3 câu ngày nào cũng nói khiến bạn mãi nghèo

Có những câu nói nghe tưởng lạc quan, nhưng thật ra lại là liều thuốc gây mê tài chính. Chúng khiến bạn thấy yên tâm trong ngắn hạn và nghèo thêm trong dài hạn.

1. “Tiền rồi sẽ kiếm lại được”

Một câu kinh điển, đặc biệt hay được dùng sau mỗi lần quẹt thẻ quá tay. Nghe có vẻ tích cực, nhưng nếu không đi kèm kế hoạch kiếm lại thật thì đó chỉ là lời bào chữa cho cảm xúc. Tiền có thể kiếm lại, nhưng thời gian, sức khỏe và cơ hội thì không. Mỗi lần “cứ tiêu đi” là một lần bạn hoãn cơ hội tích sản hoặc bỏ lỡ một khoản đầu tư đúng lúc. Người có tư duy tài chính tốt không tiếc tiền, nhưng luôn biết rõ mình đang đổi nó lấy điều gì.

Ảnh minh hoạ

2. “Mình còn trẻ, còn thời gian làm lại”

Đúng, bạn còn trẻ, nhưng đó không có nghĩa là bạn được phép sai lầm mãi. Nhiều người dùng tuổi trẻ như cái cớ để không tính toán, không tích lũy, không học quản lý tài chính. Đến lúc cần một khoản tiền để chuyển việc, khởi nghiệp hay nghỉ vài tháng lấy lại năng lượng mới nhận ra chẳng có gì ngoài lương tháng. Tuổi trẻ là để thử, nhưng không phải để thử hết sai lầm tài chính người khác đã cảnh báo. Chút chủ động hôm nay có thể đổi lấy vài năm tự do sau này. Đừng để “còn trẻ” trở thành lý do trì hoãn.

Ảnh minh hoạ

3. “Đầu tư cho tương lai mà”

Một trong những câu nói được lạm dụng nhiều nhất. Từ mua điện thoại mới, học khóa vài triệu đến sắm đồ “đi event cho chuyên nghiệp” - tất cả đều được dán nhãn “đầu tư cho tương lai”. Nhưng không phải cái gì tiêu ra cũng là đầu tư. Đầu tư là khi tiền sinh ra giá trị lâu dài hoặc tạo dòng tiền mới, chứ không phải khi bạn chỉ cảm thấy tốt hơn trong chốc lát. Trước khi tiêu, hãy hỏi: tương lai nào đang được đầu tư ở đây - tương lai của mình, hay của người bán hàng?

Tóm lại: Những câu tự an ủi này không khiến bạn xấu, chỉ khiến bạn ngủ quên. Tiền không ghét ai, nó chỉ rời khỏi người không nghiêm túc với nó.