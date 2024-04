2 ngày CEO Tim Cook ở Việt Nam sao mà dễ thương: Mặc đúng một kiểu quần áo, thấy ai cũng chào, "đặc sản" tắc đường cũng không làm vị lãnh đạo bớt đúng giờ!

"Ông Tim Cook ngoài đời rất thân thiện, giản dị và quan tâm đến Việt Nam" - ca sĩ Mỹ Linh.



"CEO Tim Cook thân thiện và cởi mở, nói chuyện với ông ấy như nói chuyện với một người bạn vậy, rất thoải mái. Khi tôi đề xuất được quay video cùng, ông ấy cũng rất vui vẻ và hào hứng tham gia" - YouTuber Duy Thẩm.

"Một cuộc gặp gỡ rất nhẹ nhàng, vui vẻ và không quá căng thẳng" - đạo diễn Phương Vũ.

Đây là một vài chia sẻ trực tiếp từ những người có cơ hội gặp mặt và giao lưu với Tim Cook trong 2 ngày vị CEO ở Việt Nam. Nhưng trăm nghe không bằng một thấy, sự giản dị hay thân thiện của "ông trùm" nhà táo khuyết còn thể hiện qua những chi tiết rất nhỏ, qua những điều ít người biết.

CEO Tim Cook

Sự giản dị của CEO sở hữu khối tài sản 2,1 tỷ USD

Sáng 15/4, CEO Tim Cook có mặt ở Hà Nội với chiếc áo polo tối màu, quần kaki ghi và giày thể thao đen. Đây cũng là trang phục chủ đạo của vị CEO trong 2 ngày ở Việt Nam nói riêng và cuộc sống bình thường nói chung.

Dù lịch trình dày đặc nhưng CEO Tim Cook vẫn dành đủ thời gian uống cà phê trứng, ăn hướng dương, đi dạo Bờ Hồ như bất kỳ người bình thường nào. Quả thực nếu không đam mê công nghệ hay rành rõ tin tức, hẳn sẽ có người nhầm tưởng đây chỉ là một thầy giáo người nước ngoài nào đó, không phải CEO đình đám sở hữu khối tài sản 2,1 tỷ USD.

Tỷ phú uống cà phê trứng, ăn hướng dương với diva Mỹ Linh và con gái - Mỹ Anh

Trong 2 ngày ở Việt Nam, vị CEO mặc đúng một kiểu trang phục

Phong cách của nhà lãnh đạo Apple có thể gói gọn trong thuật ngữ "normcore". Đây là từ được ghép bởi từ "normal" có nghĩa bình thường và "hardcore" tức cốt lõi. Xu hướng thời trang unisex này được đặc trưng bởi quần áo bình thường, khiêm tốn - điều có thấy rõ nét ở Tim Cook.

Tất nhiên điều này không đồng nghĩa với sự xuề xoà. Khi có lịch trình quan trọng vào trưa 16/4, vị CEO liền "quay xe", xuất hiện cực bảnh bao trong bộ vest xanh. Dù trang phục được thiết kế đẹp mắt, nhìn là biết xịn xò nhưng vẫn toát lên sự giản dị, khiêm nhường ở điểm tối màu.

Khi có hoạt động quan trọng, CEO Apple đổi trang phục

Gặp ai cũng chào, như "ông thầy giáo" hiền lành

Nếu cập nhật hình ảnh của CEO Tim Cook trong 2 ngày ở Việt Nam, hẳn nhiều người cũng nhận ra hành động phổ biến nhất của vị CEO chính là kiểu chào giơ tay chữ V quen thuộc. Dù đang đi dạo ở Hồ Gươm, dù đến quán cà phê hay ngay cả khi đã ngồi trong chiếc Mercedes sang trọng,... chỉ cần có người lên tiếng chào hoặc vẫy tay là Tim Cook liền giơ tay chào lại.

Ngay lập tức, hình ảnh thể hiện sự thân thiện của CEO Apple ở Việt Nam khiến dân tình vô cùng thích thú. Cư dân mạng Việt còn nói đùa Tim Cook đã hóa thân thành "Anh Trai Say Hi" của làng công nghệ.

"Say hi" mọi lúc mọi nơi

CEO lên xe vẫn không quên giơ tay chữ V

Thực tế, hành động "say hi" của CEO Tim Cook không chỉ có ở chuyến thăm Việt Nam mà được vị CEO áp dụng trong tất cả các chuyến thăm hay sự kiện công khai. Có lẽ chính điều này là một trong những lý do đã tạo nên cảm giác gần gũi cho mọi người khi tiếp xúc với Tim Cook.

Đây là hành động quen thuộc của vị CEO

Riêng với Việt Nam, CEO Tim Cook cũng có những chia sẻ cực kỳ thoải mái với truyền thông và trên MXH. "Ông trùm" công nghệ gọi Việt Nam là một đất nước sôi động và xinh đẹp. "Xin chào Việt Nam! Cảm ơn các nghệ sĩ tài năng Mỹ Linh và Mỹ Anh vì sự chào đón nồng nhiệt. Và tôi yêu cà phê trứng", CEO Tim Cook gửi lời chào tới Việt Nam trên trang cá nhân vào trưa 15/4.

Trước đó vị CEO cũng chia sẻ: "Tôi vô cùng hào hứng khi được tới đây kết nối với các sinh viên, nhà sáng tạo và khách hàng, hiểu hơn về sự đa dạng trong cách họ sử dụng sản phẩm của chúng tôi để làm nên những điều phi thường".

CEO Apple thân thiện chụp ảnh tại một trường học ở Hà Nội

"Đặc sản" tắc đường cũng không làm CEO Tim Cook bớt đúng giờ

Theo ghi nhận trực tiếp, phong thái làm việc của CEO Tim Cook cực kỳ chuyên nghiệp, đúng giờ trong suốt lịch trình. Vị CEO luôn có mặt đúng thời gian đã dự kiến, thậm chí còn đến sớm.

Chẳng hạn như sáng 16/4, CEO Tim Cook có lịch làm việc tại một trường học ở Hà Nội. Vì di chuyển vào giờ cao điểm buổi sáng nên CEO nổi tiếng đã được trải nghiệm "đặc sản" tắc đường. Tuy nhiên điều này cũng không thể làm Tim Cook muộn giờ mà vẫn có mặt sớm nên CEO nán lại trên xe đến đúng giờ hẹn.

Hôm nay Hà Nội bắt đầu nắng nóng, đoàn xe di chuyển vào giờ cao điểm nên CEO Tim Cook cũng lần đầu trải nghiệm tắc đường - "đặc sản" Hà Nội

Khi về lại khách sạn, người đứng đầu Apple lại gặp cảnh tắc xe ở khu vực trước sảnh khách sạn. Lúc này CEO đã nhanh nhẹn xuống xe, cùng cộng sự đi bộ vào khách sạn để đảm bảo lịch trình tiếp theo.

Trước đó, trong hoạt động giao lưu với Duy Thẩm tại Bờ Hồ, CEO Tim Cook cũng có mặt khá sớm, tranh thủ đi dạo một vòng hồ.

Clip: Tim Cook cực giản dị, đi bộ vào khách sạn, gặp ai cũng giơ tay chào hỏi

Đúng giờ, thân thiện, giản dị... là những dấu ấn mạnh mẽ và rõ nét CEO Tim Cook để lại trong ấn tượng của người may mắn được gặp gỡ và tiếp xúc với vị lãnh đạo này.

Chuyến đi đến Việt Nam lần này của người đứng đầu Apple chính là cơ hội quý để những ai đón tiếp; theo dõi qua màn ảnh nhỏ, báo đài hay MXH có cơ hội được tận mắt trải nghiệm một phong cách sống và làm việc cực kỳ văn minh, đáng ngưỡng mộ của người lãnh đạo tập đoàn hàng đầu thế giới.

Đúng 13h45 ngày 16/4, CEO Apple đã lên chuyên cơ riêng, kết thúc 2 ngày làm việc tại Việt Nam. Hẹn gặp lại, ông Tim Cook!





