Tử vi tuần mới (23/11–29/11) dự báo có 3 con giáp dễ bị réo tên trong những chuyện tưởng chẳng liên quan đến mình.

Tuần 23/11–29/11, ba con giáp này dễ vướng vào những chuyện ban đầu nhỏ xíu. Một câu nhắc trong nhóm chat khiến đồng nghiệp chạnh lòng. Một lời kể hộ đi thêm vài vòng rồi quay về với phiên bản khác hẳn. Có khi chỉ vì thuận miệng nhận lo một cuộc hẹn mà đến cuối tuần, cả nhóm lại quay sang hỏi tội mình.

Cuối tháng, công việc cần chốt mà lịch hẹn cũng bắt đầu dày lên. Người bận thường nhắn nhanh, người đang sốt ruột lại dễ đọc một câu theo giọng gay gắt hơn ý người gửi. Với tuổi Dậu, Thân và Ngọ, rắc rối tuần này có thể nảy ra ngay trong những cuộc trò chuyện quen thuộc nhất, ở chỗ làm, trong nhóm bạn hay quanh một cái hẹn cả nhà đã bàn từ lâu.

Tuổi Dậu – Góp ý đúng, người nghe vẫn có thể thấy mất mặt

Tuổi Dậu tuần này dễ nhận ra những lỗi người khác bỏ qua, nhất là khi cả nhóm đang chạy cho kịp hạn cuối tháng. Chẳng hạn, sát giờ gửi tài liệu, bạn phát hiện số liệu trong bản đính kèm vẫn là của tuần trước. Một câu nhắn như “Phần này đã nhắc mấy lần rồi mà vẫn sai” có thể khiến người phụ trách thấy mình bị bêu tên trước cả nhóm. Trong lúc bạn chỉ mong có bản đúng để gửi đi, người kia đã bắt đầu nghĩ xem bao nhiêu đồng nghiệp vừa đọc được lời ấy.

Nếu cần sửa gấp, tuổi Dậu có thể chỉ rõ chỗ cần thay và giờ cần nhận lại. Chuyện vì sao cùng một lỗi cứ lặp lại có thể trao đổi riêng sau khi xong việc. Khi ấy, bạn cũng có cơ hội hỏi xem người làm đang vướng ở đâu. Có thể họ lấy nhầm bản trong thư mục chung, hoặc cả nhóm vẫn dùng hai phiên bản mà chưa ai đứng ra chốt. Tìm đúng nguyên nhân đôi khi còn giúp bạn khỏi phải nhắc lại vào tuần sau.

Ở nhà cũng dễ có một tình huống tương tự. Người thân nhờ bạn xem hộ cách họ sắp xếp một buổi gặp, bạn góp ý rất kỹ rồi tiện miệng nhắc luôn lần trước họ làm chưa ổn. Từ đấy, câu chuyện dễ chuyển sang tranh cãi xem ai hay chê ai. Tuần này, tuổi Dậu cứ nói về việc đang cần giải quyết. Một lời góp ý vừa đủ thường dễ nghe hơn cả một bản tổng kết lỗi cũ.

Tuổi Thân – Nghe hai bên tâm sự, coi chừng thành người đưa tin

Tuổi Thân hay được bạn bè kể chuyện vì bắt nhịp nhanh, lại biết pha trò cho người đối diện bớt căng. Tuần này, chính sự thân thiết ấy có thể đưa bạn vào thế khó. Một người vừa than rằng họ buồn vì bị bỏ quên trong cuộc hẹn. Người kia tình cờ hỏi bạn xem có chuyện gì. Bạn kể lại đôi câu với ý để họ hiểu nhau hơn. Đến khi hai bên nói chuyện, cái tên được nhắc đầu tiên lại là tên bạn.

Chuyện dễ rối hơn khi lời tâm sự được rút gọn qua vài lượt kể. “Tớ hơi buồn vì mọi người đổi lịch mà quên báo” qua miệng người khác có thể thành “Nó giận vì mọi người cố tình gạt nó ra”. Tuổi Thân có thể nhớ rất rõ mình đã nói gì, nhưng sẽ khó lần lại từng chỗ câu chuyện đổi nghĩa. Nếu người kia thật sự muốn hiểu, hãy để họ hỏi trực tiếp người đang buồn. Bạn vẫn có thể giúp bạn mình nghĩ cách mở lời, nếu họ cần.

Ở chỗ làm, lời nhắn “Nghe đâu sắp đổi người phụ trách” cũng thuộc nhóm dễ làm bạn vạ lây. Người nghe có thể tưởng bạn đã biết quyết định nội bộ, rồi dùng tên bạn để nói tiếp với người khác. Nếu lỡ chia sẻ một thông tin còn bỏ ngỏ, hãy đính chính sớm với đúng người đã nghe. Câu “Mình mới nghe trong lúc mọi người bàn, việc này vẫn chưa chốt” thường có ích hơn một tràng giải thích sau khi cả phòng đã biết.

Tuổi Ngọ – Lời hứa lúc cao hứng dễ biến thành việc cả nhóm trông vào

Thị phi của tuổi Ngọ tuần này có thể bắt đầu từ một câu rất nhiệt tình như “Cứ để mình lo”. Chẳng hạn, cả nhóm đang bàn chuyện ăn uống cuối tuần, bạn quen một quán nên nhận đặt chỗ. Trong đầu bạn, việc ấy còn phụ thuộc vào số người đi và giờ mọi người rảnh. Nhưng có người nghe xong đã hiểu là chỗ được giữ, thậm chí rủ thêm bạn. Đến sát ngày, quán hết bàn, câu đầu tiên trong nhóm dễ là “Tưởng Ngọ lo rồi mà?”.

Tuổi Ngọ thích giúp bạn bè vẫn có thể nhận lời theo đúng phần mình làm được. “Mình hỏi quán trước, tối thứ Tư báo lại” đủ rõ để cả nhóm chưa vội đổi kế hoạch. Nếu việc chung liên quan đến tiền đặt cọc hay quà góp, hãy để mọi người đồng ý số tiền trước khi bạn ứng. Vài phút chốt trong nhóm có thể giúp bạn tránh cảnh bỏ công lo liệu, rồi còn phải nhắn từng người để giải thích vì sao phát sinh thêm tiền.

Nếu có người trách ngay trong nhóm chat, tuổi Ngọ dễ muốn đáp lại bằng một câu cho hả. Hãy nói phần cần biết trước, như quán còn khung giờ nào hoặc ai đã xác nhận đi. Chuyện bạn thấy lời trách ấy thiếu công bằng có thể nói riêng sau. Khi cả nhóm đang đợi một phương án, người đưa ra được bước tiếp theo thường dễ làm dịu cuộc trò chuyện hơn người cố phân xử ngay xem ai nhớ đúng.

Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm.