do tính chất Mộc quá cứng cáp dễ dẫn đến sự bảo thủ và độc đoán, bạn cần linh hoạt lắng nghe thị trường để tránh bỏ lỡ những cơ hội xoay chuyển dòng tiền linh hoạt trong ngày.

Con giáp tuổi Hợi: Tam Hợp hỗ trợ - Tiền tài bứt phá

Bước sang ngày Tân Mão, người tuổi Hợi sẽ là con giáp may mắn đón nhận cục diện Tam Hợp mang lại nguồn năng lượng tài lộc vô cùng dồi dào và mạnh mẽ. Bản mệnh được các cát tinh soi đường dẫn lối nên tư duy kinh doanh trở nên sắc bén và dễ dàng tìm ra những hướng đi mới đầy tiềm năng.

Những người làm công ăn lương có cơ hội thể hiện năng lực xuất sắc trong công việc đầu tuần và hứa hẹn nhận được những khoản thưởng nóng xứng đáng. Đối với những người đang làm chủ doanh nghiệp, ngày này mang lại lượng khách hàng đổ về tấp nập giúp doanh thu tăng trưởng vượt bậc so với dự kiến.

Các danh mục đầu tư trước đây tưởng chừng như dậm chân tại chỗ nay bất ngờ đem lại nguồn lợi nhuận đổ về túi tuổi Hợi một cách đều đặn. Bản mệnh cũng có khả năng nhận được những lời mời hợp tác béo bở từ các đối tác lớn có uy tín trên thị trường. Tiền bạc rủng rỉnh giúp con giáp này có thể thoải mái chi tiêu cho các nhu cầu cá nhân cũng như tái đầu tư mà không cần đắn đo quá nhiều.

Tuy nhiên con giáp này vẫn nên có một kế hoạch quản lý tài chính khoa học để dòng tiền tiếp tục sinh sôi nảy nở một cách bền vững nhất. Hãy tranh thủ thời cơ vàng ngọc của ngày hôm nay để hiện thực hóa các ý tưởng làm giàu vì tỷ lệ thành công đang ở mức rất cao.

Con giáp tuổi Mùi: Tam Hợp chống lưng – Tài lộc ngập tràn

Nằm trong bộ ba Tam Hợp với địa chi Mão của ngày, người tuổi Mùi cũng sẽ là con giáp khởi động tuần mới với vận trình tiền bạc vô cùng hanh thông rực rỡ. Sự nhạy bén thiên bẩm với những con số giúp bạn nhanh chóng chốt được những giao dịch tài chính có lợi nhuận cao ngay trong buổi sáng.

Thu nhập chính duy trì đà tăng tiến ổn định song hành cùng các nguồn thu phụ từ nghề tay trái giúp ví tiền của tuổi Mùi luôn dày cộm. Quý nhân xuất hiện trong ngày hôm nay sẽ mang đến cho bạn những thông tin đầu tư mang tính chiến lược và vô cùng quý giá. Đây cũng là thời điểm lý tưởng để con giáp này dũng cảm mở rộng quy mô kinh doanh hoặc lấn sân sang những thị trường mới.

Bạn còn có vận may trúng thưởng ở các chương trình tri ân hoặc bất ngờ nhận được những món quà có giá trị từ người thân. Mọi áp lực nợ nần hay khó khăn về dòng tiền phát sinh trước đó hoàn toàn được giải tỏa triệt để. Lời khuyên cho tuổi Mùi là nên trích ra một phần thành quả để tiếp tục đầu tư vào tri thức hoặc nâng cấp công cụ làm việc. Nhìn chung con giáp này hoàn toàn có thể tự tin tận hưởng một ngày làm việc đầy năng lượng với túi tiền vô cùng rủng rỉnh.

Con giáp tuổi Tuất: Tận hưởng Lục Hợp – Phú quý vinh hoa

Mối quan hệ Lục Hợp giữa Tuất và Mão mang lại cho con giáp tuổi Tuất một ngày Thứ Hai ngập tràn may mắn và sự hòa hợp về mặt nhân duyên. Bạn đi đến đâu cũng được người khác yêu mến, tin tưởng và sẵn sàng tạo điều kiện tốt nhất để phát triển các dự án kiếm tiền.

Những bế tắc trong việc thu hồi công nợ trước đây hoàn toàn được tháo gỡ một cách êm đẹp nhờ sự can thiệp và giúp đỡ từ quý nhân. Đối với những người làm nghề tự do, bạn liên tục nhận được những đơn hàng hoặc lời mời hợp tác mới với mức thù lao rất hậu hĩnh. Dòng tiền lưu thông trơn tru giúp tuổi Tuất có thể tự tin triển khai các kế hoạch mua sắm tài sản có giá trị lớn cho gia đình.

Khả năng ngoại giao xuất sắc cũng giúp bạn thuyết phục thành công các nhà đầu tư rót vốn vào ý tưởng kinh doanh mới của mình. Vận trình tài lộc lên cao nhưng con giáp này cũng cần tỉnh táo trước những khoản chi tiêu ngẫu hứng cho các món đồ xa xỉ không thực sự cần thiết. Hãy cố gắng giữ cho mình một cái đầu lạnh để bảo toàn thành quả tài chính và duy trì lộc khí lâu dài cho tương lai. Sự khởi đầu tuần mới thuận lợi này chính là bệ phóng vững chắc để bạn gặt hái thêm nhiều thành công rực rỡ trong những ngày tiếp theo.

*Lưu ý chung:

Dù đón nhận nhiều cát khí từ cục diện Tam Hợp và Lục Hợp, ba con giáp tuổi Hợi, tuổi Mùi và tuổi Tuất vẫn cần hành sự thận trọng để bảo toàn tài lộc. Bản chất nạp âm Tùng Bách Mộc của ngày Tân Mão mang tính chất cứng cáp và kiên định, dễ khiến bạn trở nên bảo thủ, khăng khăng theo ý mình mà bỏ qua những biến động thực tế của thị trường.

Do đó, việc duy trì sự linh hoạt trong giao tiếp, kiểm tra kỹ lưỡng các điều khoản hợp đồng và chứng từ kế toán đầu tuần là điều vô cùng cần thiết. Bạn cũng nên ưu tiên bảo vệ nguồn vốn hiện có và giải quyết dứt điểm các dự án tồn đọng thay vì vội vàng dốc tiền vào những lĩnh vực đầu tư mạo hiểm mới lạ. Cuối cùng, một kế hoạch phân bổ tài chính khoa học kết hợp với thái độ khiêm tốn sẽ giúp bạn giữ chặt ví tiền, biến các cơ hội trong ngày thành nền tảng giàu có bền vững.

* Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.