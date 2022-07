3 bước khiến Chani (SF9) bị fan cưa đổ trong phim Miracle trên FPT Play

Câu chuyện của Miracle - Phép Màu - xoay quanh cô gái trẻ Lee So Rin (Kang Min Ah) vốn hâm mộ cuồng nhiệt chàng ca sĩ điển trai Louis (Chani SF9) từ khi còn là nữ sinh trung học. Duyên số đưa đẩy bộ đôi gặp nhau nhưng So Rin không nhận ra anh, để rồi hai người phải cách biệt nhiều năm. Đến khi gặp lại, cô nàng mới tung chiêu từng bước chiếm trọn trái tim thần tượng. Đây chắc chắn là những tips bỏ túi mà các bạn gái không nên bỏ qua, nếu muốn cưa đổ bất cứ chàng trai nào.

Thu thập thông tin, tung chiêu lúc cần

Trong phim, Louis vốn là ca sĩ nổi tiếng vạn người mê. Điều đó khiến anh mất đi cuộc sống riêng tư vì đi đâu cũng bị người hâm mộ phát hiện. Khi trở về nước, Louis càng trở nên khép kín. Ít giao thiệp lại không có bạn bè thân thiết, sự điển trai không thể "cứu" Louis thoát khỏi kiếp độc thân dù sở hữu hàng vạn người hâm mộ.

Là một trong số những fangirl cuồng nhiệt, Lee So Rin từ khi còn là học sinh cho đến khi đi làm vẫn chưa bao giờ từ bỏ viễn cảnh hạnh phúc bên thần tượng. Cô nàng dành thời gian "ngâm cứu" Louis ở mọi phương diện. Từ ngày sinh, số đo ba vòng, cung hoàng đạo đến những vật dụng liên quan đến chàng ca sĩ, So Rin đều nắm rõ trong lòng bàn tay.

Duyên số đẩy đưa sau nhiều năm xa cách, So Rin vô tình trở thành trợ lý của Louis. Chính lúc này, kho thông tin vô tận về thần tượng có sẵn trong đầu đã giúp cô nhanh chóng ghi điểm với "crush". Vốn đã quen thuộc với cảm giác cô độc, Louis không khỏi bất ngờ vì sự kiên nhẫn và tường tận của So Rin về bản thân mình. Đây là bước đầu tiên khiến hai con người tưởng chừng quá cách biệt bắt đầu nhích lại gần nhau.

Tận dụng mạng xã hội nắm bắt thời cơ

Một khi khoảng cách đã được thu hẹp, tìm thời cơ "tạo nét" là vấn đề tiếp theo mà nữ chính phải đối mặt. Lúc này, các kênh mạng xã hội bỗng phát huy tác dụng, trở thành trợ thủ đắc lực cho So Rin. Để nắm bắt tình trạng của Louis theo thời gian thực, cô lật tung mọi tài khoản để thu thập thông tin, lần theo dấu vết. Bước đi này nghe có vẻ đơn giản nhưng thực thế lại khá phức tạp vì nhiều hạn chế. Không chỉ mất thời gian, tốn pin điện thoại mà còn đòi hỏi phải có sự tinh tế và kiên trì nhất định.

Nỗ lực của So Rin cũng phần nào được đền đáp khi cô phát hiện "crush" đang lang thang giữa trời tối mịt vì bị fan cuồng truy đuổi ở nơi công cộng. Sự nhạy bén của một fangirl đã lập tức khởi động máu trinh thám của So Rin. Hàng loạt phán đoán, phân tích logic đã giúp cô nhanh chóng tìm thấy chàng ca sĩ.

Song, công việc cưa đổ idol cũng sẽ đổ sông đổ bể nếu không có tuyệt chiêu cuối. Biết Louis đang đói cồn cào, So Rin lập tức kéo anh chàng đi ăn một bữa thật ngon. Chưa kể, cô còn hiểu rõ khẩu vị chàng ca sĩ, biết từ lâu đã không được ăn món Hàn. Ai lại có thể từ chối một cô gái vừa thông minh lại còn tâm lý như thế chứ!

Cho qua đêm miễn phí, sẵn tiện ra mắt phụ huynh

So với hai bí quyết trên, đây mới thực sự là tuyệt chiêu cuối. Khi biết Louis không có nơi nào để đi giữa trời tối mịt, So Rin bèn dẫn về nhà… an toàn. Ngoài ra, nhân dịp này cô cũng luôn tiện giới thiệu bạn trai tương lai với cha mẹ để sau này đỡ phải tổ chức ra mắt.

Với một ngôi sao như Louis, không gian sống có vẻ hơi bất tiện. Nhưng với cô nàng So Rin thì sân nhà hoàn toàn là lợi thế. Nhất cự ly, nhì tốc độ, muốn thả thính lúc nào cũng thuận lợi, nhớ quá thì gọi ra ngắm nhìn một chút cũng không sao.

Hơn nữa, So Rin còn có sự trợ giúp nhiệt tình của phụ huynh. Cha mẹ cô liên tục đẩy thuyền cho con gái, giúp cô vừa giữ được hình ảnh "gái ngoan", lại nhanh chóng tiến thẳng đến trái tim idol. Nước cờ này quả thật là "nhất tiễn song điêu", khó ai có thể nghĩ ra được!

Những tưởng chuyện tình So Rin và Louis sẽ diễn ra suôn sẻ thì biên kịch lại "lật kèo", thêm vào tình địch cạnh tranh với chàng ca sĩ nổi tiếng. Điều đó khiến khán giả vẫn chưa biết mối tình này sẽ đi đến đâu khi hai anh chàng liên tục cạnh tranh để chiếm được So Rin. Những diễn biến tiếp theo sẽ còn gay cấn và khó đoán hơn nữa khi phim sắp đến hồi kết.

