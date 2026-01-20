Theo Sina, bộ phim Tiêu Nhân (Tên khác: Người Bảo Vệ, tiếng Anh: The Guardian) do Ngô Kinh, Vu Thích, Tạ Đình Phong đóng chính đã ra mắt trailer đầu tiên và nhận được những phản hồi rất tích cực về chất lượng. Phim liên tục giới thiệu những cảnh hành động mãn nhãn, trong đó, nhân vật Thụ do Vu Thích thủ vai đã nhận được khen ngợi của 100% khán giả xem phim.

Sau khi Tiêu Nhân ra mắt trailer, trên các trang mạng xã hội, Vu Thích trở thành cái tên gây chú ý nhất. Thực tế, nhân vật Thụ được đánh giá là vai diễn khó tìm diễn viên nhất và khó xây dựng tạo hình nhất, vai diễn được miêu tả là "ngọc diện quỷ", kẻ có ngoại hình đẹp nhưng lại rất tàn ác. Vẻ đẹp tựa tiên nhân, phóng khoáng như kiếm sĩ nhưng tính cách bá đạo lạnh lùng u ám phải dung hòa với nhau vì vậy đây được đánh giá là một thử thách với cả đoàn phim và diễn viên đảm nhận nhân vật.

Vu Thích khiến khán giả choáng váng với tạo hình vừa đẹp vừa ngầu trong Tiêu Nhân

Tuy nhiên, tạo hình và diễn xuất của Vu Thích đã nhận được đánh giá cao từ công chúng. Khán giả so sánh vẻ ngoài của anh đáp ứng sự ăn khớp hoàn hảo như trong tiểu thuyết gốc, bên cạnh đó, nam diễn viên sinh năm 1996 còn có khả năng võ thuật xuất sắc, khí chất cổ điển hoang dã rất hợp với phim cổ trang.

Các từ khóa liên quan tới Vu Thích như "Vu Thích Tiêu Nhân" thu hút tới hơn 30 triệu lượt đọc, "Vu Thích tóc dài muối tiêu trong Tiêu Nhân" cũng thu về 60 triệu người xem, thậm chí không có một lời chê bai nào chứng minh tạo hình mới của nam diễn viên rất bùng nổ MXH.

Độ trùng khớp giữa tạo hình của Vu Thích và nhân vật lên tới 100%

Nam diễn viên sinh năm 1996 vừa xuất hiện đã gây bão MXH vì điển trai và có những màn võ thuật mãn nhãn

Theo Sina , trong trailer Tiêu Nhân , đoàn phim dành thời lượng để giới thiệu dàn nhân vật đồ sộ như Ngô Kinh, Lý Liên Kiệt, Tạ Đình Phong, Trần Lệ Quân, Đổng Tư Thành, Lưu Diệu Văn, Huệ Anh Hồng, Thử Sa, Trương Tấn... Vu Thích chỉ có khoảng 3 cảnh quay nhưng lại nổi bật nhất trailer.

Vu Thích nổi tiếng từ bộ phim điện ảnh Phong Thần (2003). Nam diễn viên đóng vai Cơ Phát, được khen ngợi có khí chất cuốn hút, tài cưỡi ngựa bắn cung tuyệt đỉnh hiện tại giới diễn viên trẻ Cbiz không ai sánh bằng. Chỉ với một bộ phim Vu Thích được khen ngợi có phong thái "đế vương trời sinh", còn là "diễn viên điện ảnh do ông trời ban xuống".

Có lẽ vì vậy, dù Vu Thích vướng nhiều scandal đời tư trong thời gian qua, nhưng nhà sản xuất phim Tiêu Nhân vẫn giữ nam diễn viên lại trong đội hình diễn viên. Trong khi đó, nữ diễn viên Na Nhĩ Na Thiến vướng phốt gian lận thi cử đã bị đoàn phim thẳng tay loại bỏ, thay thế bằng Trần Lệ Quân.

Hiện tại, khó tìm được ngôi sao trẻ vừa có ngoại hình, khả năng diễn xuất, nền tảng võ thuật tốt như Vu Thích

Có lẽ vì vậy, Vu Thích trở nên khó thay thế và được nhà sản xuất o bế

Tiêu Nhân là dự án dày công chuẩn bị của Ngô Kinh, kinh phí thực hiện lên tới hơn 700 triệu NDT (98,3 triệu USD). Dàn diễn viên phải trải qua huấn luyện đấu kiếm, cưỡi ngựa, biểu diễn trên không trong vài tháng trước khi ghi hình. Không chỉ có đội ngũ diễn viên nổi danh, tác phẩm còn được chỉ đạo võ thuật bởi Viên Hòa Bình, người làm nên thành công của hàng chục bộ phim võ thuật nổi tiếng khắp thế giới, mang lại danh tiếng của màn ảnh Hoa ngữ, nâng đỡ sự nghiệp cho các ngôi sao như Thành Long, Chân Tử Đan, Lý Liên Kiệt...

Phim được chuyển thể từ truyện tranh Tiêu Nhân của họa sĩ Hứa Tiên Triết, lấy bối cảnh cuối thời nhà Tùy. Tiêu nhân là chỉ những võ sĩ được thuê để bảo vệ đồ vật, hộ tống nhân vật quan trọng từ sa mạc đến kinh thành.