25 người đăng ký đi họp lớp nhưng có tận 30 người đến, tôi thoát nhóm chung ngay sau bữa ăn, từ nay xin cạch chuyện "họp hành"

Họp lớp vốn là nơi để kết nối lại tình cảm cũ và tìm lại sự thư thả cho bản thân. Thế nhưng, luôn có những hành vi vô ý tứ làm hỏng hứng thú của tập thể.

Đối với chuyện họp lớp, từ trước đến nay tôi luôn chủ động tránh xa, giữ khoảng cách. Sở dĩ như vậy là vì tôi sợ xảy ra những điều không vui, khiến tình bạn thuở học trò trong sáng, đẹp đẽ ngày nào bị xé toang, chỉ còn lại sự toan tính và so bì. Vì thế, bất kể là lời mời họp lớp cấp hai hay cấp ba, tôi đều từ chối.

Thế nhưng năm ngoái, con của thầy giáo dạy Toán mà tôi quý nhất thời cấp hai đỗ đại học. Mọi người đều vào nhóm lớp gửi lời chúc mừng thầy, còn hẹn nhau dịp Tết về quê sẽ cùng đến thăm thầy. Vì lý do này, tôi thấy khó lòng từ chối nên đã đồng ý dịp Tết sẽ cùng về trường thăm thầy.

Sau đó, lớp trưởng lập danh sách trong nhóm, có 25 người đăng ký tham gia. Lớp trưởng bảo mỗi người tạm đóng 200 tệ, trích một nửa ra mua quà cho thầy, phần còn lại thì dùng để đi ăn, thừa thiếu thế nào sẽ tính sau. Ai nấy đều không có ý kiến gì, thế là chốt phương án như vậy.

Đến hôm họp lớp, lớp trưởng cùng 4 bạn khác làm đại diện đến thăm thầy giáo, 19 người còn lại đến nhà hàng trước để gọi món, đồng thời ngồi đợi lớp trưởng và nhóm của A Qua - một thành viên trong lớp tới muộn. Trong lúc chờ nhóm lớp trưởng, A Qua và vài người đi muộn cũng vừa đến nơi.

Không chỉ đến muộn, A Qua còn dẫn theo mấy người lạ mà cả lớp chẳng ai quen biết. Ban đầu dự kiến có 25 người, kết quả thực tế lại thành 30 người. Không khí bỗng chốc trở nên gượng gạo, gian phòng vừa rồi còn rộn ràng bỗng chốc im bặt. Thế nhưng nhóm A Qua dường như chẳng hề bận tâm, cứ thản nhiên cầm thực đơn gọi món.

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Khi lớp trưởng và mọi người quay lại, thấy sự xuất hiện của mấy người lạ cũng rất ngơ ngác, rõ ràng trước đó A Qua không hề báo trước sẽ dẫn theo bạn bè ngoài lớp. Nhưng để buổi gặp mặt không bị gián đoạn, lớp trưởng cũng không so đo nhiều. Đến khi món ăn dọn lên, mọi người ai nấy cắm cúi ăn phần mình, câu chuyện trong bữa tiệc cứ ngắt quãng, nhạt toẹt.

Ăn xong, lớp trưởng đi thanh toán. Bữa ăn hết hơn 2.000 tệ, sau khi trừ tiền quỹ thì vẫn còn thiếu hơn 500 tệ. Lớp trưởng đành tạm ứng trả trước. Sau đó, cậu ấy nhắn vào nhóm WeChat bảo mọi người chia đều khoản thiếu này, mỗi người cần gửi thêm cho cậu ấy hơn 200 tệ nữa.

1. Đừng tham món lợi nhỏ

Thứ nhất, đừng bao giờ hám món lợi nhỏ. Khi nghe phải đóng thêm tiền, mọi người đều không mấy sẵn lòng. Có người lên tiếng trước: "Bọn tao đã đóng 200 tệ rồi, vả lại A Qua còn dẫn thêm mấy người đi cùng, hơn 500 tệ này đáng ra phải để bọn họ trả mới đúng." Có người hưởng ứng, nhưng A Qua lại gạt phắt đi: "Mắc mớ gì tao phải trả? Trước đó tao cũng đóng tiền rồi mà, tụi bay đâu có bảo là không được dắt người theo đâu!"

Mắt thấy đôi bên sắp lao vào cãi cọ, lớp trưởng vội đứng ra can ngăn: "Mọi người đều là bạn bè cùng lớp, đừng vì chút chuyện cỏn con này mà sứt mẻ tình cảm. Một người gánh thì là khoản tiền lớn, nhưng nếu tất cả cùng chia nhau thì mỗi người cũng chỉ vài chục tệ thôi."

Lúc đó tôi vô cùng tức giận. Tôi giận vì thói trơ trẽn của nhóm A Qua bao nhiêu, thì lại càng bực mình trước tính cả nể, thích làm người tốt của lớp trưởng bấy nhiêu. Người tự ý dắt thêm người ngoài đến là A Qua, rốt cuộc lại quay ngược lại trách móc mọi người, thật khiến người ta không sao nuốt trôi cục tức. Mọi người trong nhóm cứ lời qua tiếng lại không dứt, cuối cùng tôi chỉ chuyển phần tiền của mình vào nhóm rồi lập tức thoát nhóm chat.

Trước những gì diễn ra trong buổi họp mặt, tôi thực sự ngán ngẩm chẳng buồn nói, cũng không muốn tranh cãi thêm. Tôi không thể thay đổi người khác, điều duy nhất tôi có thể làm là không dính dáng đến những chuyện như vậy nữa và tuyệt đối không đi họp lớp. Tôi chọn rời nhóm để tìm lại sự yên bình cho chính mình.

2. Làm người phải biết nghĩ rộng lượng, đàng hoàng

Thứ hai, làm người phải biết nhìn xa trông rộng và hành xử cho đàng hoàng. Tôi không rõ công việc hiện tại của A Qua ra sao, nhưng trong mắt tôi lúc này, cậu ta là người làm việc thiếu chu toàn, vô trách nhiệm và tính tình cực kỳ hẹp hòi. Trước khi họp lớp, cậu ta không buồn báo trước một tiếng chuyện dẫn người ngoài đi cùng.

Khi nảy sinh rắc rối sau bữa ăn, cậu ta không hề có thiện chí giải quyết hay hòa giải, trái lại còn đùn đẩy trách nhiệm. Ấn tượng để lại thực sự quá tệ. Người ta vẫn thường bảo bạn bè cũ chính là những mối quan hệ quý giá, nhưng chứng kiến cách hành xử như vậy trong buổi họp lớp, tin chắc sau này nếu có cơ hội hợp tác làm ăn, chẳng ai dại gì mà chung đụng với A Qua.

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3. Luôn giữ hình ảnh tốt đẹp

Thứ ba, hãy luôn để lại ấn tượng tốt đẹp trong mắt người khác. Đôi khi, một ấn tượng xấu đã hằn vào tâm trí người khác thì rất khó xóa bỏ. Cho dù nhiều năm trôi qua, chỉ cần nhắc đến cái tên đó, điều đầu tiên hiện lên trong đầu bạn có thể chính là hành vi xấu xí mà họ từng làm.

Bởi vậy, trong những dịp tụ họp đông người, nhất định phải để ý đến lời ăn tiếng nói và cử chỉ của bản thân. Hãy sống đàng hoàng, thoáng tính, đừng vì chiếm được chút lợi lộc con con mà tự đắc. Hãy nhớ rằng, đôi khi những gì bạn đánh mất còn nhiều hơn gấp bội so với cái lợi nhỏ nhoi bạn vơ vét được.

Họp lớp vốn là nơi để kết nối lại tình cảm cũ và tìm lại sự thư thả cho bản thân. Thế nhưng, luôn có những hành vi vô ý tứ làm hỏng hứng thú của tập thể, biến buổi tụ họp thành một mớ lộn xộn khiến ai nấy ra về trong sự ấm ức, để rồi từ đó về sau, hễ nhắc đến chuyện họp lớp là ai nấy đều e ngại, chùn bước.

(Nguồn: QQ)