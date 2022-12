2 nàng dâu làng streamer Việt cưới ngay khi vừa tròn 18 tuổi, nhan sắc đến body đều khiến vạn người mê

Xoài Non và Huyền 2k4 đều là những cô nàng Gen Z hot nhất trong làng game Việt. Ngoài sắc vóc thuộc hàng cực phẩm, sánh ngang sao hạng A thì hai cô nàng gây chú ý bởi kết hôn sớm ngay khi vừa tròn 18 tuổi. Điển hình là Huyền 2k4 vừa đón sinh nhật 18 được 4 ngày thì đúng 4 ngày sau cô làm đám cưới với Thiếu gia Bụt Duy Nhỏ.

Đọ tài năng, nhan sắc, giàu có, cả Xoài Non và Huyền 2k4 đúng là một 9 một 10, “không má nào chịu thua má nào”.

Nhan sắc hàng top, “hoa hậu” làng game

Nếu như xinh đẹp cũng là một loại tài năng thì Xoài Non và Huyền 2k4 đều có năng khiếu bẩm sinh và ngày càng vượt trội theo thời gian. Vợ nam streamer giàu nhất Việt Nam Xemesis sở hữu vẻ đẹp lai Tây độc lạ với sống mũi cao, đôi mắt đen và làn da trắng hồng tự nhiên. Ở Xoài Non toát lên vẻ sang trọng, quý phái mà cũng cute, gần gũi lạ thường. Trước đây từng có nhiều tin đồn cho rằng nàng hotgirl can thiệp phẫu thuật để xinh đẹp như bây giờ, thế nhưng xem ảnh thời còn đi học của Xoài là lập tức nín họng liền. Càng ngày cô nàng càng đẹp hơn, quyến rũ hơn, trở thành tường thành nhan sắc bất diệt trong showbiz Việt.

Thông qua những bức ảnh đời thường đủ thấy nhan sắc cực phẩm của hai mỹ nhân Gen Z - Nguồn: FBNV

Ngược lại với Xoài Non, Huyền 2k4 lại sở hữu vẻ đẹp chuẩn Á Đông. Với ngũ quan cân đối, làn da trắng nõn nà, Huyền 2k4 khiến bao con tim đổ gục ngay từ cái nhìn đầu tiên. Vũ khí bí mật của cô nàng đó chính là nụ cười tỏa nắng, chỉ cần cười lên thôi là đã gấp đôi sự xinh đẹp, anh chàng Bụt không mê mới lạ.



Ảnh tự chụp đẹp chả kém gì sao hạng A nào - Nguồn: FBNV

Mỗi người mỗi vẻ, nhưng điểm chung là xinh miễn chê, càng ngắm càng u mê nhan sắc cực phẩm này.



Body chuẩn chỉnh đáng mơ ước

Dù tuổi còn rất trẻ, Xoài Non 20 tuổi và Huyền 2k4 mới 18 tuổi, nhưng cả hai đã sở hữu body hút mắt, vòng nào ra vòng nấy. Dáng vóc quyến rũ này khiến nhiều cô gái phải ghen tỵ với hai nàng hotgirl.

Body nuột nà của Xoài Non khiến dân tình đổ đứ đừ - Nguồn: FBNV

Xoài Non và Huyền 2k4 cũng thường xuyên diện bikini khoe dáng nuột nà. Mặt xinh dáng đẹp, bảo sao ngày càng có nhiều người gia nhập hội fan cứng của hai mỹ nhân gen Z.

Huyền 2k4 cũng không hề kém cạnh khi mới 18 tuổi đã sở hữu body vạn người mê - Nguồn: FBNV

18 tuổi làm dâu nhà hào môn



Năm 18 tuổi, Xoài Non kết hôn với anh chàng streamer giàu có Xemesis khiến cả cộng đồng game ngưỡng mộ. Bởi lẽ, Xemesis vốn được sinh ra trong gia đình có gia thế, bản thân nam streamer cũng sở hữu khối tài sản khổng lồ đến từ việc kinh doanh. Cuộc sống làm dâu nhà hào môn của Xoài Non từ đó cũng được quan tâm nhiều hơn. Hai vợ chồng sống trong biệt thự hoành tráng, thường xuyên đi du lịch sang chảnh cùng nhau, hơn nữa Xoài Non cũng sở hữu nhiều món đồ hiệu đắt giá. Thậm chí, trong ngày cưới của mình Xoài Non diện 3 bộ váy cưới đính đá kim cương đắt đỏ, trở thành cô dâu đẹp nhất làng game Việt.

Xoài Non trở thành công chúa lộng lẫy nhất trong ngày cưới của mình - Nguồn: FBNV

Tuy có cuộc sống giàu có, sang chảnh, nhưng cả Xoài Non và Xemesis đều rất thân thiện và gần gũi. Đặc biệt là tính cách hay trêu vợ của Xemesis bao năm vẫn không hay đổi. Người hâm mộ thường bắt gặp khoảnh khắc anh chàng đẩy vợ xuống hồ bơi, hay bế vợ mà mặt không cảm xúc. Nhưng đó chẳng đánh giá được gì về tình yêu của họ, ngược lại Xemesis còn rất yêu thương Xoài Non, bảo vệ cô nàng trước sự công kích của antifan. Vừa xinh đẹp, lại được chồng yêu chồng chiều như này, Xoài Non khiến khối cô gái phải ghen tỵ với mình.



Xoài Non bên ông xã Xemesis - Nguồn: FBNV

Cũng như Xoài Non, Huyền 2k4 lựa chọn theo chồng bỏ cuộc chơi khi vừa tròn 18 tuổi. Chồng của cô nàng là Bụt, thiếu gia đất Đồng Tháp sinh ra đã ở vạch đích. Tuy rằng không chia sẻ nhiều thông tin về bản thân, nhưng qua những gì Bụt đăng tải có thể thấy anh chàng rất có điều kiện. Anh đi xe sang và cũng là tay chơi đồ hiệu không phải dạng vừa với khá nhiều món đồ đến từ các thương hiệu như Gucci, Balenciaga, Givenchy.

Đám cưới trong không gian lãng mạn của Huyền 2k4 và Bụt - Nguồn: Internet

Trong ngày trọng đại của mình, Huyền 2k4 diện váy cưới lấy cảm hứng từ trang phục của những nàng công chúa Disney và được đính Swarowski lộng lẫy. Mặc dù chưa tiết lộ giá trị nhưng với thiết kế vừa tỉ mỉ, vừa hiện đại, nhiều người cho rằng bộ váy này có giá "không phải dạng vừa". Vốn sở hữu nhan sắc nổi bật, Huyền 2k4 trong bộ váy sang trọng cực kì tỏa sáng, lộng lẫy như nàng công chúa đích thực.



Cuộc sống làm dâu nhà giàu của hai nàng hotgirl sau này chắc chắn sẽ còn nhận được nhiều hơn nữa sự quan tâm của khán giả.