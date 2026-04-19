2 thành viên One Direction đánh nhau đến chấn động não?

Vào ngày 18/4, Page Six đưa tin Zayn Malik và Louis Tomlinson đã xảy ra xô xát, khiến Louis Tomlinson bị chấn động não và loạt phim tài liệu về One Direction đã bị hủy bỏ. Vụ việc xảy ra khi cả hai đang quay phim tại địa điểm khác, được cho là bắt nguồn từ lúc Zayn Malik đưa ra những bình luận tiêu cực về người mẹ qua đời năm 2016 của Louis Tomlinson.

“Mọi chuyện leo thang thành cãi vã, rồi Zayn lại buông lời nhận xét về mẹ của Louis. Louis sững sờ và sốc. Khi anh ấy định bỏ đi, Zayn đã tấn công Louis. Zayn đấm thẳng vào mặt anh ấy. Vì Zayn đeo nhiều nhẫn nên cú đấm đã làm rách da đầu Louis" - các nguồn tin thân cận tiết lộ trên tờ The Sun

“Zayn được kéo ra và Louis được đưa đi điều trị y tế. Anh ấy bị chấn động não. Vụ việc xảy ra ở ngoài trời, trước mặt rất nhiều người. Thật sốc” - nguồn tin nói thêm. Được biết vụ việc xảy ra cách đây 6 tháng và kể từ đó đến nay, 2 thành viên One Direction đã cạch mặt nhau.

Những thông tin về một cuộc tranh cãi căng thẳng giữa Louis Tomlinson và Zayn Malik lần đầu tiên xuất hiện vào tháng 12/2025 - chỉ vài tháng sau khi tin tức về loạt phim tài liệu 3 phần của One Direction được công bố. Các nguồn tin khác cũng khẳng định điều tương tự trên tạp chí Star Magazine.

Thông tin này xuất hiện cùng thời điểm Zayn Malik tiết lộ anh phải nhập viện khẩn cấp vì một căn bệnh bí ẩn, dẫn đến việc phải hủy bỏ một số lịch trình biểu diễn sắp tới. Trên mạng xã hội, giọng ca sinh năm 1993 thông báo hủy show và xin lỗi khán giả. Mặc dù không tiết lộ lý do nhập viện, Zayun Malik vẫn bày tỏ lòng biết ơn đối với các y tá, bác sĩ, bác sĩ tim mạch và toàn thể nhân viên bệnh viện đã giúp đỡ anh trong suốt quá trình hồi phục.

Đại diện của Zayn Malik và Louis Tomlinson chưa đưa ra phản hồi ngay lập tức khi được Page Six liên hệ để bình luận, cũng như đại diện của Netflix - đơn vị sản xuất loạt phim tài liệu One Direction. Hiện tại, thông tin này khiến netizen khắp nơi xôn xao, không ngừng bàn tán về nội tình nhóm nhạc đình đám 1 thời.

One Direction (1D) là một trong những nhóm nhạc pop thành công nhất thế giới, được thành lập năm 2010 từ chương trình The X Factor Anh Quốc. Ban đầu nhóm gồm 5 thành viên Niall Horan, Liam Payne, Harry Styles, Louis Tomlinson và Zayn Malik. Nhóm nhanh chóng trở thành hiện tượng toàn cầu với hàng loạt bản hit như What Makes You Beautiful, Story of My Life, Drag Me Down ... Họ bán được hơn 70 triệu bản thu âm, tổ chức nhiều tour diễn điên cuồng và tạo nên cộng đồng fan hùng hậu mang tên Directioners.

Năm 2015, trong chuyến lưu diễn tại châu Á, Zayn Malik bất ngờ rời nhóm. Anh tuyên bố muốn sống cuộc đời bình thường, tránh xa ánh đèn sân khấu và áp lực. Các thành viên còn lại bày tỏ sự tiếc nuối nhưng vẫn tiếp tục hoạt động như một nhóm bốn người, phát hành album Made in the A.M. trước khi tạm nghỉ vào năm 2016 để theo đuổi sự nghiệp solo.

Sau khi tan rã, các thành viên từng có những bất hòa công khai, đặc biệt liên quan đến Zayn Malik. Một số thành viên như Louis Tomlinson và Liam Payne từng chỉ trích cách Zayn Malik rời đi đột ngột, không nói lời tạm biệt rõ ràng, đồng thời có những xung đột trên mạng xã hội (như cuộc cãi vã với producer Naughty Boy). Zayn Malikcũng từng phát biểu rằng anh không thực sự thân thiết với các thành viên và không thích phong cách nhạc của One Direction.

Tháng 10/2024, fan toàn cầu bàng hoàng khi Liam Payne qua đời ở tuổi 31 sau khi ngã từ ban công tầng ba của một khách sạn tại Buenos Aires, Argentina. Cái chết của anh được xác định do đa chấn thương và xuất huyết nội - ngoại, trong bối cảnh anh đang gặp vấn đề về sức khỏe tâm thần và lạm dụng chất. Sự ra đi của Liam Payne đã khiến cộng đồng Directioners tiếc thương khôn xiết, đồng thời khơi dậy những kỷ niệm về hành trình rực rỡ nhưng cũng đầy áp lực của One Direction. Tại đám tang của Liam Payne, các thành viên đều xuất hiện nhưng không đi cùng nhau.

