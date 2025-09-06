2 góc camera vụ người đàn ông giật điện thoại của bé 3 tuổi: Sau vài giờ đã bị bắt

Được chia sẻ trên mạng xã hội từ ngày 4/9, 2 đoạn camera an ninh ghi lại cảnh người đàn ông giật điện thoại trên tay bé gái 3 tuổi, đã khiến dư luận vô cùng bức xúc. Theo nội dung đoạn clip thì vào khoảng 13h chiều ngày 4/9, một người đàn ông đeo khẩu trang, đội mũ bảo hiểm chạy xe máy ngang qua cửa hàng bán cháo dinh dưỡng.

Người này dừng xe, rồi đứng bên ngoài hỏi "còn cháo không chị ơi?". Nhận được câu trả lời là "có", người đàn ông dựng xe đi vào giả vờ mua, rồi quan sát mọi thứ xung quanh quán. Thời điểm này, trong cửa hàng có một người phụ nữ đứng ở quầy bán hàng, còn 2 đứa trẻ đang ngồi chơi trên bàn, trong đó có một bé gái đang cầm điện thoại xem.

Trong lúc người phụ nữ quay lưng lại múc cháo, thì người đàn ông tiến đến giật điện thoại trên tay bé gái, bỏ vào túi, ra xe nổ máy bỏ chạy. Hành động bất ngờ của người này khiến bé gái ngơ ngác nhìn theo. Cảnh tượng này khiến dư luận vô cùng bức xúc.

Phát hiện sự việc, người phụ nữ chạy ra ngoài nhưng không kịp.

Khoảnh khắc người đàn ông vờ mua cháo, giật điện thoại trên tay bé gái.

Góc camera bên ngoài quán cháo

Theo xác minh thì sự việc xảy ra tại tiệm bán cháo dinh dưỡng trên đường Đồng Tâm, xã Bà Điểm (huyện Hóc Môn cũ), TP.HCM.

Người phụ nữ bán cháo trong clip trên là chị V.T.H (35 tuổi); 2 bé gái trong clip là con chị H. Thời điểm này, con gái 3 tuổi của chị H. đang cầm điện thoại trên tay và bị người đàn ông giật mất. Chiếc điện thoại lúc mới mua có trị giá là 5 triệu đồng.

Nhận được tin báo, Công an xã Bà Điểm cùng Công an TP.HCM đã phối hợp truy xét, bắt giữ nghi phạm cướp giật điện thoại chỉ sau vài giờ. Sáng 5/9, lực lượng chức năng đã đưa nghi phạm giật điện thoại bé gái đến nơi xảy ra vụ việc, dựng lại hiện trường, phục vụ công tác điều tra.

Danh tính nghi phạm chưa được công bố. Công an đã lập hồ sơ, lấy lời khai nghi phạm.