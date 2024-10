25 tiếng livestream chinh phục tín đồ thời trang của TikTok Shop

Định hình trải nghiệm giải trí kết hợp mua sắm thế hệ mới

Tại Triển lãm eCommerce Expo Asia 2024 (Singapore) vừa qua, TikTok Shop cho hay, 66% người dùng Đông Nam Á chuộng mua sắm qua livestream. Để ra quyết định "chốt đơn", 73% muốn phiên LIVE có đủ nội dung tin cậy để cân nhắc, và 75% muốn tương tác để nhận các đề xuất mua sắm phù hợp nhất.

Trên TikTok Shop, cứ 1 trong 3 người dùng sẽ xem livestream. Để gia tăng chuyển đổi, nền tảng đang tối ưu hành trình mua sắm "đa điểm chạm" cho khách hàng. Các phiên LIVE chú trọng mang đến đa dạng góc độ thông tin, cung bậc cảm xúc để thúc đẩy quyết định mua hàng bằng cả lý trí lẫn con tim.

Phiên LIVE "Thời Trend - Deal Đẹp" nằm trong chuỗi sự kiện Super Brand Festival gần đây chính là case-study điển hình về cách TikTok Shop lắng nghe, đọc vị và thấu hiểu người dùng. Kéo dài 25 tiếng với chủ đề "From Factory to Runway", đây là phiên LIVE ngành thời trang có kỷ lục doanh số cao bậc nhất của nền tảng này.

TikTok Shop biến phòng livestream thành sàn diễn đa phong cách

Ngay ở điểm chạm đầu tiên, TikTok Shop biến phòng livestream thành 2 sàn diễn đa phong cách, tạo hứng khởi thu hút người xem bước vào hành trình "giải trí trước, mua sắm sau". Không gian phiên LIVE liên tục chuyển bối cảnh, từ sàn runway chuyên nghiệp cho đến xưởng may của các nhà mốt tài hoa. Các bộ sưu tập mới của hơn 50 thương hiệu hội ngộ, mang đến trải nghiệm như ngồi nhà dự Fashion Week của làng mốt Việt.

Sải bước trên runway, 20 người mẫu mang thần thái "high-fashion" liên tục trình diễn sản phẩm mới, thử đồ trực tiếp và mix-match trang phục theo yêu cầu của người xem. Thay vì mua sắm "hack não" bằng trí tưởng tượng, người dùng được mục sở thị phom dáng và màu sắc thực tế của trang phục khi khoác lên cơ thể người mẫu, đặt câu hỏi tương tác tức thời và thỏa sức chọn món đồ phù hợp với giới tính, độ tuổi, vóc dáng, gu thẩm mỹ của bản thân.

Củng cố mức độ tự tin cho quyết định mua hàng của người dùng là những ý kiến cá nhân uy tín của "dàn host công tâm" - hoa hậu Hương Giang và 11 fashionista. Cùng nhau, họ không chỉ đánh giá về chất liệu vải cho đến đường kim mũi chỉ, mà còn cập nhật các xu hướng thời trang mới, chia sẻ nhiều bí quyết phối đồ, khích lệ giới trẻ dám thử để tìm ra phong cách mặc đẹp chân ái cho riêng mình...

Phiên LIVE chiều lòng các tín đồ thời trang với trải nghiệm khám phá đầy cảm xúc

Gạt bỏ mọi đắn đo về giá, TikTok Shop còn chiều hết nấc khách hàng bằng cả vũ trụ "deal đẹp" độc quyền flash-sale đến 50%, voucher thời trang giảm đến 30% và miễn phí vận chuyển đến 700.000 đồng, chưa kể kho quà thả liên tục mỗi 15 phút.

25 tiếng livestream đã thành công bùng nổ với hơn 5 triệu lượt xem, 35 triệu lượt tiếp cận sản phẩm, 1.5 triệu lượt nhấp vào sản phẩm và 30 nghìn đơn hàng được bán ra. Sức công phá của "From Factory to Runway" không phải ăn may, mà đến từ sự thấu hiểu giới trẻ - những người tìm kiếm trải nghiệm giải trí mới mẻ vượt ra ngoài mua sắm đơn thuần.

TikTok Shop mở ra tương lai thời trang trên nền tảng số

Thế giới thời trang đầy sôi động đang được TikTok Shop gia nhiệt hơn nữa bằng những phiên LIVE sáng tạo không đụng hàng. Với dữ liệu doanh thu khủng từ "From Factory to Runway", TikTok Shop thực chứng sức mạnh của nền tảng số trong việc nâng tầm livestream bán hàng trong ngành thời trang.

Trên LIVE, người mua sẽ không cần quá nhiều nỗ lực tìm kiếm thông tin sản phẩm, tưởng tượng về trang phục qua ảnh, chờ đợi bộ sưu tập mới giảm giá… Nhà bán cũng không cần săn đuổi khách hàng tiềm năng bằng các phương thức tiếp thị cũ trong thời gian dài. Nền tảng số cho phép cả hai bên gia nhập vào hành trình gặp gỡ - tương tác - chốt đơn chỉ trong vài phút cho mỗi món hàng.

TikTok Shop có sẵn mọi giải pháp và công cụ để trở thành cầu nối giúp các thương hiệu và nhà sáng tạo nội dung thoả sức chia sẻ niềm đam mê với những tâm hồn mộ điệu thời trang. LIVE Shopping trên nền tảng mang đậm tính giải trí hấp dẫn và sáng tạo, giữ chân người xem lâu hơn và rút ngắn quá trình ra quyết định mua hàng.

LIVE Shopping trên TikTok Shop còn hướng đến việc nuôi dưỡng các cảm xúc tích cực cho cộng đồng, bởi thời trang không chỉ đơn giản là mặc đẹp và đúng mốt, mà còn là tuyên ngôn về bản thân, khoe cá tính và yêu chính mình. Thực tế, không ít người dùng đã mua được món đồ ưng ý từ LIVE, thử nghiệm phong cách mới, ghi lại video ngắn và gắn hashtag #TikTokFashion, #OOTD (Outfit Of The Day)… để tự tin chia sẻ với cả thế giới.

Thành công trong mảng thời trang cũng tạo bước đà cho TikTok Shop mở rộng sức ảnh hưởng của nền tảng đến các ngành hàng khác với "bộ 3 tinh thần lõi": thấu hiểu người dùng, nắm bắt xu hướng và không ngừng sáng tạo. Đặc biệt trong mùa lễ hội náo nhiệt cuối năm, TikTok Shop công bố đầu tư gấp 4 lần cho các hoạt động thúc đẩy tiêu dùng, nâng cao trải nghiệm mua sắm và mở rộng phạm vi tiếp cận khách hàng.