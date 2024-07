3 chi tiết chứng minh sự thâm thúy của "chị đại" Thanh Hằng trong vụ thị phi với Hoàng Thùy

Thanh Hằng đã có 23 năm hoạt động nghệ thuật, từng đó năm đủ để cô quen với việc đối mặt với những "tai bay vạ gió" từ thuở mới vào nghề. Thanh Hằng của hiện tại là một ngôi sao hạng A, được công chúng gọi là "chị đại" làng mẫu Việt, chính vì thế mà cách cô phản pháo khi dính vào những thị phi cũng phải đạt một "level" khác. Chẳng cần lên phần 1, 2, 3, 4 úp úp mở mở để định hướng dư luận chĩa mùi dùi tấn công, bắt nạt ai đó, chẳng cần phải tung tin nhắn làm bằng chứng để thể hiện mình "biết tuốt" và mình thật là "ghê gớm"... 3 chi tiết trong màn đáp trả của Thanh Hằng để hiện sự thâm thúy và sâu cay, trình độ và ý thức nghề nghiệp cực cao.

Thanh Hằng dùng chính "keyword" của Hoàng Thùy để đáp lại

Sau Dược sĩ Tiến và Hương Giang thì Thanh Hằng được gọi vào cuộc "chiến" đấu tố vì tin nhắn "Thanh Hang doesn't want..." (Thanh Hằng không muốn) được Hoàng Thùy tung ra. Ngay lập tức, nhiều cuộc tranh luận trái chiều nổ ra trên mạng xã hội, cụm từ "doesn't want" cũng trở nên viral. Giữa lúc bị réo tên trong một cuộc thị phi, Thanh Hằng vẫn tiếp tục xuất hiện với vai trò giám khảo tại Miss Universe Vietnam.

Sự thâm thúy của "chị đại" thể hiện qua việc cô không lên tiếng giải thích dài dòng mà khoe nhận được một bó hoa từ ông Valentin Trần (Chủ tịch Miss Universe Vietnam) - nhân vật được cho là "Mr.V" đã mời cô làm ban giám khảo rồi hủy phút cuối trong series "Chị chị em em Hoàng Chè chuyện" của Hoàng Thùy. Đáng nói, nhiều người cho rằng Thanh Hằng "mượn tay" vị chủ tịch này để đối đáp Hoàng Thùy, bởi lẽ trên bó hoa có lời nhắn "Mr.V really wants you" (Mr.V rất cần bạn). Điều này ngầm thể hiện nếu đặt Hoàng Thùy và Thanh Hằng lên một bàn cân, chắc chắn lựa chọn đến từ ban tổ chức, nhà sản xuất không phải là Hoàng Thùy.

Thanh Hằng xuất hiện thân thiết bên Dược sĩ Tiến, "Mr.V"

Cùng là những nhân vật bị nghi dính đến drama, Thanh Hằng - Dược sĩ Tiến - Chủ tịch Miss Universe Vietnam xuất hiện bên nhau thân thiết ở trường quay. Có thể thấy, Thanh Hằng có thần thái rất quyền lực khi đứng giữa 2 nhân vật đình đám của chương trình. Trong clip kéo dài 14 giây, cô vui vẻ trò chuyện với ông Valentin Trần. Việc được đích thân Chủ tịch của cuộc thi hết tặng hoa đến đích thân "take care" khi ghi hình cũng phần nào thể hiện sự trân trọng và giá trị của Thanh Hằng tại Miss Universe Vietnam.

Trước đó, chính ông Valentin Trần cũng đã có bài đăng bức xúc, yêu cầu Hoàng Thùy dừng tạo thị phi: "Đủ rồi, Hoàng Thùy. Trong ngành của chúng ta, các cuộc đàm phán đôi khi thành công và đôi khi không, vì nhiều lý do. Tôi tin rằng chúng ta không cần phải đi sâu vào những chi tiết đó nữa. "Khi đầu tư vào Miss Universe Vietnam, mục tiêu của tôi là nâng tầm cuộc thi sắc đẹp ở Việt Nam. Tôi thực sự tin rằng với Hương Giang và Dược sĩ Tiến, chúng tôi đang đạt được những bước tiến tích cực, mặc dù không hoàn hảo. Cuộc thi phải tiếp tục, nhưng nó là Miss Universe Vietnam chứ không phải những kịch tính không cần thiết".

Người chuyên nghiệp chứng minh bằng những nỗ lực, hiệu quả trong công việc, chứ không bằng "võ mồm".

Sáng 18/7, Thanh Hằng tiếp tục ngày ghi hình thứ 2, cô được khen bởi sự chuyên nghiệp và làm việc chăm chỉ suốt nhiều giờ đồng hồ

Diện cả cây Chanel, vô tình hay hữu ý?

Vào năm 2021, showbiz Việt có vụ ồn ào một Á hậu, người mẫu có thái độ trịch thượng, hống hạch khi nghi ngờ ai đó "cầm nhầm" chiếc túi thương hiệu Chanel. Sau đó, Hoàng Thùy đã lên tiếng thừa nhận cô chính là nhân vật "Á hậu Vbiz" trong vụ thị phi này. Diễn biến sự việc là trong một show thời trang vào năm 2016, Hoàng Thùy mang theo cái túi màu trắng của Chanel. Khi được gọi vào thay đồ, cô đứng cạnh một bạn người mẫu khác cũng như đặt chiếc túi ở vị trí gần đó. Tuy nhiên, sau đó chiếc túi này "không cánh mà bay". Hoàng Thùy hỏi nhân viên và được báo rằng có một bạn người mẫu đã cầm túi của mình đi ra ngoài. Sau khi truy tìm, Hoàng Thùy nhận lại chiếc túi của mình, trong quá trình có xảy ra tranh cãi với một đàn chị. Vụ drama này ít nhiều khiến Hoàng Thùy bị ảnh hưởng thời điểm đó, nhiều năm sau vẫn liên tục được đào lại.

Thế mà không biết có phải là trùng hợp không, Thanh Hằng chọn một "cây Chanel" xịn xò, đắt đỏ để xuất hiện ở trường quay sau khi bị Hoàng Thùy réo tên. "Chị đại" còn thể hiện sự chuyên nghiệp khi "bắn" vài nét ảnh thần thái quyền lực - trên người diện đồ Chanel, bên cạnh đặt chiếc túi Chanel. Vô tình, chính chi tiết này đã khiến những "thánh hóng" chuyện lần nữa đạo lại vụ lùm xùm thái độ của Hoàng Thùy.

