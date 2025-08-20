2 ngành ngôn ngữ 100% sinh viên ra trường được “săn đón”, có việc làm tại Ngoại thương: Không phải tiếng Nhật hay tiếng Anh

Theo báo cáo thường niên năm 2024 của trường ĐH Ngoại thương (FTU), có 3 ngành ghi nhận tỷ lệ 100% sinh viên tốt nghiệp có việc làm. Trong đó có 2 ngành ngôn ngữ là ngôn ngữ Pháp và ngôn ngữ Trung Quốc. Hai ngành ngôn ngữ khác FTU đào tạo là ngôn ngữ Anh và ngôn ngữ Nhật có khoảng 97% sinh viên tốt nghiệp có việc làm.

Quy mô đào tạo và kết quả khảo sát tỷ lệ sinh viên hệ chính quy có việc làm năm 2024 của FTU

Ngành Ngôn ngữ Trung Quốc

Không chỉ đạt tỷ lệ sinh viên có việc làm cao nhất, ngành Ngôn ngữ Trung còn giữ “ngôi vương” điểm chuẩn tại trường ĐH Ngoại thương trong 2 năm gần đây. Ngành này lấy 28,5 điểm với khối D01 (Toán, Ngữ Văn, Tiếng Anh) và 27,5-27,75 với khối D04 (Toán, Ngữ Văn, Tiếng Trung).

Năm 2022, ngôn ngữ Trung cũng là ngành hot nhất trong các ngành ngôn ngữ FTU với điểm chuẩn 36,6 điểm (ngoại ngữ nhân hệ số 2), trung bình thí sinh cần 9,15 điểm/môn mới đỗ.

Ngành Ngôn ngữ Trung tại trường ĐH Ngoại thương đào tạo sinh viên có kiến thức sâu rộng về tiếng Trung, trình độ cử nhân đạt tối thiểu bậc 5/6 theo KNLNN Việt Nam (tương đương HSK5). Cử nhân tốt nghiệp ngành này có khả năng sử dụng thành thạo tiếng Trung thương mại, vận dụng kiến thức về thương mại quốc tế trong hoạt động thương mại liên quan tại các doanh nghiệp, tổ chức trong và ngoài nước và kỹ năng sử dụng ngoại ngữ 2 (một trong các thứ tiếng: tiếng Anh, tiếng Pháp, tiếng Nga, tiếng Nhật).

Năm 2025, ngành Ngôn ngữ Trung FTU tuyển 70 chỉ tiêu cho chương trình chất lượng cao và 50 chỉ tiêu với chương trình tiêu chuẩn.

Ngành Ngôn ngữ Pháp

Ngành Ngôn ngữ Pháp tại trường ĐH Ngoại thương đào tạo sinh viên có khả năng sử dụng thành thạo tiếng Pháp (đạt bậc 5/6 KNLNN Việt Nam) trong môi trường doanh nghiệp, cụ thể là trong lĩnh vực marketing, tài chính, ngân hàng, quản trị bán hàng, đàm phán thương mại, pháp luật.

Ngành này trang bị kiến thức ngôn ngữ và văn hoá Pháp, kiến thức nền tảng trong lĩnh vực thương mại quốc tế như thanh toán quốc tế, quan hệ kinh tế quốc tế, giao dịch thương mại quốc tế; pháp luật trong hoạt động kinh doanh quốc tế. Ngoài ra cử nhân tốt nghiệp ngôn ngữ Pháp cũng có khả năng sử dụng ngôn ngữ thứ 2 là một trong số các ngoại ngữ: tiếng Anh, tiếng Trung, tiếng Nhật, tiếng Nga.

Năm 2024, ngành Ngôn ngữ Pháp có điểm chuẩn năm 2024 là 25,25-26 điểm ở 2 tổ hợp D01 và D03 (Toán, Ngữ Văn, Tiếng Pháp), giảm nhẹ so với mức điểm chuẩn 25,2-26,3 điểm năm 2023.

Năm 2025, FTU tuyển 90 chỉ tiêu cho ngành Ngôn ngữ Pháp. Học phí năm nay của Ngoại thương là 25-27 triệu đồng/năm cho chương trình tiêu chuẩn và 49-51 triệu đồng/năm với chương trình chất lượng cao.