20% internet đang sập!

Vào khoảng 6h tối ngày 18/11 (giờ Việt Nam), Cloudflare - công ty cung cấp dịch vụ bảo mật và tối ưu hoá lưu lượng truy cập internet cho hàng nghìn website - đã gặp phải sự cố nghiêm trọng trên hệ thống mạng toàn cầu. Vấn đề này đã gây ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động của nhiều website và ứng dụng nổi tiếng, bao gồm như Canva, ChatGPT, X (Twitter), Grok, hệ thống thanh toán Paypal, Spotify...

Tính tới thời điểm bài viết này (9h tối ngày 18/11) vẫn còn rất nhiều trang web sử dụng Cloudflare không thể truy cập được - Ảnh chụp màn hình

Theo thông báo đăng tải lúc gần 7 giờ tối (giờ Việt Nam), Cloudflare cho biết họ đã phát hiện và đang điều tra một sự cố có thể tác động đến nhiều khách hàng. Khoảng 20 phút sau, công ty tiếp tục cập nhật rằng mức độ gián đoạn đã bắt đầu giảm, tuy nhiên đội ngũ kỹ thuật vẫn tiếp tục theo dõi và xử lý vấn đề.

Tính đến 8 giờ 15 phút tối, Cloudflare cho biết một số dịch vụ đã hoạt động trở lại bình thường, trong khi các dịch vụ còn lại vẫn đang trong quá trình khắc phục. Đại diện công ty xác nhận rằng mức lỗi đã trở về mức trước khi xảy ra sự cố đối với một số thành phần của hệ thống.

Các báo cáo sự cố Cloudflare bắt đầu từ khoảng 6 giờ tối theo giờ Việt Nam - Ảnh chụp màn hình

Là nhà cung cấp hạ tầng đứng sau nhiều dịch vụ internet lớn, Cloudflare đóng vai trò quan trọng trong việc giúp các website chống lại tấn công mạng và cải thiện tốc độ tải trang. Do đó, sự cố lần này đã khiến nhiều nền tảng lớn rơi vào tình trạng "nghỉ chơi" ngoài ý muốn.

Theo dữ liệu từ trang theo dõi sự cố DownDetector, một số dịch vụ nổi tiếng bị ảnh hưởng gồm có X (trước đây là Twitter), trò chơi trực tuyến League of Legends, Spotify, Amazon và cả OpenAI.

Đáng chú ý, sự cố này diễn ra chỉ chưa đầy một tháng sau khi Amazon Web Services (AWS) - một ông lớn khác trong lĩnh vực hạ tầng đám mây - cũng gặp trục trặc nghiêm trọng, gây gián đoạn hàng loạt dịch vụ internet trong nhiều giờ.